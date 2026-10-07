Joe Saddi setzt die Regierung unter Druck: Hinter der Elektrizität steht die erste politische Warnung der libanesischen Streitkräfte Ein « Ruhestand » berechnet zwischen der Beibehaltung der Regierung und der Androhung eines Bruchs Joe Saddi hat nicht gekündigt. Der Energieminister hat eine zweideutigere und politisch handhabbarere Formel gewählt: Er nimmt derzeit nicht mehr an den Sitzungen des Ministerrats teil, während er weiterhin als Leiter seines Ministeriums dient. Diese Unterscheidung ist der Ausgangspunkt des Falls. Es erlaubt ihm, gegen das Funktionieren der Regierung zu protestieren, ohne den von ihm geführten Sektor zu verlassen, und die libanesischen Streitkräfte, um Druck zu erhöhen, ohne sofort eine offene Ministerkrise zu verursachen. Saddi präsentierte seine Entscheidung als Folge des Fehlens einer Reaktion der Regierung auf mehrere Vorschläge zur Aufrechterhaltung der Stromversorgung und zur Milderung der Auswirkungen der globalen Energiekrise. Er erklärte, dass sein Rückzug aus den Sitzungen kein Verzicht auf die Verantwortung sei, sondern ein Weg, die gesamte Regierung zu zwingen, eine Verantwortung zu übernehmen, die er als zu weitgehend dem Energieministerium überlassen ansah. Die gewählte Form ist daher ebenso wichtig wie der Hintergrund. Ein Rücktritt schuf Berichten zufolge eine freie Stelle und zwang die libanesischen Streitkräfte, sofort zu entscheiden, ob sie in der Regierung blieben. Ein einfacher öffentlicher Protest hätte als zusätzlicher Ministerstreit absorbiert werden können. Die Enthaltung stellt die Krise zwischen diese beiden Extreme. Es erlaubt Saddi, weiterhin Gesetze durchzusetzen, den öffentlichen Dienst zu verwalten und seine Reformen zu verteidigen, während er sich weigert, Regierungssitzungen zu unterstützen, von denen er glaubt, dass sie nicht die notwendigen Entscheidungen treffen. Die Botschaft an Premierminister Nawaf Salam ist klar: Der Minister glaubt, dass er die technischen Warnungen erschöpft hat. Nun wird das Fehlen eines Schiedsverfahrens zu einem politischen Problem. Die konkrete Meinungsverschiedenheit: Kraftstoffsteuern und mobile Strompreise Bei dem Konflikt geht es nicht nur um einen wahrgenommenen Mangel an Unterstützung. Es kristallisierte sich um spezifische Vorschläge herum. Bei einem Treffen über die Folgen des globalen Anstiegs der Kraftstoffpreise verteidigte Saddi mehrere Mechanismen, um die endgültige Rechnung zu reduzieren. Dazu gehörten eine Änderung, Aussetzung oder Aufhebung bestimmter Kraftstoffgebühren, um die von den Verbrauchern gezahlte Erhöhung zu begrenzen. Diese Option stieß auf einen zentralen Einwand des Finanzministeriums: Die betreffenden Einnahmen sind in die Finanzierung öffentlicher Verpflichtungen einbezogen, einschließlich der Erhöhungen für den öffentlichen Sektor. Sie ohne alternative Ressourcen zu beseitigen, würde daher die Krise im Energiesektor auf den Staatshaushalt verlagern. Dies ist einer der Knotenpunkte des Konflikts: Energie macht die Gesamtkosten für den Haushalt aus, während Finanzen vor Einnahmen schützen müssen, die bereits für andere Ausgaben vorgesehen sind. Der zweite Punkt betrifft den öffentlichen Stromtarif. Saddi schlug ein mobiles Preissystem vor, das sich mit den tatsächlichen Kosten für die Herstellung und den Kauf von Kraftstoff entwickeln kann. Sein Argument ist wirtschaftlich: Selbst wenn der Preis für öffentliche Kilowattstunden unter bestimmten Umständen steigt, bleibt der von Electricity aus dem Libanon gelieferte Strom billiger als der von privaten Generatoren gekaufte Strom. Eine kontrollierte Erhöhung des Tarifs könnte daher mehr Stunden der öffentlichen Stromversorgung ermöglichen und die viel teurere Strommenge reduzieren, die Haushalte von Generatoren kaufen. Die Argumentation bezieht sich nicht nur auf die Stromrechnung des Libanon, sondern auch auf die Gesamtenergierechnung des Haushalts. Saddi beschuldigt die Regierung, den öffentlichen Preis und die Steuern separat betrachtet zu haben, während der Verbraucher die öffentliche Rechnung, das private Abonnement und den Kraftstoff addiert. Ein Treffen ohne Schiedsverfahren, dann die Trennung Die Entscheidung des Ministers kommt nach einem als schwierig bezeichneten Regierungstreffen. Die vorgeschlagenen Lösungen wurden nicht unterstützt. Das Finanzministerium hat die Idee der Senkung der Kraftstoffabgaben aufgrund des Mangels an alternativen Einnahmen nicht berücksichtigt. Auch der Vorschlag für einen Mobilfunktarif führte nicht zu einer Entscheidung. Für Saddi bedeutet dieser Mangel an Schiedsverfahren, dass er zustimmt, den Energieschock an den Verbraucher weitergeben zu lassen. Er sagt, dass er warnte, die Zahlen zur Verfügung stellte und die Lösungen vorstellte, bevor er feststellte, dass keine operative Reaktion folgte. Es ist diese Sequenz, die er benutzt, um seinen Rückzug aus dem Ministerrat zu rechtfertigen. Sein Argument zielt auch darauf ab, die politische Verantwortung zu verschieben. Seit Jahrzehnten trägt das Energieministerium einen Großteil der symbolischen Kosten des Scheiterns im Elektrizitätssektor. Saddi wird diese Mechanik nicht noch einmal passieren lassen. Indem sie öffentlich erklärt, dass die Regierung entscheiden muss, versucht sie zu verhindern, dass die Folgen der Krise allein dem Minister zugeschrieben werden. Die Strategie ist transparent: Dokumentieren Sie Warnungen, veröffentlichen Sie abgelehnte Optionen und stellen Sie fest, dass Steuer- oder Haushaltsschiede ihre Zuständigkeit überschreiten. Wenn die aktuellen Stunden sinken oder die Energierechnung steigt, kann er argumentieren, dass das Problem nicht in Abwesenheit von Vorschlägen lag, sondern in der kollektiven Weigerung, sie anzunehmen. Der Fall geht über Saddi hinaus: Die Entscheidung wurde mit Maarab koordiniert Das Element, das den Fall in eine politische Krise verwandelt, ist die direkte Beteiligung der libanesischen Streitkräfte. Saddis Entscheidung scheint keine rein persönliche Initiative zu sein. Es kommt nach einem langen Treffen zwischen den parlamentarischen und ministeriellen Komponenten der Partei, ihrer Exekutive und mehreren Beamten um Samir Geagea. Konsequente Informationen präsentieren die Entscheidung in Abstimmung mit Maarab. Die Kräfte waren der Ansicht, dass die Enthaltung in diesem Stadium eine ausreichende Antwort war. Sie haben ihren Austritt aus der Regierung nicht angekündigt, und die Annahme eines kollektiven Rücktritts wird immer noch als verfrüht dargestellt. Aber die Möglichkeit ist jetzt explizit in die Debatte eingegangen. Diese Graduierung wird berechnet. Die Partei kann ihren Minister unterstützen, ohne sofort den nächsten Schritt zu verbrennen. Er kann die Reaktion von Nawaf Salam, Präsident Joseph Aoun und dem Finanzminister beobachten, bevor er entscheidet, ob er zur normalen Teilnahme zurückkehrt, die Sitzungen weiter boykottiert oder weitergeht. Die Stimmenthaltung wird somit zu einem Instrument interner Verhandlungen. Es bietet Maarab ein Mittel, um das Machtgleichgewicht innerhalb der Regierung zu messen und gleichzeitig die politischen Kosten eines sofortigen Zusammenbruchs zu vermeiden. Wenn Kompromisse gefunden werden, kann der Minister seinen Platz am Tisch einnehmen. Wenn sich nichts ändert, können die Streitkräfte eine mögliche Eskalation als Ergebnis einer Reihe ignorierter Warnungen darstellen. Die Nachricht, die einige Stunden vor der Ankündigung an Baabda geschickt wurde Die politische Dimension ist in der Herangehensweise an Joseph Aoun noch klarer. Vor Saddis Ankündigung schickte Samir Geagea den Abgeordneten Melhem Riaci nach Baabda. Offiziell standen bei dem Treffen mit dem Präsidenten die politischen und sozialen Bedingungen sowie regionale Entwicklungen im Mittelpunkt. Aber die Informationen rund um das Treffen deuten auf eine breitere Botschaft von Maarab über die Funktionsweise der Regierung hin. Kritik galt nicht nur der Wirtschaft. Sie befassten sich auch mit dem souveränistischen Register. Die Kräfte äußerten die Besorgnis, dass ein schlechtes Wirtschaftsmanagement in Verbindung mit politischen und sicherheitspolitischen Schwierigkeiten zu einer sozialen Explosion führen würde. Der Zeitplan ist aufschlussreich: Die Botschaft an Baabda geht der Entscheidung des Ministers um einige Stunden voraus. Die Sequenz gibt der Nachsicht einen größeren Umfang als die elektrische Aufzeichnung allein. Maarab warnt die Präsidentschaft, bevor sie ein erstes Mittel zur Lobbyarbeit für die Regierung aktiviert. Dies bedeutet nicht, dass bereits ein Exit-Szenario beschlossen wurde. Im Gegenteil, die Kräfte behalten einen Spielraum. Aber sie weisen darauf hin, dass sie nicht mehr als automatisch solidarisch mit Entscheidungen angesehen werden wollen, die sie anfechten. Diese Position ermöglicht es ihnen auch, ihre politische Position zu schützen: an der Regierung teilzunehmen und gleichzeitig ihren Wählern zu zeigen, dass sie wirtschaftliche Untätigkeit nicht unterstützen oder was sie in Fragen der Souveränität für unzureichend halten. Eine elektrische Krise inmitten eines Weltenergiemarktes unter Stress Der Regierungskonflikt findet in einem Kontext statt, der den Handlungsspielraum reduziert. Die regionale Krise und Störungen auf wichtigen Energierouten haben die Kraftstoffkosten erhöht. Für ein Land, das stark von Importen abhängig ist und nur wenige Finanzreserven hat, wird jede internationale Erhöhung schnell an die Stromerzeugung, den Verkehr und private Erzeuger weitergegeben. Das Problem wird durch die besondere Struktur des libanesischen Systems noch verschärft: Wenn die öffentliche Versorgung sinkt, verbrauchen die Haushalte weiterhin Strom. Sie übertragen ihren Verbrauch einfach auf eine teurere private Quelle. Eine durch die Begrenzung des Kraftstoffverbrauchs erzielte Haushaltseinsparung kann daher zu wesentlich höheren Ausgaben führen, die direkt von Familien getragen werden. Dies ist der Kern von Saddis Argumentation für die mobile Rate. Das Panel stellt fest, dass der relevante Vergleich nicht zwischen einem alten öffentlichen Tarif und einem neuen öffentlichen Tarif besteht, sondern zwischen den Kosten einer zusätzlichen Stunde, die von Electricity of Lebanon zur Verfügung gestellt wird, und der Kosten derselben Stunde, die von einem Generator gekauft wurde. Ihre Gegner müssen jedoch eine andere Gleichung lösen: Eine automatische Erhöhung der Zölle in einem Land, in dem das Einkommen weiterhin fragil ist, kann auch unbezahlte Löhne und den sozialen Druck erhöhen. Die Entscheidung kann daher nicht rein technischer Natur sein. Es geht darum zu bestimmen, wer den globalen Anstieg aufnimmt: der Staat durch geringere Einnahmen oder Subventionen, der Strom des Libanon durch seine Bilanz oder der Verbraucher durch seine Rechnungen. Minister betont Reformen, um Impotenzvorwurf herauszufordern Saddi begleitete seinen Arm mit einer Überprüfung seines Besuchs im Ministerium. Insbesondere erinnert sie an die Einrichtung der Regulierungsbehörde für den Stromsektor, die in einem 24 Jahre alten Gesetz vorgesehen, aber nicht umgesetzt wurde. Seiner Ansicht nach bereitet diese Behörde jetzt die Einführung von Lizenzen vor, die es dem Privatsektor ermöglichen, in den kommenden Monaten Strom zu produzieren und zu verteilen. Das politische Argument ist klar: Der Minister will zwischen Reformen unterscheiden, die direkt in seiner Zuständigkeit liegen, und steuerlichen und finanziellen Entscheidungen, die eine kollektive Regierungsabstimmung erfordern. Er versucht somit zu zeigen, dass er nicht nach einem weißen Seed verlangt, um das alte Modell zu verfolgen, sondern nach Schiedsverfahren, die für einen Übergang erforderlich sind, den er angeblich eingeleitet hat. Dies ist wichtig für das Verständnis der Strategie der libanesischen Streitkräfte. Die Partei hat ein Interesse daran, das Energieministerium als Laboratorium für den Bruch mit früheren Praktiken zu präsentieren. Der Sektor steht seit Jahren im Mittelpunkt politischer und finanzieller Kontroversen. Die erfolgreiche Demonstration einer funktionalen Regulierungsbehörde, einer regulierten Offenheit für den Privatsektor und einer engeren Preisgestaltung würde es den Streitkräften ermöglichen, eine andere Methode zu beanspruchen. Umgekehrt würde ein weiterer Zusammenbruch der Stromversorgung sie direkt aussetzen. Der Konflikt mit der Regierung wird deshalb auch genutzt, um eine Verantwortungsgrenze zu setzen, bevor die Folgen der Krise in den Häusern sichtbar werden. Das wirkliche Risiko für Nawaf Salam: Eine sektorale Frage wird zum Präzedenzfall Für den Premierminister übersteigt die Gefahr die Anzahl der Treffen, an denen Saddi teilnehmen wird oder nicht. Wenn ein Minister seine Anwesenheit im Rat aussetzen kann, während er im Amt bleibt, und wenn seine Partei diese Enthaltung in politischen Druck umwandelt, könnten andere Komponenten versucht sein, die gleiche Methode anzuwenden. Die Regierung würde dann in eine Logik der bedingten Teilnahme eintreten, in der jeder Block offiziell an der Macht bleiben würde, während die Schiedsverfahren boykottiert würden, die ihn missfallen. In einem bereits zersplitterten System würde eine solche Praxis die Fähigkeit des Ministerrates schwächen, als kollektives Organ zu fungieren. Salam muss daher einen inhaltlichen Kompromiss finden, ohne den Eindruck zu erwecken, dass parteipolitischer Druck ausreicht, um eine privilegierte Behandlung zu erhalten. Sie muss auch einen Bruch mit den Streitkräften zu einer Zeit vermeiden, in der die Regierung gleichzeitig mit der Südfrage, den Verhandlungen mit Israel, dem Wiederaufbau, den Beziehungen zu internationalen Finanzinstitutionen und sozialen Spannungen konfrontiert ist. Ein Ausstieg von Ministern in der Nähe von Maarab würde die Exekutive nicht unbedingt automatisch stürzen, sondern ihre politische Legitimität ändern und die Debatten über ihre Zusammensetzung wiederbeleben. Gerüchte über Umbildungen gibt es bereits. Die Saddi-Krise könnte ihnen konkretes Material geben. Deshalb muss der angestrebte Kompromiss wahrscheinlich als Antwort auf die Energienotlage und nicht als Zugeständnis an eine Partei dargestellt werden. Kräfte halten ultimative Bedrohung in Reserve Zu diesem Zeitpunkt haben die libanesischen Streitkräfte nicht beschlossen, die Regierung zu verlassen. Genau das macht ihre Position effektiv. Eine zu früh verwendete Bedrohung verliert einen Teil ihres Wertes. Indem sie ihre Minister an Ort und Stelle halten und Saddi erlauben, sich von den Sitzungen zurückzuziehen, schaffen sie eine Leiter. Erster Schritt: Technische Warnungen. Zweiter Schritt: politische Botschaft an Baabda. Schritt 3: Nachsicht des betreffenden Ministers. Die nächsten Schritte könnten eine Ausweitung der Herausforderung auf andere Minister, eine umfassendere öffentliche Herausforderung für die Regierungspolitik oder am Ende des Prozesses eine Debatte über die Fortsetzung der Partei in der Exekutive sein. Es gibt keine Hinweise darauf, dass die letztgenannte Entscheidung getroffen wird. Die Reaktion der Regierung wird daher die nächsten Schritte bestimmen. Eine Vereinbarung über Zölle, Abgaben oder eine andere Form der Unterstützung für den Sektor würde es Saddi ermöglichen, zurückzukehren, indem er behauptete, er habe kollektive Unterstützung für die Krise erhalten. Ein völliger Mangel an Reaktion würde stattdessen Maarabs Argument verstärken, dass das Problem nicht mehr in der Technologie, sondern in der Governance liegt. Die Stromkrise würde dann zum Vehikel für eine viel breitere Debatte werden: Wie weit kann eine Partei mit einer Regierung, deren wirtschaftliche Schiedsverfahren sie bestreitet, und einem Teil der souveränistischen Orientierung solidarisch bleiben? Ein Test der Wahrheit, bevor die Rechnung in Haushalten ankommt Der Zeitplan erfordert eine schnelle Reaktion. Die Energiekrise lässt der Regierung nicht den Luxus eines anhaltenden institutionellen Konflikts. Wenn die Weltmarktpreise hoch bleiben und öffentliche Lebensmittel nicht erhöht werden können, wird die Differenz von den Haushalten über Erzeuger, Transport und Warenpreise bezahlt. Der Kampf um Steuern oder den öffentlichen Tarif mag technisch erscheinen, betrifft aber direkt die Verteilung dieser Rechnung. Saddi möchte, dass der Staat einen Teil der Kosten übernimmt oder den Betrieb des Sektors ändert, um die Abhängigkeit von Generatoren zu verringern. Die Finanzen versuchen zu vermeiden, ein neues Haushaltsloch zu schaffen. Dazwischen muss der Ministerrat vermitteln. Die Enthaltung des Ministers ist somit ein erster politischer Test für die Regierungskoalition. Es ist noch kein Bruch und sollte nicht als solcher präsentiert werden. Sie ist jedoch mehr als eine Stimmungsgeste. Ihm gingen Warnungen voraus, die innerhalb der libanesischen Streitkräfte diskutiert wurden, begleitet von einer Botschaft an die Präsidentschaft und gerechtfertigt durch konkrete Vorschläge, die nicht beschlossen worden waren. Es ist diese Kombination, die ihm seinen Umfang gibt. Die Regierung kann die Krise noch eindämmen. Aber wenn es scheitert, wird die Stromfrage einen Präzedenzfall geschaffen haben: den einer Partei, die in der Exekutive bleibt, während sie ihre Teilnahme an ihrem Hauptentscheidungsort aussetzt, um einen Kurswechsel zu bekommen.

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Ein « Ruhestand » berechnet zwischen der Beibehaltung der Regierung und der Androhung eines Bruchs

Joe Saddi hat nicht gekündigt. Der Energieminister hat eine zweideutigere und politisch handhabbarere Formel gewählt: Er nimmt derzeit nicht mehr an den Sitzungen des Ministerrats teil, während er weiterhin als Leiter seines Ministeriums dient. Diese Unterscheidung ist der Ausgangspunkt des Falls. Es erlaubt ihm, gegen das Funktionieren der Regierung zu protestieren, ohne den von ihm geführten Sektor zu verlassen, und die libanesischen Streitkräfte, um Druck zu erhöhen, ohne sofort eine offene Ministerkrise zu verursachen. Saddi präsentierte seine Entscheidung als Folge des Fehlens einer Reaktion der Regierung auf mehrere Vorschläge zur Aufrechterhaltung der Stromversorgung und zur Milderung der Auswirkungen der globalen Energiekrise. Er erklärte, dass sein Rückzug aus den Sitzungen kein Verzicht auf die Verantwortung sei, sondern ein Weg, die gesamte Regierung zu zwingen, eine Verantwortung zu übernehmen, die er als zu weitgehend dem Energieministerium überlassen ansah.

Die gewählte Form ist daher ebenso wichtig wie der Hintergrund. Ein Rücktritt schuf Berichten zufolge eine freie Stelle und zwang die libanesischen Streitkräfte, sofort zu entscheiden, ob sie in der Regierung blieben. Ein einfacher öffentlicher Protest hätte als zusätzlicher Ministerstreit absorbiert werden können. Die Enthaltung stellt die Krise zwischen diese beiden Extreme. Es erlaubt Saddi, weiterhin Gesetze durchzusetzen, den öffentlichen Dienst zu verwalten und seine Reformen zu verteidigen, während er sich weigert, Regierungssitzungen zu unterstützen, von denen er glaubt, dass sie nicht die notwendigen Entscheidungen treffen. Die Botschaft an Premierminister Nawaf Salam ist klar: Der Minister glaubt, dass er die technischen Warnungen erschöpft hat. Nun wird das Fehlen eines Schiedsverfahrens zu einem politischen Problem.

Die konkrete Meinungsverschiedenheit: Kraftstoffsteuern und mobile Strompreise

Bei dem Konflikt geht es nicht nur um einen wahrgenommenen Mangel an Unterstützung. Es kristallisierte sich um spezifische Vorschläge herum. Bei einem Treffen über die Folgen des globalen Anstiegs der Kraftstoffpreise verteidigte Saddi mehrere Mechanismen, um die endgültige Rechnung zu reduzieren. Dazu gehörten eine Änderung, Aussetzung oder Aufhebung bestimmter Kraftstoffgebühren, um die von den Verbrauchern gezahlte Erhöhung zu begrenzen. Diese Option stieß auf einen zentralen Einwand des Finanzministeriums: Die betreffenden Einnahmen sind in die Finanzierung öffentlicher Verpflichtungen einbezogen, einschließlich der Erhöhungen für den öffentlichen Sektor. Sie ohne alternative Ressourcen zu beseitigen, würde daher die Krise im Energiesektor auf den Staatshaushalt verlagern. Dies ist einer der Knotenpunkte des Konflikts: Energie macht die Gesamtkosten für den Haushalt aus, während Finanzen vor Einnahmen schützen müssen, die bereits für andere Ausgaben vorgesehen sind.

Der zweite Punkt betrifft den öffentlichen Stromtarif. Saddi schlug ein mobiles Preissystem vor, das sich mit den tatsächlichen Kosten für die Herstellung und den Kauf von Kraftstoff entwickeln kann. Sein Argument ist wirtschaftlich: Selbst wenn der Preis für öffentliche Kilowattstunden unter bestimmten Umständen steigt, bleibt der von Electricity aus dem Libanon gelieferte Strom billiger als der von privaten Generatoren gekaufte Strom. Eine kontrollierte Erhöhung des Tarifs könnte daher mehr Stunden der öffentlichen Stromversorgung ermöglichen und die viel teurere Strommenge reduzieren, die Haushalte von Generatoren kaufen. Die Argumentation bezieht sich nicht nur auf die Stromrechnung des Libanon, sondern auch auf die Gesamtenergierechnung des Haushalts. Saddi beschuldigt die Regierung, den öffentlichen Preis und die Steuern separat betrachtet zu haben, während der Verbraucher die öffentliche Rechnung, das private Abonnement und den Kraftstoff addiert.

Ein Treffen ohne Schiedsverfahren, dann die Trennung

Die Entscheidung des Ministers kommt nach einem als schwierig bezeichneten Regierungstreffen. Die vorgeschlagenen Lösungen wurden nicht unterstützt. Das Finanzministerium hat die Idee der Senkung der Kraftstoffabgaben aufgrund des Mangels an alternativen Einnahmen nicht berücksichtigt. Auch der Vorschlag für einen Mobilfunktarif führte nicht zu einer Entscheidung. Für Saddi bedeutet dieser Mangel an Schiedsverfahren, dass er zustimmt, den Energieschock an den Verbraucher weitergeben zu lassen. Er sagt, dass er warnte, die Zahlen zur Verfügung stellte und die Lösungen vorstellte, bevor er feststellte, dass keine operative Reaktion folgte. Es ist diese Sequenz, die er benutzt, um seinen Rückzug aus dem Ministerrat zu rechtfertigen.

Sein Argument zielt auch darauf ab, die politische Verantwortung zu verschieben. Seit Jahrzehnten trägt das Energieministerium einen Großteil der symbolischen Kosten des Scheiterns im Elektrizitätssektor. Saddi wird diese Mechanik nicht noch einmal passieren lassen. Indem sie öffentlich erklärt, dass die Regierung entscheiden muss, versucht sie zu verhindern, dass die Folgen der Krise allein dem Minister zugeschrieben werden. Die Strategie ist transparent: Dokumentieren Sie Warnungen, veröffentlichen Sie abgelehnte Optionen und stellen Sie fest, dass Steuer- oder Haushaltsschiede ihre Zuständigkeit überschreiten. Wenn die aktuellen Stunden sinken oder die Energierechnung steigt, kann er argumentieren, dass das Problem nicht in Abwesenheit von Vorschlägen lag, sondern in der kollektiven Weigerung, sie anzunehmen.

Der Fall geht über Saddi hinaus: Die Entscheidung wurde mit Maarab koordiniert

Das Element, das den Fall in eine politische Krise verwandelt, ist die direkte Beteiligung der libanesischen Streitkräfte. Saddis Entscheidung scheint keine rein persönliche Initiative zu sein. Es kommt nach einem langen Treffen zwischen den parlamentarischen und ministeriellen Komponenten der Partei, ihrer Exekutive und mehreren Beamten um Samir Geagea. Konsequente Informationen präsentieren die Entscheidung in Abstimmung mit Maarab. Die Kräfte waren der Ansicht, dass die Enthaltung in diesem Stadium eine ausreichende Antwort war. Sie haben ihren Austritt aus der Regierung nicht angekündigt, und die Annahme eines kollektiven Rücktritts wird immer noch als verfrüht dargestellt. Aber die Möglichkeit ist jetzt explizit in die Debatte eingegangen.

Diese Graduierung wird berechnet. Die Partei kann ihren Minister unterstützen, ohne sofort den nächsten Schritt zu verbrennen. Er kann die Reaktion von Nawaf Salam, Präsident Joseph Aoun und dem Finanzminister beobachten, bevor er entscheidet, ob er zur normalen Teilnahme zurückkehrt, die Sitzungen weiter boykottiert oder weitergeht. Die Stimmenthaltung wird somit zu einem Instrument interner Verhandlungen. Es bietet Maarab ein Mittel, um das Machtgleichgewicht innerhalb der Regierung zu messen und gleichzeitig die politischen Kosten eines sofortigen Zusammenbruchs zu vermeiden. Wenn Kompromisse gefunden werden, kann der Minister seinen Platz am Tisch einnehmen. Wenn sich nichts ändert, können die Streitkräfte eine mögliche Eskalation als Ergebnis einer Reihe ignorierter Warnungen darstellen.

Die Nachricht, die einige Stunden vor der Ankündigung an Baabda geschickt wurde

Die politische Dimension ist in der Herangehensweise an Joseph Aoun noch klarer. Vor Saddis Ankündigung schickte Samir Geagea den Abgeordneten Melhem Riaci nach Baabda. Offiziell standen bei dem Treffen mit dem Präsidenten die politischen und sozialen Bedingungen sowie regionale Entwicklungen im Mittelpunkt. Aber die Informationen rund um das Treffen deuten auf eine breitere Botschaft von Maarab über die Funktionsweise der Regierung hin. Kritik galt nicht nur der Wirtschaft. Sie befassten sich auch mit dem souveränistischen Register. Die Kräfte äußerten die Besorgnis, dass ein schlechtes Wirtschaftsmanagement in Verbindung mit politischen und sicherheitspolitischen Schwierigkeiten zu einer sozialen Explosion führen würde.

Der Zeitplan ist aufschlussreich: Die Botschaft an Baabda geht der Entscheidung des Ministers um einige Stunden voraus. Die Sequenz gibt der Nachsicht einen größeren Umfang als die elektrische Aufzeichnung allein. Maarab warnt die Präsidentschaft, bevor sie ein erstes Mittel zur Lobbyarbeit für die Regierung aktiviert. Dies bedeutet nicht, dass bereits ein Exit-Szenario beschlossen wurde. Im Gegenteil, die Kräfte behalten einen Spielraum. Aber sie weisen darauf hin, dass sie nicht mehr als automatisch solidarisch mit Entscheidungen angesehen werden wollen, die sie anfechten. Diese Position ermöglicht es ihnen auch, ihre politische Position zu schützen: an der Regierung teilzunehmen und gleichzeitig ihren Wählern zu zeigen, dass sie wirtschaftliche Untätigkeit nicht unterstützen oder was sie in Fragen der Souveränität für unzureichend halten.

Eine elektrische Krise inmitten eines Weltenergiemarktes unter Stress

Der Regierungskonflikt findet in einem Kontext statt, der den Handlungsspielraum reduziert. Die regionale Krise und Störungen auf wichtigen Energierouten haben die Kraftstoffkosten erhöht. Für ein Land, das stark von Importen abhängig ist und nur wenige Finanzreserven hat, wird jede internationale Erhöhung schnell an die Stromerzeugung, den Verkehr und private Erzeuger weitergegeben. Das Problem wird durch die besondere Struktur des libanesischen Systems noch verschärft: Wenn die öffentliche Versorgung sinkt, verbrauchen die Haushalte weiterhin Strom. Sie übertragen ihren Verbrauch einfach auf eine teurere private Quelle. Eine durch die Begrenzung des Kraftstoffverbrauchs erzielte Haushaltseinsparung kann daher zu wesentlich höheren Ausgaben führen, die direkt von Familien getragen werden.

Dies ist der Kern von Saddis Argumentation für die mobile Rate. Das Panel stellt fest, dass der relevante Vergleich nicht zwischen einem alten öffentlichen Tarif und einem neuen öffentlichen Tarif besteht, sondern zwischen den Kosten einer zusätzlichen Stunde, die von Electricity of Lebanon zur Verfügung gestellt wird, und der Kosten derselben Stunde, die von einem Generator gekauft wurde. Ihre Gegner müssen jedoch eine andere Gleichung lösen: Eine automatische Erhöhung der Zölle in einem Land, in dem das Einkommen weiterhin fragil ist, kann auch unbezahlte Löhne und den sozialen Druck erhöhen. Die Entscheidung kann daher nicht rein technischer Natur sein. Es geht darum zu bestimmen, wer den globalen Anstieg aufnimmt: der Staat durch geringere Einnahmen oder Subventionen, der Strom des Libanon durch seine Bilanz oder der Verbraucher durch seine Rechnungen.

Minister betont Reformen, um Impotenzvorwurf herauszufordern

Saddi begleitete seinen Arm mit einer Überprüfung seines Besuchs im Ministerium. Insbesondere erinnert sie an die Einrichtung der Regulierungsbehörde für den Stromsektor, die in einem 24 Jahre alten Gesetz vorgesehen, aber nicht umgesetzt wurde. Seiner Ansicht nach bereitet diese Behörde jetzt die Einführung von Lizenzen vor, die es dem Privatsektor ermöglichen, in den kommenden Monaten Strom zu produzieren und zu verteilen. Das politische Argument ist klar: Der Minister will zwischen Reformen unterscheiden, die direkt in seiner Zuständigkeit liegen, und steuerlichen und finanziellen Entscheidungen, die eine kollektive Regierungsabstimmung erfordern. Er versucht somit zu zeigen, dass er nicht nach einem weißen Seed verlangt, um das alte Modell zu verfolgen, sondern nach Schiedsverfahren, die für einen Übergang erforderlich sind, den er angeblich eingeleitet hat.

Dies ist wichtig für das Verständnis der Strategie der libanesischen Streitkräfte. Die Partei hat ein Interesse daran, das Energieministerium als Laboratorium für den Bruch mit früheren Praktiken zu präsentieren. Der Sektor steht seit Jahren im Mittelpunkt politischer und finanzieller Kontroversen. Die erfolgreiche Demonstration einer funktionalen Regulierungsbehörde, einer regulierten Offenheit für den Privatsektor und einer engeren Preisgestaltung würde es den Streitkräften ermöglichen, eine andere Methode zu beanspruchen. Umgekehrt würde ein weiterer Zusammenbruch der Stromversorgung sie direkt aussetzen. Der Konflikt mit der Regierung wird deshalb auch genutzt, um eine Verantwortungsgrenze zu setzen, bevor die Folgen der Krise in den Häusern sichtbar werden.

Das wirkliche Risiko für Nawaf Salam: Eine sektorale Frage wird zum Präzedenzfall

Für den Premierminister übersteigt die Gefahr die Anzahl der Treffen, an denen Saddi teilnehmen wird oder nicht. Wenn ein Minister seine Anwesenheit im Rat aussetzen kann, während er im Amt bleibt, und wenn seine Partei diese Enthaltung in politischen Druck umwandelt, könnten andere Komponenten versucht sein, die gleiche Methode anzuwenden. Die Regierung würde dann in eine Logik der bedingten Teilnahme eintreten, in der jeder Block offiziell an der Macht bleiben würde, während die Schiedsverfahren boykottiert würden, die ihn missfallen. In einem bereits zersplitterten System würde eine solche Praxis die Fähigkeit des Ministerrates schwächen, als kollektives Organ zu fungieren. Salam muss daher einen inhaltlichen Kompromiss finden, ohne den Eindruck zu erwecken, dass parteipolitischer Druck ausreicht, um eine privilegierte Behandlung zu erhalten.

Sie muss auch einen Bruch mit den Streitkräften zu einer Zeit vermeiden, in der die Regierung gleichzeitig mit der Südfrage, den Verhandlungen mit Israel, dem Wiederaufbau, den Beziehungen zu internationalen Finanzinstitutionen und sozialen Spannungen konfrontiert ist. Ein Ausstieg von Ministern in der Nähe von Maarab würde die Exekutive nicht unbedingt automatisch stürzen, sondern ihre politische Legitimität ändern und die Debatten über ihre Zusammensetzung wiederbeleben. Gerüchte über Umbildungen gibt es bereits. Die Saddi-Krise könnte ihnen konkretes Material geben. Deshalb muss der angestrebte Kompromiss wahrscheinlich als Antwort auf die Energienotlage und nicht als Zugeständnis an eine Partei dargestellt werden.

Kräfte halten ultimative Bedrohung in Reserve

Zu diesem Zeitpunkt haben die libanesischen Streitkräfte nicht beschlossen, die Regierung zu verlassen. Genau das macht ihre Position effektiv. Eine zu früh verwendete Bedrohung verliert einen Teil ihres Wertes. Indem sie ihre Minister an Ort und Stelle halten und Saddi erlauben, sich von den Sitzungen zurückzuziehen, schaffen sie eine Leiter. Erster Schritt: Technische Warnungen. Zweiter Schritt: politische Botschaft an Baabda. Schritt 3: Nachsicht des betreffenden Ministers. Die nächsten Schritte könnten eine Ausweitung der Herausforderung auf andere Minister, eine umfassendere öffentliche Herausforderung für die Regierungspolitik oder am Ende des Prozesses eine Debatte über die Fortsetzung der Partei in der Exekutive sein. Es gibt keine Hinweise darauf, dass die letztgenannte Entscheidung getroffen wird.

Die Reaktion der Regierung wird daher die nächsten Schritte bestimmen. Eine Vereinbarung über Zölle, Abgaben oder eine andere Form der Unterstützung für den Sektor würde es Saddi ermöglichen, zurückzukehren, indem er behauptete, er habe kollektive Unterstützung für die Krise erhalten. Ein völliger Mangel an Reaktion würde stattdessen Maarabs Argument verstärken, dass das Problem nicht mehr in der Technologie, sondern in der Governance liegt. Die Stromkrise würde dann zum Vehikel für eine viel breitere Debatte werden: Wie weit kann eine Partei mit einer Regierung, deren wirtschaftliche Schiedsverfahren sie bestreitet, und einem Teil der souveränistischen Orientierung solidarisch bleiben?

Ein Test der Wahrheit, bevor die Rechnung in Haushalten ankommt

Der Zeitplan erfordert eine schnelle Reaktion. Die Energiekrise lässt der Regierung nicht den Luxus eines anhaltenden institutionellen Konflikts. Wenn die Weltmarktpreise hoch bleiben und öffentliche Lebensmittel nicht erhöht werden können, wird die Differenz von den Haushalten über Erzeuger, Transport und Warenpreise bezahlt. Der Kampf um Steuern oder den öffentlichen Tarif mag technisch erscheinen, betrifft aber direkt die Verteilung dieser Rechnung. Saddi möchte, dass der Staat einen Teil der Kosten übernimmt oder den Betrieb des Sektors ändert, um die Abhängigkeit von Generatoren zu verringern. Die Finanzen versuchen zu vermeiden, ein neues Haushaltsloch zu schaffen. Dazwischen muss der Ministerrat vermitteln.

Die Enthaltung des Ministers ist somit ein erster politischer Test für die Regierungskoalition. Es ist noch kein Bruch und sollte nicht als solcher präsentiert werden. Sie ist jedoch mehr als eine Stimmungsgeste. Ihm gingen Warnungen voraus, die innerhalb der libanesischen Streitkräfte diskutiert wurden, begleitet von einer Botschaft an die Präsidentschaft und gerechtfertigt durch konkrete Vorschläge, die nicht beschlossen worden waren. Es ist diese Kombination, die ihm seinen Umfang gibt. Die Regierung kann die Krise noch eindämmen. Aber wenn es scheitert, wird die Stromfrage einen Präzedenzfall geschaffen haben: den einer Partei, die in der Exekutive bleibt, während sie ihre Teilnahme an ihrem Hauptentscheidungsort aussetzt, um einen Kurswechsel zu bekommen.

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