Kadetten öffnen das Programm am Mittwoch, Junioren folgen Donnerstag, und unter-23s kämpfen Samstag und Sonntag. Die libanesische Ankündigung und ein internationaler Führer gehen immer noch im Raum auseinander.

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Kadetten öffnen das Programm am Mittwoch, Junioren folgen Donnerstag, und unter-23s kämpfen Samstag und Sonntag. Die libanesische Ankündigung und ein internationaler Führer gehen immer noch im Raum auseinander.

Der Libanon wird Anfang Dezember drei Judo-Treffen abhalten. Der Kalender der Internationalen Föderation (IJF) legt den Asian Cadet Cup am Mittwoch, den 2. Dezember, den Junior Cup am Donnerstag, den 3. Dezember und die Asian U-23 Championship am Samstag, den 5. und Sonntag, den 6. Dezember fest. Die drei Tests haben separate Tabellen, auch für Judokas, die auf mehreren Listen erscheinen.

Champville kündigte im Libanon an, Jounieh in internationalen Dokumenten

Die Ankündigung der Organisatoren im Libanon gibt die Champville Hall, in Dik el-Mehdi, für die drei Wettbewerbe. IJF zeichnet sie als Jounieh und die U-23 Führer, datiert September, zeigt das Jounieh Stadion. Dieses Dokument enthält Playoffs um 10:00 Uhr und Finale um 17:00 Uhr am Samstag und Sonntag, vorbehaltlich Änderungen. Diese Fahrpläne gelten nicht für beide Kürzungen und enthalten keine Ticketing- oder öffentlichen Zugangsbedingungen. Die Libanesische Föderation wird die Veranstaltung voraussichtlich am Montag, den 30. November um 17 Uhr in Maameletein präsentieren: Die letzten Räume und die Zugangsvereinbarungen müssen noch vor dem Umzug bestätigt werden.

Die Namen auf den IJF-Listen

Unter den Libanesen, die unter Kadetten registriert sind, sind Botrous Tarabay (-73 kg) und Angelo Kdeissy (-90 kg). Bei den Junioren sind die Listen Yara Tarabay (–70 kg) und Diego und Yoshido El Saikaly (–81 kg) aufgeführt. Die Liste der Kinder unter 23 Jahren umfasst Aquilina Chayeb (-78 kg), Yara Tarabay, Kevin Kammoun (-73 kg), Michael Kammoun (-66 kg), Diego und Yoshido El Saikaly und Angelo Kdeissy.

Die Reihenfolge der Kämpfe und der Gegner werden nicht von diesen Inschriften abgezogen: Sie werden auf die Auslosung festgelegt, abhängig von den Wiegen. Der Under-23 Guide teilt die Kategorien auf zwei Tage. Die –66 kg und –73 kg Männer werden am Samstag angekündigt; die –81 kg und –90 kg Männchen sowie die –70 kg und –78 kg Weibchen stehen am Sonntag im Programm.

Archivfoto: ein Kampf beim Grand Slam d’Abou Dhabi (IJF). Es zeigt nicht die im Libanon angekündigte Konkurrenz.

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