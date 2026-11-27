Zweiter in Gruppe F mit sechs Siegen, Libanon erhält China am Sonntag. Das Ergebnis wird das Ranking belasten und im Falle eines Unentschiedens könnte die Punktelücke zählen.

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Zweiter in Gruppe F mit sechs Siegen, Libanon erhält China am Sonntag. Das Ergebnis wird das Ranking belasten und im Falle eines Unentschiedens könnte die Punktelücke zählen.

Libanon bleibt die zweitgrößte asiatische Qualifikationsgruppe in der Welt 2027 nach dem Verlust von 86-82 nach Japan. Er erzielte sechs Siege und drei Niederlagen, gegen sieben Siege und zwei Niederlagen für Japan. Südkorea und China folgen mit jeweils fünf Siegen vor Saudi-Arabien und Katar, die vier haben.

Die libanesische Auswahl empfängt China am Sonntag, den 29. November um 21 Uhr Beiruter Zeit im Nouhad Nawfal-Komplex. Am selben Tag erhielt Saudi-Arabien Südkorea und Katar spielte gegen Japan.

Ein Sieg würde China in zwei Spiele bringen

Ein Erfolg würde den Libanon zu sieben Siegen gegen fünf für China bringen. Südkorea, selbst wenn es in Saudi-Arabien gewinnen würde, hätte nur sechs. Der Libanon würde daher unter den beiden Mannschaften mit den meisten Siegen am Ende des Tages bleiben, zwei Spielen am Ende. Ein Sieg am Sonntag wäre nicht gleichbedeutend mit einer erworbenen Qualifikation.

Im Falle einer Niederlage würde China stattdessen dem Libanon mit sechs Siegen und vier Niederlagen beitreten. Es hätte dann beide Konfrontationen gewonnen und den Libanon in ein Départat geführt, das auf diese beiden Teams beschränkt ist. Wenn auch Südkorea gewinnt, würden drei Mannschaften mit sechs Siegen enden: Dann müsste eine Mini-Klassifizierung ihrer Konfrontationen erstellt werden, anstatt nur Libanon und China zu vergleichen.

Warum die Score Gap zählen kann

China gewann das Spiel go 89-87 am 31. August. Wenn die beiden Teams am Ende gebunden sind und alleine sind, würde ein libanesischer Sieg am Sonntag mit drei oder mehr Punkten die kumulative Lücke in beiden Spielen umkehren. Ein Zwei-Punkte-Sieg würde die Lücke genau räumen und die folgenden Kriterien der Verordnung beinhalten. Ein Ein-Punkte-Sieg würde China auf der kumulativen Lücke führen, im gleichen Fall von zwei Unentschieden.

Die FIBA-Regeln sehen die Qualifikation der ersten drei Teams in jeder der beiden Gruppen und der besten vierten vor. Katar, das als Gastgeberland qualifiziert ist, nimmt keinen Platz im endgültigen Qualifikationsranking ein, auch wenn die Ergebnisse seiner Spiele beibehalten werden. Die nach dem Treffen mit Japan angezeigten Ranglisten entsprechen noch nicht der Tabelle, die die Orte der Welt zuordnet.

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