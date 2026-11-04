Rodolphe Haykal nahm vom 30. Oktober bis 1. November am Manama-Dialog teil. Er traf sich mit europäischen, amerikanischen und UN-Beamten, um die Zusammenarbeit und Unterstützung der libanesischen Armee zu diskutieren. In der öffentlichen Bilanz werden keine neuen Finanzierungen, Ausrüstungslieferungen oder die geplante Umsetzung angegeben. Der Besuch fand auf Einladung des International Institute for Strategic Studies statt. Bilaterale Treffen konzentrierten sich auf die Situation im Libanon und in der Region, ohne eine Geberkonferenz oder ein Kollektivabkommen über die verschiedenen regionalen Fragen zu bilden.

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Der Kommandant der libanesischen Armee, General Rodolphe Haykal, traf mehrere militärische und internationale Führer beim Manama-Dialog in Bahrain. Im Mittelpunkt der Gespräche standen die Zusammenarbeit und die Unterstützung der Institution. In der am 3. November veröffentlichten Bilanz wurden keine neuen Beihilfe- oder Lieferpläne angekündigt.

Die Reise fand vom 30. Oktober bis 1. November 2026 statt. Auf Einladung des International Institute of Strategic Studies nahm Haykal an der zweiundzwanzigsten Ausgabe dieses Forums zur regionalen Sicherheit teil. Er besuchte die Eröffnung in Anwesenheit von Bahrains Kronprinz und Premierminister Salman ben Hamad Al Khalifa.

Der Besuch ermöglichte es dem Armeekommandanten, europäische, amerikanische und Gesprächspartner der Vereinten Nationen im selben Rahmen zusammenzubringen. Die bilateralen Gespräche betrafen die Lage im Libanon und in der Region sowie Möglichkeiten zur Stärkung der Zusammenarbeit mit der militärischen Institution.

Interviews mit mehreren Partnern

Haykal traf sich mit dem niederländischen Generalstabschef, General Onno Eichelsheim. Er traf auch den deutschen Verteidigungsstaatssekretär Nils Schmid und Tasos Tzionis, den nationalen Sicherheitsberater und Geheimdienstdirektor der Republik Zypern.

Auf amerikanischer Seite sprach er mit Michael P. DiMino IV, dem Leiter des Verteidigungsministeriums des Nahen Ostens. Weitere Gesprächspartner waren Vaidotas Urbelis, Direktor für Verteidigungspolitik im litauischen Verteidigungsministerium, und Konteradmiral Yannick Bossu, Vertreter des Generalstabschefs der französischen Streitkräfte.

Der Kommandant traf sich auch mit Abdallah Al Dardari, dem stellvertretenden Verwalter des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen. Die Anwesenheit dieses Gesprächspartners stellt die Konsultationen in einen größeren Kreis als die einzigen Beziehungen zwischen den Mitarbeitern.

Unterstützung der libanesischen Streitkräfte: Verpflichtungen müssen noch festgelegt werden

Während dieser Treffen betonten Beamte die Bedeutung der Bemühungen der Armee, die Sicherheit und Stabilität des Libanon angesichts der aktuellen Herausforderungen zu bewahren. Der Besuchsbericht bleibt jedoch allgemein über die praktischen Folgemaßnahmen zu den Austauschen.

Es werden keine neuen Finanzrahmen, Ausrüstungslieferung, Schulungsvereinbarung oder Umsetzungszeitplan aufgeführt. Daher können Manamas Interviews nicht als Geberkonferenz bezeichnet werden, die ein kostenpflichtiges Programm eingerichtet hat.

Die Unterscheidung entfernt nicht ihren Umfang von Kontakten. Bei einem bilateralen Treffen wird die Zusammenarbeit geprüft und die Beziehungen zu einem Partner aufrechterhalten. Für eine spezifische Verpflichtung sind jedoch andere Elemente erforderlich: eine Entscheidung, bestimmte Mittel, Begünstigte und Daten. Diese Exponate wurden im Reisebericht nicht veröffentlicht.

Ein regionales Forum, mehrere separate Dateien

Der Manama-Dialog bringt Beamte zu Sicherheitsfragen im Nahen Osten zusammen. Die libanesische Teilnahme ist Teil dieses Austauschs, aber jedes Treffen behält sein Ziel und seine Gesprächspartner. Die Unterstützung der Armee kann nicht mit einer globalen Vereinbarung über die anderen während des Forums diskutierten Themen gleichgesetzt werden.

Daher muss zwischen Konsultationen mit dem Armeekommandeur, regionalen diplomatischen Gesprächen und möglichen Ankündigungen jedes Staates unterschieden werden. Die Durchführung von Interviews an einem Ort zeigt nicht eine gemeinsame Position zu allen Fragen oder einen kollektiven Finanzierungsmechanismus.

Das Follow-up wird an den konkreten Entscheidungen gemessen, die die Partner veröffentlichen werden. Vorläufig ist das etablierte Ergebnis der Vertreibung diese Reihe von Konsultationen über die Zusammenarbeit und Unterstützung der libanesischen Armee, ohne weitere quantifizierte Versprechen.

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