Die WHO verzeichnete 692 vermutete Meningitis-Fälle vom 1. Oktober bis zum 23. November in Gaza. Etwa 4% der Fälle wurden im Labor bestätigt.

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Säuglinge unter einem Jahr machen die Mehrheit der in Gaza gemeldeten Verdachtsfälle auf Meningitis aus. Das humanitäre Bulletin der Vereinten Nationen vom 26. November meldete 692 Berichte vom 1. Oktober bis 23. November. In Abwesenheit einer ausreichenden analytischen Kapazität wurden etwa 4% der Fälle im Labor bestätigt.

Ein sichtbarer Anstieg ab Oktober

Von diesen 692 Berichten hat das Warnsystem der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 476 vermutete virale Meningitis und 216 vermutete bakterielle Meningitis. Der Monat Oktober konzentrierte 272 virale Verdachtsfälle, verglichen mit einem Durchschnitt von 45 bis 50 pro Monat im Februar und März. Vom 1. bis 23. November verzeichnete das Netzwerk weitere 204 sowie 108 bakterielle Verdachtsfälle. Der Vergleich zwischen Oktober und November bleibt vorläufig, da die Zählung am 23. endet.

Beide Kategorien basieren auf klinischen Berichten: Die Zahlen liefern nicht die tatsächliche Verteilung zwischen viralen und bakteriellen Infektionen. Das Bulletin berichtet auch über vier damit verbundene Todesfälle seit Ende August, über einen längeren Zeitraum als die 692 Berichte.

Probenahme und Analyse sollen verstärkt werden

Das Gesundheitsministerium in Gaza verbindet den beobachteten Anstieg mit der Überfüllung der Verdrängungsstätten, dem Zustand der Wasser- und Sanitärnetze und den Hygienebedingungen. Insbesondere besteht die Gefahr einer Wasserverschmutzung. Das Bulletin verknüpft jedoch nicht jeden Fall mit einer bestimmten Exposition. Es dokumentiert auch einen Mangel an Reagenzien, der die Analyse einschränkt und die Identifizierung des Wirkstoffs verzögert.

Teams wie WHO, Ministerium und UNRWA untersuchten die wichtigsten Krankenhäuser in den fünf Gouvernements. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden 111 Ärzte aus den Krankenhäusern Al-Shifa, Al-Aqsa und Nasser in der Überwachung und Probenahme von übertragbaren Krankheiten ausgebildet. Ein gemeinsames Protokoll legt nun die Verfahren für die Einstufung, Probenahme und Verwaltung von Fällen fest. Die WHO fordert den ungehinderten Zugang der notwendigen medizinischen Versorgung in den Gazastreifen.

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