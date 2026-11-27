Ein Gebäude wurde am Freitag in dieser Stadt der Provinz Taez getroffen, so die Huthies-Behörden, die den Streik Saudi-Arabien zuschreiben. Die Bilanz bleibt vorläufig und wurde nicht unabhängig bestätigt.

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Ein Gebäude wurde am Freitag in dieser Stadt der Provinz Taez getroffen, so die Huthies-Behörden, die den Streik Saudi-Arabien zuschreiben. Die Bilanz bleibt vorläufig und wurde nicht unabhängig bestätigt.

Mindestens elf Menschen, darunter Kinder, wurden am Freitag, dem 27. November, in Al-Turba im Südwesten Jemens getötet, so das von den Huthis kontrollierte Gesundheitsministerium. Sein Sprecher, Anees al-Asbahi, sagte, dass ein Kinogebäude, von dem einige als Wohnraum genutzt wurden, am frühen Morgen getroffen worden sei.

Eine noch vorläufige Bilanz

Der sprecher gab nicht an, wie viele kinder unter den opfern waren. Ein erster lokaler Bericht berichtete, dass acht Leichen gefunden und drei Menschen noch unter den Trümmern gesucht wurden. Diese Zahlen sind keine unabhängige Aussage und sollten nicht in die von der Abteilung angekündigte Bilanz aufgenommen werden.

Die Houthies-Behörden beschuldigen Saudi-Arabien für den Streik. Die von Riad geführte Koalition hatte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht öffentlich auf diesen Vorwurf reagiert. Weder die Bilanz noch die Verteilung des Streiks konnten unabhängig überprüft werden.

Riad kündigte Angriff auf seine Raffinerie in Jazan an

Am Donnerstag gab der saudische Koalitionssprecher Turki al-Malki bekannt, dass ein Angriff, der den Huthis zugeschrieben wird, die Raffinerie Jazan im südwestlichen Teil des Königreichs getroffen hat. Die saudischen Behörden kündigten den Tod eines nepalesischen Arbeiters an. Die Koalition versprach eine militärische Antwort, ohne eine öffentliche Verbindung zwischen der Erklärung und dem am nächsten Tag in Al-Turba gemeldeten Streik herzustellen.

Diese Ankündigung kommt zu einer Zeit, als der humanitäre Führer der Vereinten Nationen, Tom Fletcher, einen nachhaltigen Zugang für Zivilisten in der Region Taez forderte. Der norwegische Flüchtlingsrat berichtete diese Woche, dass der humanitäre Plan für den Jemen nur etwa 23 Prozent der geplanten 2,16 Milliarden Dollar erhalten habe.

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