Wohnen: Ein Fahrplan jenseits von Krediten

Die vorgeschlagene Wiederaufnahme der Darlehen von der Habitat Public Institution fasst den von Ronnie Lahoud vorgeschlagenen Fahrplan nicht zusammen. Das Dokument entwickelt vier Bereiche: Governance, zugängliches Angebot, Daten und Notfälle. Es kombiniert Miete, Genossenschaften, Rehabilitation und Wiederaufbau, vor allem im Süden. Die Strategie muss noch angenommen und finanziert werden. Der im Haushaltsvorschlag für das nächste Jahr vorgesehene Finanzrahmen von 24 Millionen US-Dollar ist weder die Auszahlung noch die Umsetzung all dieser Vorschläge für Haushalte.

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Die von Ronnie Lahoud vorgeschlagene libanesische Wohnungsstrategie zielt mehr als auf die Wiederaufnahme von Immobilienkrediten ab. Der Präsident und Chief Executive Officer des Habitat Public Establishment verteidigt eine Roadmap, die Governance, zugängliches Wohnen, Daten und Notfälle verbindet. Das Dokument, von etwa dreißig Seiten, bleibt ein Vorschlag. Ab dem 4. November 2026 ist es keine nationale Politik, die als Ganzes angenommen und finanziert wird.

Die geplante Rückzahlung der Darlehen verschafft dem Fall neue Sichtbarkeit. Ein Finanzrahmen von 24 Millionen US-Dollar ist im Haushaltsvorschlag für Haushalte mit niedrigem Einkommen für das nächste Jahr enthalten. Dies bedeutet nicht, dass bereits Mittel zur Verfügung stehen. Es ist auch nicht möglich, ein Kreditprogramm mit der Umsetzung einer Wohnungsstrategie zu verwechseln.

Libanesische Wohnungsstrategie: Verantwortlichkeiten organisieren

Der erste Schwerpunkt der Roadmap ist Governance. Lahoud schlägt eine kohärentere Koordinierung der öffentlichen Politik vor, die nun auf mehrere Interessengruppen verteilt ist. Er forderte die sofortige Stärkung des öffentlichen Wohnungsbaus, bis ein mögliches Ministerium für Wohnungen und Städte zuständig ist.

Dieser Vorschlag betrifft Kompetenzen, Mittel und Überwachung. Es entspricht nicht der angekündigten Schaffung eines Ministeriums. Das Dokument sieht auch die Zusammenarbeit mit Gemeinden und Feldorganisationen vor. Diese können helfen, lokale Bedürfnisse und Wohnraum zu identifizieren.

Die Herausforderung besteht darin, Entscheidungen zu verknüpfen, die denselben Haushalt betreffen. Ein Darlehen, eine Baugenehmigung, die Sanierung eines Gebäudes und der Zugang zu Dienstleistungen folgen nicht den gleichen Verfahren. Ohne Koordination garantiert ihr Zusatz nicht, dass der Wohnraum zu gegebener Zeit zugänglich ist.

Entwicklung eines Angebots, das nicht auf den Kauf beschränkt ist

Der zweite Schwerpunkt liegt auf der Versorgung und Zugänglichkeit. Die Roadmap kombiniert mehrere Wege: Immobilien, erschwingliche Miete, Genossenschaften, Rehabilitation und öffentliches Wohnen. Dazu gehört auch die Qualität der Gebäude und deren Überwachung.

Die Vielfalt der Lösungen reagiert auf Situationen. Einige Haushalte können einen Kredit zurückzahlen. Andere brauchen Miete, die mit ihrem Einkommen vereinbar ist, oder arbeiten in den Wohnungen, die sie bereits besetzen. Die Wiederaufnahme von Darlehen geht nicht direkt auf alle diese Bedürfnisse ein.

Zu den geplanten Maßnahmen gehören Landbestand, Nutzung öffentlicher Flächen und Unterstützung für Reparaturen. Die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Akteuren wird ebenfalls vorgeschlagen. Keines dieser Tools sollte als Programm präsentiert werden, das bereits für Anwendungen offen ist.

Das Papier diskutiert auch die Besteuerung. Insbesondere schlägt Lahoud vor, eine Steuer auf leer stehende Wohnungen abzuschaffen, um ihre Rückkehr auf den Markt zu fördern. Andere allgemeine Finanzierungsquellen beziehen sich auf Abgaben im Zusammenhang mit offenen Stellen, Genehmigungen oder Registrierungen. Diese Richtlinien erfordern immer noch ein Schiedsverfahren; sie stellen keine endgültige steuerliche Maßnahme dar.

Daten zur Nachverfolgung von Bedürfnissen und Ergebnissen

Die dritte Achse betrifft eine nationale Datenbank, Transparenz und Überwachung. Der Fahrplan sieht auch einen beratenden Ausschuss vor. Diese Werkzeuge sollen Bedürfnisse besser beschreiben und Programme bewerten.

Eine Wohnungspolitik kann nicht allein anhand der Anzahl der verteilten Kredite beurteilt werden. Es wäre wichtig zu wissen, welche Haushalte davon profitieren, in welchen Territorien und mit welcher monatlichen Belastung. Eine Überwachung von sanierten oder gemieteten Wohnungen zu erschwinglichen Preisen wäre ebenfalls notwendig.

Das Dokument beschreibt Mieten, die die 30-Prozent-Einkommens-Benchmark überschreiten, informelle Verträge und die Abgelegenheit bescheidener Haushalte. Diese Diagnose liefert keine verifizierte nationale Rate der Ausweisung oder Vakanz. Die vorgeschlagenen Daten sollten helfen, Situationen zu messen, die noch nicht ausreichend dokumentiert sind.

Verbindung von Notstand und Wiederaufbau

Die vierte Achse befasst sich mit Vertreibung, Notunterbringung und Wiederaufbau, insbesondere im Süden. Es kombiniert temporäre Unterkunft mit der Vorbereitung von dauerhafteren Lösungen.

Diese Artikulation ist wichtig, um Ziele zu definieren. Eine Familie unterzubringen, Wohnungen zu reparieren und eine Nachbarschaft wieder aufzubauen, erfordert nicht die gleiche Zeit und Ressourcen. In einer Strategie sollte festgelegt werden, wann die Soforthilfe endet und wie sie zu einer stabilen Lösung führt.

Die Roadmap enthält diese Situationen in der gesamten Habitatpolitik. Sie umfasst jedoch nicht die bereits für alle Wiederaufbaumaßnahmen erworbenen Mittel.

Haushaltsbeschluss ersetzt nicht den Umsetzungsplan

Lahoud befürwortet eine nachhaltige Finanzierung, die öffentliche Zuwendungen, Anreize und dedizierte Ressourcen kombiniert. Die Frage bezieht sich sowohl auf die Kontinuität der Mittel als auch auf ihren ursprünglichen Betrag. Ein unterbrochenes System kann allein keine langfristige Politik garantieren.

Eine erste Roadmap, die 2018 vorgestellt wurde, wurde nicht offiziell verabschiedet. Das neue Dokument muss daher noch mehrere Phasen durchlaufen: Schiedsverfahren, Annahme, Finanzierung und Festlegung der Verantwortlichkeiten. Für Haushalte müssen zugängliche Kriterien, identifizierte Programme und ein veröffentlichter Umsetzungsplan das Ergebnis sein.

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