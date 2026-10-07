Israel marschiert ohne Besatzung nach Tyrus: Was die stille Schlacht von Al Mansuri offenbart

In Al Mansouri, südlich von Tyrus, offenbart der israelische Vormarsch eine neue Logik der territorialen Kontrolle. Die Verdrängung der gelben Linie, Zerstörung, Überwachung und Fernangriffe könnten es Israel ermöglichen, dauerhaft vor Ort zu wiegen, ohne dauerhafte Besatzung, was den Rückzug, die libanesische Souveränität, die Rückkehr der Einwohner und den zukünftigen Wiederaufbau erschweren würde.

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Eine Linie, die sich vor dem Akkord bewegt

Al Mansouri erschien nicht auf der ersten Karte der israelischen Nachkriegskontrollzone im Südlibanon. Am 19. April 2026 blieb die Stadt südlich von Tyrus außerhalb des damals von der israelischen Armee präsentierten Umkreises. Zwei Monate später hatte sich die Situation geändert. Am 18. Juni wurde die « gelbe Route », die den Raum definierte, in dem die israelischen Streitkräfte operieren wollten, im westlichen Sektor nach Norden in Richtung Al Bayyada, Majdal Zun und Al Mansouri geschoben. Der Vergleich der Karten gibt einen wichtigen Hinweis: Al Mansouri ist in dem neuen Gerät aufgenommen, während es vorher nicht Teil davon war. Ein libanesischer Militärbeamter hatte damals auch angedeutet, dass der Ort gerade in das Besatzungsgebiet integriert worden sei. Daher ist Veränderung nicht nur eine Frage der semantischen Evolution oder ein neuer Schnitt auf einer Karte; Es entspricht einer konkreten Veränderung des Terrains, von dem aus dann die Sicherheitsvorkehrungen diskutiert würden.

Der Zeitplan gibt diesem Fortschritt einen besonderen Spielraum. Acht Tage nach der Verschiebung der Route, am 26. Juni, wurde in Washington, DC, ein Rahmenabkommen unterzeichnet, um einen Prozess der schrittweisen Übertragung von Sektoren an die libanesische Armee und einen schrittweisen israelischen Rückzug parallel zu Maßnahmen gegen nichtstaatliche Waffen und militärische Infrastruktur zu organisieren. Am selben Tag, an dem der politische Rahmen geschaffen wurde, forderten israelische Warnungen die Bewohner von Al Mansuri auf, das Gebiet zu verlassen, das jetzt als innerhalb des israelischen Operationsraums gilt. Die Chronologie zeigt nicht, dass der Fortschritt ausschließlich zur Schaffung eines Währungsumtauschs beschlossen wurde. Es stellt jedoch eine viel konkretere Tatsache fest: Als der Rückzug zu organisieren begann, war sein geografischer Ausgangspunkt bereits nach Norden verlagert worden. Eine Stadt, die zuvor außerhalb des israelischen Umkreises lag, wurde zu einem Territorium, dessen Evakuierung nun in den Verhandlungsprozess eintreten konnte.

Warum Al Mansouri mehr zählt als seine Größe

Der militärische Wert von Al Mansouri erscheint, wenn man aufhört, das Dorf isoliert zu betrachten. Die Stadt liegt südlich von Tyrus, wo der Küstenstreifen beginnt, sich mit den Hügeln und Tälern des Landes zu verbinden. Weiter südlich sind Al Bayyada und Ras Al Bayyada; Osten und Südosten, öffnet Majdal Zoun auf den Reliefs. Zusammen bilden diese Punkte einen Bogen, der es ermöglicht, einen Teil der Passagen zwischen der Küste und den Höhen zu beobachten. Ras Al Bayyada überblickt die Küstenachse von Naqoura aus. Majdal Zoun bietet eine Tiefe nach innen. Al Mansouri erweitert diese Architektur nach Norden und bringt die Überwachungszone näher an den südlichen Sektor von Tyrus. Es geht nicht darum zu sagen, dass sich Tyrus im Besatzungsprozess befindet. Nichts in den verfügbaren Elementen lässt eine solche Schlussfolgerung zu. Der Einsatz ist anders: Je mehr das Gerät steigt, desto mehr kann ein großer Teil der Bewegungen südlich von Reifen in ein Beobachtungs- und Militärinterventionsfeld eintreten.

Diese Lesart ist im israelischen Militärdenken nicht völlig neu. Eine Studie über Kämpfe im westlichen Sektor während des Krieges von 1982 betonte den Wert dominanter Positionen und den Zugang von der Küste zu den Hügeln. Die Bedingungen von 1982 können natürlich nicht mechanisch auf 2026 übertragen werden. Kräfte, Waffen, Geheimdienste und das politische Umfeld haben sich dramatisch verändert. Der geographische Faktor bleibt: Eine Armee, die die Höhen und Eingänge der Hauptachsen hält oder beobachtet, muss nicht jedes Haus besetzen, um den Verkehr in dem darunter liegenden Raum zu begrenzen. Drohnen, Sensoren, Bildgebung und moderne Schlagmittel verstärken diese Logik weiter. Wo es eine Notwendigkeit für zahlreiche Positionen und dauerhafte Patrouillen gab, kann ein Teil der Einschränkung nun aus der Ferne auferlegt werden.

Eine Brigade-Level-Operation und mehr als 600 beanspruchte Strukturen zerstört

Der Umfang der Operation in Al Mansouri bestätigt, dass der Ort als wichtiges Ziel angesehen wurde. Am 28. September kündigte die israelische Armee das Ende von mehreren Wochen Operationen in der Region an. Sie wies darauf hin, dass eine Truppe auf Brigadeebene eingesetzt worden war, mit Elementen der 55. Brigade unter dem Kommando der 91. Division und der Teilnahme von Yahalom, einer spezialisierten Ingenieureinheit. Nach israelischen Aufzeichnungen wurden mehr als 600 militärische Strukturen sowie acht unterirdische Routen zerstört; Mehrere Dutzend Startpositionen oder Geräte wären ebenfalls entdeckt worden. Diese Daten sind Aussagen der israelischen Armee und stellen keine unabhängige Expertise dar. Sie sind jedoch bezeichnend für die israelische Repräsentation des Gebiets: Al Mansouri wird nicht als bloßer Feuerpunkt beschrieben, sondern als ein Raum, in dem Gebäude, Untergrund, Reiserouten und Startvorrichtungen eine kohärente Infrastruktur bilden.

Das Paradoxon kommt nach dieser Operation. Trotz der Mittel und des Umfangs der behaupteten Zerstörung scheint die Regelung keine dauerhafte Präsenz zu erfordern, die dem Herzen des Dorfes entspricht. Genau das gibt dem Begriff « Feuerkontrolle » Bedeutung. Das Ziel ist nicht mehr notwendigerweise, eine wichtige Einheit in jedem Ort aufrechtzuerhalten, sondern Infrastruktur zu zerstören, die als bedrohlich angesehen wird, die Zugangsbeobachtung zu verbessern und eine Schlagfähigkeit gegen jede Aktivität aufrechtzuerhalten, die als militärische Rekonstitution betrachtet wird. Eine solche Methode reduziert die Kosten einer traditionellen Besetzung. Es begrenzt die Exposition von Soldaten, reduziert den logistischen Bedarf und ermöglicht die Aufrechterhaltung des militärischen Einflusses auf ein Gebiet ohne direkte Verwaltung. Für den Libanon macht es diese Entwicklung jedoch viel schwieriger, einen echten Rückzug zu definieren.

« Feuerkontrolle »: Was es wirklich ändert

In einer traditionellen Besatzung kann die Kontrolllinie beobachtet werden: Soldaten, Posten, Fahrzeuge, Dämme und Logistikstraßen zeigen an, wo die Präsenz der Armee beginnt und aufhört. Die Fernbedienung ist viel mehrdeutiger. Eine Kraft kann ein Dorf physisch verlassen, während sie seine Straßen, Eingänge, Baustellen und Bewegungen zwischen der Küste und den Hügeln überwacht. Darüber hinaus, wenn es eine schnelle Reaktionsfähigkeit durch Drohne, Artillerie oder Luftfahrt behält, kann das Gebiet formell unter libanesischer Autorität zurückkehren, während es externen Zwang unterliegt. Der Unterschied ist entscheidend: Die Wiederherstellung einer militärischen Position bedeutet nicht automatisch die Wiedererlangung der vollen Freiheit, Territorium zu nutzen.

In Al Mansouri ist diese Frage nicht theoretisch. Am 7. Oktober, während die Diskussionen über zukünftige Arrangements fortgesetzt werden, zielte das israelische Artilleriefeuer erneut auf den Ort und es wurden automatische Schüsse auf seine Umgebung gemeldet. Diese Operationen sind Teil einer breiteren Reihe von Aktionen im Südlibanon. Sie zeigen, dass der Sektor nach der September-Operation weiterhin militärisch aktiv ist. Für die Bewohner kann die Unterscheidung zwischen Besatzung und bewaffneter Überwachung daher sehr konkret werden: Ein Haus kann auf libanesischem Territorium gefunden werden, ohne dass sein Besitzer sicher ist, dass es wieder aufgebaut werden kann; eine Straße kann geöffnet werden, ohne dass die Fahrzeuge der Beobachtung entgehen; eine landwirtschaftliche Parzelle kann zugänglich sein, während sie Interventionen ausgesetzt bleibt. Souveränität wird nicht mehr allein an der Anwesenheit einer Flagge oder eines Militärpostens gemessen, sondern an der realen Fähigkeit der Bewohner und Institutionen, ohne die implizierte Genehmigung einer externen Macht zu handeln.

Das Territorium als Ausgangspunkt für Verhandlungen

Fortschritte in Richtung Al Mansouri werfen auch die Frage nach dem Verhältnis zwischen militärischer Eroberung und Verhandlungen auf. Das Abkommen vom 26. Juni sieht keinen sofortigen Rückzug an die internationale Grenze vor. Sie basiert auf einer schrittweisen Logik, wobei Sektoren schrittweise an die libanesische Armee übertragen werden und Schritte im Zusammenhang mit Sicherheitsverpflichtungen unternommen werden. Bei dieser Art von Mechanismus hat jede vorherige Veränderung des Terrains eine politische Wirkung. Wenn eine Armee vor dem Abkommen vorrückt, fällt der neu kontrollierte Raum dann in die Kategorie von Gebieten, aus denen er sich zurückziehen kann. Der Rückzug wird zu einem messbaren und möglicherweise bedingten Schritt. Dies macht es immer noch nicht möglich zu sagen, dass das einzige Ziel des Vorstoßes darin bestand, eine Verhandlungskarte zu erstellen, aber dies zeigt, dass der militärische Gewinn das Verhältnis der diplomatischen Kraft verändert.

Dieser Mechanismus erklärt einen Teil der Divergenz zwischen Beirut und Israel. Für den Libanon muss der Rückzug zur Wiederherstellung der Souveränität und zur Beendigung der israelischen Operationen auf seinem Territorium führen. Für Israel scheinen Rückzüge mit der Überprüfung der Sicherheitsbedingungen und der Verhinderung des Wiederaufbaus der Fähigkeiten der Hisbollah verbunden zu sein. Bis diese beiden Definitionen in Einklang gebracht werden, kann ein evakuiertes Gebiet in seiner Verwendung umstritten bleiben. Israel könnte in Betracht ziehen, dass es sich zurückgezogen hat, da es dort keine weiteren Soldaten unterhält. Libanon kann den Rückzug als unvollständig betrachten, wenn die Streiks, Übergriffe oder De-facto-Verbote fortgesetzt werden. Al Mansouri wird dann zu einem Test: Wird das zukünftige Abkommen nur den Standort der Streitkräfte oder auch die Regeln betreffen, die nach ihrem Abzug gelten werden?

Die libanesische Armee im Zentrum eines operativen Widerspruchs

Die Rolle der libanesischen Streitkräfte ist wesentlich. Sie muss die evakuierten Gebiete übernehmen, den Wiederaufbau nichtstaatlicher militärischer Infrastruktur verhindern und eine effektive öffentliche Behörde wiederherstellen. Aber diese Mission geht davon aus, dass die Armee selbst die operative Kontrolle hat. Wenn Israel einseitige Handlungsfreiheit behält, besteht ein unmittelbarer Widerspruch. Die libanesische Armee könnte eine Baustelle als zivil betrachten, während Israel sie als Bedrohung bezeichnen würde. Es könnte den Mangel an militärischen Aktivitäten in einem Sektor sehen, während der israelische Geheimdienst das Gegenteil unterstützen würde. Es könnte eine Straße sichern, ohne sicherzustellen, dass ein Fahrzeug nicht auf der Grundlage von Informationen, zu denen es keinen Zugang hat, ins Visier genommen wird. Das Problem ist daher nicht nur, wie viele libanesische Soldaten eingesetzt werden, sondern auch, welche Vorrechte wirklich anerkannt werden.

Dieses Thema schließt sich der breiteren Transformation der Diskussionen über den Süden an. Die Datei ist nicht mehr auf das Entfernen bestimmter Positionen beschränkt. Es hat eine Sicherheitsarchitektur, die Überwachung, Intelligenz, Infrastrukturkontrolle, Verifizierungsmechanismen und die amerikanische Rolle umfasst. Mehrere libanesische Beamte beschreiben nun das Risiko, dass die Verwaltung des Südens von einem einfachen Rückzugsproblem zu einer viel umfassenderen Militär- und Sicherheitsvereinbarung unter externer Aufsicht abrutscht. Solche Entwicklungen könnten Mechanismen zur Verhinderung von Vorfällen bieten, könnten aber auch eine Situation institutionalisieren, in der die libanesische Souveränität von einer dauerhaften Überprüfung und Genehmigung abhängig bleibt. Es wird vom genauen Inhalt der gewählten Mechanismen abhängen.

Wiederaufbau, nächste Schlacht von Al Mansouri

Das konkreteste Problem wird beim Wiederaufbau auftreten. Nach der Zerstörung erfordert die Rückkehr der Bewohner viel mehr als die Öffnung der Straßen. Wir müssen die Trümmer räumen, Strom und Wasser reparieren, Wohnungen wieder aufbauen, landwirtschaftliche Flächen wiederherstellen und Geschäfte wiederherstellen. Jede dieser Handlungen erzeugt sichtbare Bewegungen: Erdbewegungsmaschinen, Ausgrabungen, Materiallastwagen, neue Gebäude und Straßenarbeiten. In einem Gebiet, in dem Israel behauptet, unterirdische Routen und militärische Infrastruktur zerstört zu haben, besteht die Gefahr eines anhaltenden Verdachts auf den zivilen Wiederaufbau. Ohne einen gemeinsamen Verifikationsmechanismus kann die Ausgrabung für ein Wassersystem als Beginn einer unterirdischen Arbeit interpretiert werden; ein Gebäude kann als militärische Infrastruktur betrachtet werden; ein Straßenstandort kann als Veränderung des Landes überwacht werden.

Die Zeit wird dann zu einer stillen Waffe. Wenn die Bewohner nicht schnell wieder aufbauen können, werden einige von ihnen anderswo bleiben. Wirtschaftliche Aktivitäten werden sich mit ihnen bewegen, Schulen werden Studenten verlieren und landwirtschaftliche Flächen werden möglicherweise weniger ausgebeutet. Eine Pufferzone kann somit ohne offizielle Annexion oder permanente Evakuierungsanordnung gebildet werden. Es genügt, dass das Risiko eine Rückkehr zu teuer oder zu gefährlich macht. Deshalb ist der Wiederaufbau von Al Mansouri und den Nachbarorten nicht nur eine humanitäre Frage. Sie ist direkt mit der Souveränität verbunden. Der beste Indikator für die effektive Rückkehr des Staates wird nicht nur die Anzahl der von der Armee eingenommenen Positionen sein, sondern auch die Anzahl der Familien, die in der Lage sind, ins Leben zurückzukehren, wieder aufzubauen und normale Aktivitäten aufzunehmen.

Warum die Bewegung zum Reifen genau beobachtet werden sollte

Der Fall Al Mansouri beweist nicht die Existenz eines Plans, militärisch nach Tyrus vorzurücken. Eine solche Behauptung würde über das hinausgehen, was zur Verfügung steht. Andererseits verändert der Fortschritt des Überwachungsperimeters nach Norden objektiv das Sicherheitsumfeld des südlichen Teils der Stadt. Es erweitert die Tiefe, aus der Bewegungen zwischen der Küste und dem Inneren beobachtet werden können. Wenn sich das Al-Mansouri-Modell stabilisiert, könnte Israel einige Vorteile einer Sicherheitszone erlangen, ohne alle Kosten einer dauerhaften Besatzung zu tragen: Positionen im Süden, Beobachtung des Zugangs, Streikfähigkeit und die Möglichkeit, gegen das zu intervenieren, was es als militärischen Wiederaufbau ansieht.

Hier liegt die eigentliche Herausforderung der nächsten Verhandlungen. Für Beirut reicht es nicht aus, den Abzug von Soldaten aus einem Ort zu erreichen, wenn dieser Abzug eine externe Fähigkeit zur Entscheidung darüber, welche Aktivitäten dort durchgeführt werden können, intakt lässt. Es wird daher notwendig sein, den Rückzug auf operative Weise zu definieren: Ende der unbefristeten Stellen, aber auch Regeln für Überflüge, Streiks, Übergriffe, Überprüfungsmechanismen und Wiederaufbau. Ohne diese Elemente könnten zwei Karten koexistieren. Die erste wäre offiziell und würde die Rückkehr der libanesischen Armee zeigen. Die zweite, unsichtbare, würde aus den beobachteten Straßen, überwachten Gebieten und Gebieten bestehen, in denen Israel eine Interventionsmacht behalten würde. Al Mansouri zeigt, dass die nächste Schlacht des Südens genau in der Lücke zwischen diesen beiden Karten gespielt werden könnte.