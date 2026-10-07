Aoun verurteilt wirtschaftlichen Alarmismus

Am Mittwoch verurteilte Joseph Aoun Versuche, die wirtschaftliche Situation zu « politisieren » und zu « übertreiben », insbesondere durch Ängste vor einem Anstieg des Dollars und einer Rückkehr zur Krise von 2019. Währungsstabilität verleiht einem Teil ihrer Warnung Gewicht. Aber es fasst den Zustand der Wirtschaft nicht zusammen: Die Inflation bleibt trotz Dollarisierung hoch, der Staat sucht nach neuen Einnahmen und die für eine Vereinbarung mit dem IWF notwendige Bankenumstrukturierung bleibt unvollendet.

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Präsident Joseph Aoun verurteilte am Mittwoch, den 7. Oktober 2026, Versuche, die wirtschaftliche Situation des Libanon zu « politisieren » und zu « übertreiben », insbesondere durch Befürchtungen vor einem Anstieg des Dollars und einer neuen Krise, die mit der von 2019 vergleichbar ist. Das Staatsoberhaupt kann sich auf eine echte Währungsstabilität verlassen, wobei der Dollar bei 89.500 Pfund bleibt. Aber seine Warnung kommt in einer Wirtschaft, die trotz ihrer Dollarisierung, des erhöhten Steuerdrucks, der finanziellen Schwierigkeiten des Staates und der immer noch unvollständigen Bankenumstrukturierung immer noch einer hohen Inflation ausgesetzt ist. All diese Elemente unterscheiden alarmistische Gerüchte von begründeten wirtschaftlichen Bedenken.

Präsident Joseph Aoun warnte am Mittwoch vor einer seiner Meinung nach politischen Instrumentalisierung der wirtschaftlichen Situation. Insbesondere erwähnte er Diskussionen über eine mögliche Erhöhung des Dollars und Vergleiche mit der 2019 ausgelösten Krise. Ihm zufolge zielen diese Reden darauf ab, Verwirrung zu stiften und die Bemühungen zu marginalisieren, den Libanon wieder auf den Weg der Erholung zu bringen.

Aoun forderte angesichts wirtschaftlicher Schwierigkeiten eine Zusammenarbeit und erinnerte daran, dass diese nicht nur den Libanon betreffen. Er hob auch die Maßnahmen der libanesischen Zentralbank und des Finanzministeriums zur Wahrung der Währungsstabilität hervor. Schließlich war der Präsident der Ansicht, dass jahrzehntelange Korruption und Misswirtschaft nicht schnell beseitigt werden können, während sichergestellt wird, dass die Behörden daran arbeiten, Korruption zu bekämpfen, die digitale Verwaltung zu entwickeln und die Funktionsweise öffentlicher Institutionen zu verbessern.

Aoun verteidigt die Stabilität des Dollar

Das Hauptargument hinter dem Präsidentendiskurs ist die Wechselkursstabilität. Nach mehreren Jahren des Zusammenbruchs des Pfunds hat sich der Dollar seit langem um 89.500 Pfund entwickelt. Der Libanon erlebt daher derzeit nicht die Währungsspirale, die die ersten Jahre der Krise geprägt hatte, als die Abwertung der Währung fast täglich Preissteigerungen und Vertrauensverluste anheizte.

Die Gerüchte über einen bevorstehenden neuen Anstieg des Dollars ohne konkrete Elemente können in diesem Zusammenhang Konsequenzen haben. Das monetäre Trauma bleibt tiefgreifend. Ein plötzlicher Anstieg der Nachfrage nach Währungen, der durch Angst verursacht wird, kann zusätzliche Marktspannungen erzeugen und die Erwartungen anheizen, die die Behörden zu vermeiden versuchen.

Joseph Aouns Aufruf, nicht jede Sorge in eine Ankündigung eines neuen Zusammenbruchs zu verwandeln, der mit 2019 vergleichbar ist, basiert daher auf einem echten Unterschied zwischen den beiden Perioden. Die Bank des Libanon hat mehr Kontrolle über die Liquidität in Büchern und der Devisenmarkt erlebt nicht die ungeordneten Bewegungen, die in den akutesten Jahren der Krise zu diesem Zeitpunkt beobachtet wurden.

Aber das Problem beginnt, wenn die Stabilität des Dollars implizit gleichbedeutend mit wirtschaftlicher Stabilität wird. Beide Realitäten stimmen im Libanon nicht mehr überein.

Hohe Inflation trotz Dollarisierung

Die libanesische Wirtschaft wurde seit dem Zusammenbruch des Pfunds stark dollarisiert. Ein Großteil des Preises, der Miete, der Dienstleistungen und Transaktionen wird jetzt direkt in Dollar ausgedrückt oder eng an die US-Währung indexiert. Dies hat eine der Hauptquellen für Preisinstabilität reduziert: tägliche Wechselkursänderungen.

Dennoch bleibt die Inflation hoch. Nach den neuesten verfügbaren offiziellen Daten stiegen die Verbraucherpreise um16,66 % über ein jahr im august 2026Die Weltbank ihrerseits prognostiziert eine durchschnittliche Inflation von etwa17,5% über das gesamte jahr 2026.

Dieses Phänomen ist besonders wichtig, um die Bemerkungen des Präsidenten zu würdigen. Eine Inflation von fast 17% in einer bereits weitgehend dollarisierten Wirtschaft kann nicht durch einen weiteren Rückgang des Pfunds erklärt werden. Es spiegelt andere Spannungen wider: steigende Kosten, kriegsbedingte Störungen, Energie, Transport, Importe und Preiserhöhungen für einige lokal produzierte Dienstleistungen.

Für Haushalte ist der Unterschied wichtig, aber das Ergebnis bleibt konkret. Der Dollar kann bei 89.500 Pfund bleiben, während ein Warenkorb und Dienstleistungen weiterhin mehr kosten. Ein Haushalt, dessen Einkommen in Dollar oder umgerechneten Pfund nicht im gleichen Tempo steigt, verliert daher trotz Geldstabilität an Kaufkraft.

Dies ist eine der Grenzen von Joseph Aouns beruhigender Rede. Gerüchte über eine Explosion des Dollars können ohne Bedenken hinsichtlich der Lebenshaltungskosten unbegründet sein.

Steuern schüren auch wirtschaftliche Malaise

Der Präsident forderte auch, die libanesischen Schwierigkeiten in ein kompliziertes globales wirtschaftliches Umfeld zu bringen. Aber ein Teil des Drucks auf die Haushalte kommt direkt von den finanziellen Bedürfnissen des libanesischen Staates. Sie versucht seit mehreren Jahren, ihre Einnahmen nach dem Zusammenbruch der Steuererhebung und des realen Wertes der Abgaben während der Krise wieder aufzubauen.

Diese Wiederherstellung der Einnahmen erfordert eine Neubewertung der Steuern, Zölle, Verwaltungsgebühren und öffentlichen Tarife. Die Regierung hat auch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer von 11 % auf 12 % ins Auge gefasst, um unter anderem die zusätzlichen Ausgaben im Zusammenhang mit der Vergütung und den Renten des öffentlichen Sektors zu finanzieren.

Für den Staat entsprechen diese Maßnahmen einem echten Zwang. Beamte haben seit 2019 viel von ihrer Kaufkraft verloren, den Regierungen fehlen Ressourcen und öffentliche Dienste müssen finanziert werden. Der Krieg führte zu einem erheblichen Bedarf an Wiederaufbau, Hilfe für vertriebene Bevölkerungen und Wiederaufbau der Infrastruktur.

Für Haushalte und Unternehmen stellen diese Abgaben jedoch eine zusätzliche Belastung dar. Eine Politik, die auf die Wiederherstellung der öffentlichen Finanzen abzielt, kann daher wirtschaftlich notwendig sein und gleichzeitig die Wahrnehmung steigender Lebenshaltungskosten kurzfristig erhöhen.

Diese Tatsache macht den allgemeinen Vorwurf der « Übertreibung » schwierig. Ein Teil der Unzufriedenheit beruht nicht auf Gerüchten über den Dollar, sondern auf tatsächlich höheren Ausgaben.

Der Staat selbst bleibt finanziell eingeschränkt

Joseph Aoun gibt zu, dass jahrzehntelange Korruption und Misswirtschaft nicht schnell beseitigt werden können. Dies ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt seiner Diagnose, da der Staat selbst einer der zerbrechlichsten Akteure der Wirtschaft bleibt.

Libanon ist seit 2020 mit seinen Staatsschulden in Verzug. Sie hat keinen normalen Zugang zu internationalen Märkten, um ihre Bedürfnisse zu finanzieren. Die Staatsverschuldung gilt nach wie vor als untragbar und ihre Umstrukturierung ist nicht abgeschlossen. Unter diesen Umständen muss jeder anhaltende Anstieg der Ausgaben durch neue Einnahmen, externe Hilfe oder Einsparungen an anderer Stelle im Haushalt ausgeglichen werden.

Der Krieg hat diese Gleichung weiter kompliziert. Das Land muss Wohnungen und Infrastruktur wieder aufbauen, die betroffenen Regionen unterstützen und öffentliche Einrichtungen finanzieren, während die Wirtschaft erneut stark von Feindseligkeiten betroffen war. Die Weltbank prognostiziert einen deutlichen Rückgang der Aktivität im Jahr 2026.

Die von der Regierung und internationalen Institutionen befürwortete steuerliche Vorsicht vermeidet eine weitere finanzielle Flucht. Dies bedeutet jedoch, dass der Staat wenig Mittel hat, um die Schwierigkeiten der Haushalte zu lindern.

Die Krise von 2019 ist noch nicht gelöst

Eine weitere Schwierigkeit ist der von Joseph Aoun verwendete Vergleich mit 2019. Der Libanon ist heute sicherlich nicht mit dem gleichen Mechanismus des Währungszusammenbruchs konfrontiert. Aber die Krise, die 2019 begann, wurde nie vollständig gelöst.

Das Bankensystem wird weiterhin gründlich umstrukturiert, ohne eine weitere endgültige Verteilung der kumulierten Verluste. Die Einleger leiden weiterhin unter den Folgen des Zusammenbruchs, während die Emission von Einlagenrückzahlungen weiterhin mit der Behandlung von Verlusten durch die Libanesische Zentralbank und Geschäftsbanken verbunden ist.

Das Land hat immer noch kein vollständiges Programm mit dem Internationalen Währungsfonds, mehr als vier Jahre nach dem vorläufigen Abkommen, das im April 2022 abgeschlossen wurde. Der IWF fordert weiterhin eine glaubwürdige Umstrukturierung des Bankensektors, eine Verlustverteilung im Einklang mit der Gläubigerhierarchie, eine Einlagenstrategie und einen Rahmen für eine nachhaltige Staatsverschuldung.

Diese Situation macht die präsidiale Formel zum Risiko einer Krise « ähnlich wie 2019 » paradox. Es besteht keine Notwendigkeit für den Beginn einer identischen neuen Krise, da mehrere wesentliche Komponenten der Krise im Jahr 2019 ungelöst bleiben.

Banken bleiben ein wichtiger Akteur bei der Blockade

Der Bankensektor ist einer der Hauptbereiche der Konfrontation um diese Reformen. Seit Beginn der Krise haben der Verband der Banken des Libanon und mehrere Institutionen Pläne zur Verteilung von Verlusten angefochten, die Banken und ihren Aktionären einen erheblichen Beitrag leisten könnten.

Die Banken betonen die Verantwortung des Staates und der Libanesischen Zentralbank für die Anhäufung von Verlusten und verteidigen Mechanismen zur weiteren Mobilisierung öffentlicher Mittel oder Vermögenswerte zur Rückzahlung von Einlegern. Im Gegenteil, der IWF besteht darauf, dass die Verluste zuerst von Aktionären und nachrangigen Gläubigern getragen werden sollten, bevor sie an Einleger übertragen werden.

Dieser Konflikt hat dazu beigetragen, die finanzielle Umstrukturierung zu verlangsamen. Es wäre jedoch falsch, nur den Banken zuzuschreiben, dass sie bisher kein Programm mit dem IWF abgeschlossen haben. Die Regierung, das Parlament, die Libanesische Zentralbank und die verschiedenen politischen Kräfte waren ebenfalls in jahrelange Meinungsverschiedenheiten und Verzögerungen verwickelt.

Aber der Widerstand des Bankensektors gegen die Verteilung von Verlusten ist ein zentrales Element des Falls. Sie zeigen vor allem, dass das von 2019 geerbte Hauptfinanzproblem offen bleibt, während der Präsident dazu aufruft, die aktuelle Situation nicht zu dramatisieren.

Unterscheiden Sie Gerüchte über echte Schwierigkeiten

Joseph Aouns Warnung enthält daher zwei Botschaften, die unterschieden werden sollten. Der erste betrifft Währungsgerüchte. In Ermangelung von Beweisen für einen bevorstehenden Anstieg des Dollars kann die Ankündigung der sicheren Rückkehr eines Zusammenbruchs, der mit dem von 2019 vergleichbar ist, unnötige Angst und Spekulation anheizen.

Die zweite Botschaft ist problematischer, wenn es darum geht, diese Kritik auf alle wirtschaftlichen Belange auszudehnen. Die Inflation liegt bei fast 17%, die fiskalischen Schwierigkeiten der Regierung, der fiskalische Druck, das schwache Bankwesen, die Einlagendaten und die anhaltende fehlende Einigung mit dem IWF sind messbare wirtschaftliche Realitäten.

Somit stellt der Libanon von 2026 ein Paradox dar, das nicht allein durch den Wechselkurs erfasst werden kann. Die Währung ist stabil, aber die Preise steigen. Der Staat verbessert seine Einnahmen, muss aber bestimmte Abgaben erhöhen, um seinen Bedarf zu finanzieren. Das Bankensystem funktioniert teilweise, aber seine Umstrukturierung bleibt unvollständig. Die Behörden sprechen von Erholung, aber der Krieg hat die Aktivität erneut stark beeinträchtigt.

Indem Joseph Aoun dazu aufruft, die Situation nicht zu übertreiben, versucht er, die schwierige Währungsstabilität zu schützen und eine neue Vertrauenskrise zu vermeiden. Seine Rede wird jedoch mit den Daten der kommenden Monate konfrontiert werden: Preisentwicklung, fiskalischer Druck, die Fähigkeit des Staates, seine Anleihen zu finanzieren, und vor allem fortgeschrittene Bankfragen mit dem IWF. An diesen Ergebnissen, mehr als an der Beibehaltung des Dollars auf seinem gegenwärtigen Niveau allein, lässt sich die Realität der wirtschaftlichen Erholung messen, auf die sich der Präsident berufen hat.

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