Berri-Salam: hinter den Kulissen einer Deeskalation, um den Bruch zwischen Regierung und Hisbollah zu verhindern

Nabih Berri fungierte als Vermittler zwischen Nawaf Salam und der Hisbollah, um zu verhindern, dass ihr strategischer Streit zu einem politischen Bruch wurde. Ohne ein dreiseitiges Treffen oder eine inhaltliche Vereinbarung ermöglichte die Vermittlung Nabatiyeh einen Besuch, eröffnete wieder Dialogkanäle und stellte den Wiederaufbau und die staatliche Präsenz im Zentrum wieder her.

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Mediation ohne Dreiertreffen

Die Entspannung, die in den letzten Tagen zwischen Premierminister Nawaf Salam und dem politischen Umfeld der Hisbollah entstanden ist, ist nicht aus einer substanziellen Vereinbarung entstanden. Es ist das Ergebnis einer Deeskalationsarbeit unter der Leitung von Nabih Berri zwischen dem Großen Serail und Haret Hreik. Vor Salams letztem Besuch in Nabatiyah wurde der Ton verhärtet. Der Regierungschef und die Hisbollah tauschten kritische Botschaften aus, ohne sich immer direkt zu benennen. Die Antworten gingen durch Reden, die Medien und Anspielungen, die ausreichend klar waren, um von beiden Seiten verstanden zu werden. Das Risiko bestand nicht mehr in politischen Meinungsverschiedenheiten über Waffen, staatliche Autorität oder den Umgang mit der israelischen Besatzung. Eine Ausweitung dieser Konfrontation könnte den Streit in einen Bruch zwischen der Regierung und einer wichtigen politischen und sozialen Komponente des Südens verwandeln.

Berri wählte eine diskrete Methode. Er hielt kein dreiseitiges Treffen mit Salam und der Hisbollah ab. Im Gegenteil, die verfügbaren Beweise deuten darauf hin, dass er über separate Kanäle, politische Kontakte und Nachrichten von einem Lager zum anderen arbeitete. Das erste Ziel war begrenzt, aber konkret: die verbale Eskalation vor Salams Besuch in Nabatiyah zu stoppen. Die Priorität bestand daher nicht darin, die strategische Meinungsverschiedenheit zu lösen. Es bestand darin, zu verhindern, dass die offizielle Vertreibung des Premierministers in den Süden zu einer Demonstration der Ablehnung, einem politischen Boykott oder einer neuen Folge öffentlicher Konfrontation wird. Diese Unterscheidung ist wichtig: Mediation konzentriert sich auf die Bedingungen der politischen Koexistenz, nicht auf doktrinäre Versöhnung.

Nabatiyeh, Deeskalationstest in Lebensgröße

Salams Besuch in Nabatiyeh war besonders heikel, weil er im Mittelpunkt der Frage der Präsenz des Staates im Süden stand. Dies war sein dritter Besuch in der Stadt seit seiner Ankunft als Präsident des Rates. Die erste, nachdem sie das parlamentarische Vertrauen gewonnen hatte, war den Forderungen der Einwohner gewidmet. Der zweite befasste sich mit dem Wiederaufbauprozess. Die dritte hat eine eher politische Dimension angenommen: zu zeigen, dass der Staat beabsichtigt, in einer Region präsent zu bleiben, die durch Krieg, Zerstörung, Vertreibung und das Fortbestehen israelischer Operationen verwüstet ist. In diesem Zusammenhang wurde die Begrüßung des Premierministers selbst zu einer politischen Botschaft.

Berris vorbereitende Arbeit erscheint in der Zusammensetzung dieses Empfangs. Der Abgeordnete Hani Kobeissi, Mitglied des Berri-Blocks, war anwesend. Finanzministerin Yassine Jaber nahm ebenfalls an der Sequenz teil. Wichtiger noch, mehrere Präsidenten von Gemeinden, die in der Nähe der Hisbollah in Dörfern im Distrikt Nabatiyah betrachtet wurden, nahmen an dem Empfang teil. Es wäre übertrieben, ihre Anwesenheit als eine Kundgebung in Salams Politik zu interpretieren. Es zeigt jedoch, dass Vertreibung nicht als eine Provokation zum Kampf behandelt wurde. Berri hatte also das meiste von dem bekommen, was er suchte: einen offiziellen Besuch in einer Region zu ermöglichen, in der der Premierminister einer politisch sehr kostspieligen Herausforderung hätte ausgesetzt sein können.

Salam reagiert, indem er Dialog von Meinungsverschiedenheiten trennt

Nawaf Salam nutzte diese Atmosphäre, um auch das Register zu ändern. Er behauptete, er sei nicht in einer Situation der Feindseligkeit gegenüber einem bestimmten Lager und bestand darauf, dass der Dialog nicht unterbrochen wurde. Er erinnerte auch daran, dass einige Verpflichtungen bereits vereinbart wurden und nun umgesetzt werden sollten. Seine Botschaft an die Bewohner betraf die Anwesenheit des Staates: Sie sollten sich nicht als verlassen betrachten. Diese Formulierung erlaubte ihm, die Regierungslinie beizubehalten, ohne die Hisbollah oder ihre Umgebung in einen inneren Gegner zu verwandeln. Der Regierungschef zog die Streitfragen nicht zurück, aber er weigerte sich, sie als einen totalen politischen Krieg darzustellen.

Dieser Farbton reagiert direkt auf Berris Strategie. Der Sprecher der Kammer versucht, zwei Ebenen zu trennen: Meinungsverschiedenheiten über strategische Entscheidungen und das tägliche Funktionieren des Staates. Der erste bleibt tief. Positionen zu direkten Verhandlungen mit Israel, dem Rahmen für Gespräche, den Waffen der Hisbollah und den Bedingungen für einen israelischen Rückzug bleiben weit entfernt. Die zweite Ebene betrifft den Wiederaufbau, die Dienstleistungen, die Rückkehr der Vertriebenen, die Funktionsweise der Verwaltungen und die Rolle der Armee. Berri ist der Ansicht, dass eine Lähmung in diesen Fällen die Menschen im Süden den Preis eines nationalen politischen Konflikts kosten würde, während sie bereits die Folgen des Krieges tragen.

Die Passage durch Amals Fernsehen war nicht unbedeutend

Die Sequenz wurde nach Nabatiyah fortgesetzt. Salam erschien auf der Amal-Bewegungskette. Die Wahl dieses Forums war vor dem Hintergrund der Deeskalation besonders wichtig. Es bot dem Premierminister direkten Zugang zu einem Teil der schiitischen Öffentlichkeit und erlaubte ihm, die Position der Regierung zum israelischen Rückzug, zur Rückkehr des Staates und zum Funktionieren der Institutionen im Süden zu erläutern. Berri bot Salam somit einen politischen Raum, in dem er seine Politik präsentieren konnte, ohne mit der Hisbollah konfrontiert zu werden. Diese Geste löschte die Differenzen nicht aus, aber sie trug dazu bei, den Premierminister aus dem Bild eines externen oder umweltfeindlichen Beamten im Süden zu bringen.

Die Antwort der Hisbollah kam schnell von Hassan Fadllallah. Der Abgeordnete sagte, seine Partei sei dafür, die Rolle des Staates im Süden zu stärken und seine Verantwortung zu übernehmen. Es war jedoch eine wesentliche politische Bedingung: Die Priorität sollte der israelische Abzug, die Einstellung der Angriffe und das Ende der Zerstörung und Nivellierung von Dörfern sein. Er forderte, dass den Erklärungen Taten folgen sollten. Die Antwort blieb daher kritisch, aber sie war Teil einer Debatte über Prioritäten und Verantwortlichkeiten. Es kehrte nicht zu der persönlichen Konfrontationsbilanz zurück, die der Mediation vorausging. Genau auf diesem Boden hat Berri ein Ergebnis erzielt: nicht um Doktrinen zusammenzubringen, sondern um die Art und Weise zu verändern, wie Konflikte ausgedrückt werden.

Warum Berri einen Krieg gegen die Regierung ablehnt

Die Rolle des Sprechers der Kammer kann nicht nur als einmalige Vermittlung verstanden werden. Seine institutionelle Position und seine Allianz mit der Hisbollah stellten ihn an den Scheideweg mehrerer Zwänge. Auf der einen Seite teilt sie mit ihrem Verbündeten große Vorbehalte gegenüber mehreren Regierungsentscheidungen, einschließlich des Rahmens für Verhandlungen mit Israel. Andererseits ist er der Ansicht, dass ein Sturz der Regierung oder eine frontale Konfrontation mit Nawaf Salam eine Krise eröffnen würde, die niemand kontrollieren würde. Sein parlamentarischer Block gab auch der Regierung Vertrauen. Diese Abstimmung ist ein stärkerer Indikator als die Gerüchte der Auflösung: Berri will die Möglichkeit behalten, bestimmte Entscheidungen zu kritisieren, zu korrigieren und zu blockieren, ohne die Exekutive zu stürzen.

Diese Linie führte auch dazu, die Hypothese einer Mobilisierung gegen die Regierung einzudämmen. Die verfügbaren Informationen deuten darauf hin, dass er dazu beigetragen hat, die Hisbollah davon zu überzeugen, ihre Opposition nicht zu drängen, bis zu einem Versuch, Salam entweder auf der Straße oder im Parlament zu vertreiben. Die Berechnung ist kontextbezogen. Der Libanon ist weiterhin mit einer israelischen Präsenz im Süden, Streiks, der Zerstörung von Dörfern, der Vertreibung von Einwohnern und einem noch immer fragilen Wiederaufbau konfrontiert. Das Hinzufügen einer großen Regierungskrise könnte ein politisches und institutionelles Vakuum schaffen. Vor allem würde eine konfessionelle Auseinandersetzung riskieren, eine Meinungsverschiedenheit über die nationale Strategie in einen sunnitisch-schiitischen Konflikt zu verwandeln, ein Szenario, das Berri vermeiden will.

Kooperieren ohne Rallye: die Logik von Ain el-Tineh

Die Beziehung zwischen Berri und Salam muss daher als funktionale Zusammenarbeit und nicht als politische Konvergenz verstanden werden. Die Zeichen der Entspannung bedeuten nicht, dass der Sprecher seine Positionen aufgegeben hat. Er blieb gegen den Verhandlungsrahmen, den er für problematisch hielt, und gegen direkte Verhandlungen mit Israel. Die Dynamik zwischen Ain al-Tinh und dem Großen Serail basiert auf einer anderen Logik: Institutionen müssen weiterhin funktionieren, auch wenn ihre Beamten nicht die gleiche Strategie verfolgen. Für Berri muss die Regierung Dienstleistungen bereitstellen, den Bedarf finanzieren, sich am Wiederaufbau beteiligen und die Menschen im Süden unterstützen. Für Salam ist die Unterstützung oder zumindest die Nicht-Hindernis des Sprechers des Hauses unerlässlich, um die Gesetze und parlamentarischen Schiedsverfahren zu erhalten, die für staatliche Maßnahmen erforderlich sind.

Diese Interdependenz erklärt, warum jeder ein Interesse an Deeskalation hat. Salam führt eine Regierung, die in einem offenen Konflikt mit dem Sprecher des Hauses und den wichtigsten schiitischen politischen Kräften nicht nachhaltig funktionieren kann. Berri hingegen kann nicht mehr staatliche Unterstützung im Süden fordern und gleichzeitig dazu beitragen, die Exekutive zu schwächen, die für die Entsendung von Verwaltungen, die Finanzierung von Dienstleistungen und die Verhandlungen über die Wiederaufbauhilfe verantwortlich ist. Die beiden Männer müssen daher keine Verbündeten werden. Sie müssen verhindern, dass ihre Meinungsverschiedenheiten die Instrumente zerstören, die jeder braucht. Diese Logik führt zu etwas, das eher einer Konfliktlösung als einer politischen Vereinbarung gleicht.

Wiederaufbau als Kompromissgrund

Berri wählte Rekonstruktion und Dienstleistungen als Tor zur Deeskalation, weil diese Dateien ein unmittelbares gemeinsames Interesse ermöglichen. Der Süden braucht Straßen, Strom, Wasser, öffentliche Dienste, Entschädigung und Finanzierung, um den Menschen die Rückkehr zu ermöglichen. Bei diesen Fragen stellt sich nicht die Frage, wer in der Waffendebatte Recht hat. Es ist notwendig zu bestimmen, welche Verwaltung handelt, welche Budgets freigegeben werden und welche Garantien Familien die Rückkehr ermöglichen. Indem er Salam drängte, nach Nabatiyah zu gehen und seinen Empfang zu erleichtern, versuchte Berri auch, die Regierung direkt für ihre Verpflichtungen gegenüber der Region zur Rechenschaft zu ziehen.

Diese Strategie hat eine andere Dimension. Je mehr der Staat im Süden präsent ist, desto mehr hört die Debatte über seine Autorität auf, abstrakt zu sein. Eine Institution gewinnt nicht nur durch Souveränitätserklärungen Legitimität. Sie gewinnt es, wenn sie eine Straße repariert, eine Schule wieder in Betrieb nimmt, ein Krankenhaus zur Verfügung stellt, eine Familie entschädigt oder ein Dorf sichert. Berri kann daher gleichzeitig zwei Ideen verteidigen, die widersprüchlich erscheinen: bestimmte Orientierungen von Salam abzulehnen und zu fordern, dass seine Regierung in den Gebieten mit schiitischer Mehrheit präsenter ist. Der Wiederaufbau wird dann zu einem Instrument der inneren Deeskalation, aber auch zu einem Glaubwürdigkeitstest für den Staat.

Der Bruchpunkt bleibt die Sequenz: Israelischer Rückzug oder Abrüstung zuerst?

Die Mediation löst jedoch nicht die Hauptuneinigkeit. Die Hisbollah behauptet, dass der Ausstieg aus der Krise mit dem israelischen Rückzug und dem Ende der Angriffe beginnen muss. Naim Kassem fasste diese Position zusammen, indem er die Idee ablehnte, dass seine Partei etwas geben sollte, um Israels Abgang zu bekommen. In dieser Lesung ist der Libanon die angegriffene Partei und israelische Verpflichtungen müssen erfüllt werden, bevor Widerstand für eine zusätzliche Konzession erforderlich ist. Die Regierung ihrerseits muss sich dem internationalen Druck stellen, die ausschließliche Autorität des Staates auszuweiten, und mit den Verhandlungsmechanismen, die die Rückzugsphasen mit den libanesischen Maßnahmen verbinden. Der Unterschied besteht daher weniger in dem erklärten Ziel – der Rückkehr des Staates und des israelischen Rückzugs – als in der Reihenfolge, in der die Schritte unternommen werden müssen.

Genau dieses Problem kann Berri nicht durch persönliche Vermittlung lösen. Es kann verbale Angriffe reduzieren, Kommunikationskanäle organisieren und einen Boykott verhindern. Sie allein kann den Widerspruch zwischen einer Hisbollah, die sich weigert, sich unter Besatzung zu entwaffnen, und einem internationalen Prozess, der den Rückzug von der Einschränkung ihrer militärischen Fähigkeiten abhängig machen will, nicht lösen. Solange dieser Widerspruch besteht, wird die Entspannung fragil bleiben. Es mag der Regierung erlauben zu arbeiten und der Hisbollah, sich indirekt daran zu beteiligen, aber es schließt nicht die Möglichkeit einer neuen Krise aus, wenn die Verhandlungen in eine verbindlichere Phase eintreten.

Eine nützliche, aber prekäre Balance

Das von Berri erhaltene Ergebnis muss daher genau gemessen werden. Es gibt keine strategische Vereinbarung zwischen Salam und der Hisbollah. Es gab kein trilaterales Versöhnungstreffen. Unterschiede in Verhandlungen, Waffen und Prioritäten bleiben intakt. Was sich geändert hat, ist das Niveau der Konfrontation. Ein Besuch, der eine feindliche Demonstration hätte auslösen können, wurde unter Beteiligung von Beamten aus Amal und Gemeinden in der Nähe der Hisbollah durchgeführt. Salam antwortete, dass der Dialog offen blieb. Die Hisbollah formulierte ihre Bedingungen, ohne die Sequenz in einen Bruch zu verwandeln. Dann wurden die Kontakte zwischen Ain al-Tineh und dem Großen Serail in einem funktionaleren Klima wieder aufgenommen.

Der Erfolg dieser Methode hängt nun von konkreten Ergebnissen ab. Wenn die Regierung den Wiederaufbau, die Dienstleistungen und die Unterstützung für die Bewohner vorantreibt, wird Berri Argumente haben, um die institutionelle Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten. Wenn Verhandlungen mit Israel zu messbaren Rückzügen führen, wird Salam argumentieren können, dass der Staatsweg Ergebnisse bringt. Auf der anderen Seite, wenn die Streiks weitergehen, wenn die Dörfer zerstört bleiben und wenn der politische Prozess libanesische Zugeständnisse ohne Entschädigung zu fordern scheint, wird die Hisbollah den Boden für eine Konfrontation mit der Regierung zurückgewinnen. Berris Vermittlung verzögerte den Konflikt nur. Vorerst hat es etwas bescheideneres, aber realeres erreicht: zu verhindern, dass eine strategische Meinungsverschiedenheit zu einem politischen Bruch zwischen dem Staat und einem Teil des Landes wird.

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