Saint Nimatullah al-Hardini Der Heilige von Kfifane-Batrun, Libanon Saint Nimatullah al-Hardini, geboren 1808 in Hardine, ist der am meisten verehrte Heilige im Nordlibanon. Er trat in den maronitischen libanesischen Orden ein und..

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Der Heilige Nimatullah al-Hardini, der Heilige von Kfifane, Libanon

Der Heilige Nimatullah al-Hardini, geboren 1808 in Hardine, ist der am meisten verehrte Heilige im Nordlibanon.

Er schloss sich dem maronitischen Libanesischen Orden an und gründete sich im Kloster St.Antoine in Qozhaya, wo er die Bindung heiliger Manuskripte lernte.

1835 zum Priester geweiht, lehrte er Theologie im Kloster von Kfifane, wo er einen seiner berühmtesten Schüler bildete: den zukünftigen Heiligen Charbel.

Das Museum des Klosters bewahrt heute die liturgischen Objekte und Kleider, die das monastische Leben des 19. Jahrhunderts bezeugen.

Ehemaliges Hauptquartier des maronitischen Patriarchats, die Kirche des Klosters von Kfifane, heißt immer noch Pilger und Gläubige willkommen, die kommen, um sich zu versammeln.

Am 16. Mai 2004 von Papst Johannes Paul II. heiliggesprochen, ist die Heilige Hardini heute eine der Schutzheiligen des Libanon.

Er starb am 14. Dezember 1858 und wurde seitdem in einem Zedernsarg im Herzen des Klosters begraben, das er so sehr liebte.

Kloster Kfifane, Batrun

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