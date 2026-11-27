Nach einem Einbruch in der Nacht vom 25. auf den 26. November isolierte die AFP das Portal, in dem ihre Kunden Inhalte konsultieren und herunterladen. Die Agentur hat kein Rückforderungsdatum angekündigt.

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Nach einem Einbruch in der Nacht vom 25. auf den 26. November isolierte die AFP das Portal, in dem ihre Kunden Inhalte konsultieren und herunterladen. Die Agentur hat kein Rückforderungsdatum angekündigt.

Agence France-Presse gab bekannt, dass sie das AFP-Forum nach einem Cyberangriff, der in der Nacht vom Mittwoch, 25. auf Donnerstag, 26. November entdeckt wurde, offline geschaltet hatte. Nach seiner Anweisung begann der Vorfall um etwa 1:30 Uhr Pariser Zeit. Die Teams der Agentur haben die Plattform als Vorsichtsmaßnahme isoliert.

Abonnentenportal, nicht redaktionell

AFP Forum ist eine der Plattformen, über die die Kunden der Agentur ihre Sendungen, Fotos oder Videos konsultieren und herunterladen. Seine Suspendierung beeinflusst diesen Verteilungskanal. Die Agentur sagt, dass sie ihren Abonnenten Lösungen anbietet; Seine Ankündigung erwähnt keinen Stopp in der Produktion der Leitartikel.

Kein Erholungsplan

Das AFP-Management weist darauf hin, dass Analysen mit Unterstützung externer Experten durchgeführt werden. Sie identifizierte die Täter des Angriffs nicht öffentlich und kündigte kein Datenleck oder eine Frist für die Wiedereinreise an. Am 27. November deuteten die zu dem Vorfall veröffentlichten Informationen noch auf eine Sperrung des Portals hin.

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