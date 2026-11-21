François Ruffin zog seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen 2027 zurück. Der Abgeordnete der Somme beruft sich auf das Scheitern einer großen primären Linken und kündigt keine Kundgebungen an.

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François Ruffin kündigte am Samstag, den 21. November an, dass er seine Kampagne für die Präsidentschaftswahl 2027 beenden würde. Der Abgeordnete der Somme, der anlässlich des Parlaments von seiner ständigen Bewegung sprach, sagte, er habe aus Mangel an Versammlung um eine große primäre Linke aufgegeben. In der Pressemitteilung, die er gegen 18 Uhr, Pariser Zeit, weiterleitete, versammelte er sich mit keinem der anderen Kandidaten.

Vom weiteren Antrag bis zum Widerruf

Am 6. November schloss Ruffin einen Rückzug nicht aus, wenn eine gemeinsame Lösung entstand, um die Nationale Rallye zu besiegen. Er kündigte nicht an und blieb im Rennen engagiert. Am 13. November hatte er seine Kandidatur bestätigt und bestand auf den Platz der wesentlichen Arbeitsplätze und Berufe in seiner Kampagne. Er sagte, er würde die Verantwortung zum Zeitpunkt der Entscheidungen übernehmen, ohne einen Rückzug oder Unterstützung für einen anderen Kandidaten anzuzeigen.

Am Samstag stellt der Abgeordnete seinen Rückzug nicht mehr als Möglichkeit dar. Er glaubt, dass die von ihm verteidigte Vorwahl nicht die politischen Kräfte zusammenbringen wird, die er zu sammeln hoffte, und dass seine Kandidatur keine Aussicht auf einen Sieg hat. Er hoffte auf eine gute Kampagne für die verbleibenden linken Kandidaten und bat sie, ein mehrheitsfähiges Projekt zu verteidigen. Er trennt sie in seiner Aussage nicht.

Das Ende einer Kampagne, nicht Standing!

Ruffin behauptet, 135.000 Bürger für seinen Ansatz gewonnen zu haben. Der in seiner Pressemitteilung verwendete Begriff Sponsoring bezieht sich hier auf die Unterstützung seiner Kampagne. Sie ersetzen nicht die 500 Kandidaten, die der Verfassungsrat erhalten muss, damit ein Kandidat zugelassen werden kann.

Der Abgeordnete kündigt auch an, dass Stehen! Er wird die vierzig von ihm vorgeschlagenen Projekte, insbesondere in den Bereichen Arbeit und Wirtschaft, Demografie und Klima, weiterhin verteidigen. Sein Rückzug beendete daher seine eigene Präsidentschaftskampagne. Es bedeutet nicht, dass seine Bewegung einen anderen Kandidaten wählte oder dass eine Einigung zwischen den linken Kräften erzielt wurde.

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