Israel: Eisenkot sucht Mehrheit

Gadi Eisenkot behauptet, Fortschritte bei seinen Bemühungen gemacht zu haben, Benjamin Netanyahu zu ersetzen. Avigdor Liberman stimmt nun zu, Zugeständnisse bei der Wehrpflicht mit ultraorthodoxen Parteien zu diskutieren. UTJ begrüßt diese Eröffnung, wartet aber auf einen formellen Vorschlag. Shas bleibt neben Netanyahu engagiert. Mit dreizehn Sitzen könnten die beiden religiösen Gruppen eine Mehrheit ins Lager Eisenkot bringen. Es gibt jedoch keine Vereinbarung, dass sie beitreten werden, während Präsident Isaac Herzog plant, das Mandat am Sonntag, den 8. November, zu erteilen.

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Gadi Eisenkot sucht eine Mehrheit, um in Israel zu regieren und behauptet, Fortschritte gemacht zu haben. Am Freitag, dem 6. November, akzeptierte Avigdor Liberman den Grundsatz des Kompromisses mit den ultraorthodoxen Parteien, insbesondere bei der Wehrpflicht. Diese Wende eröffnet eine neue Möglichkeit, Benjamin Netanyahu zu ersetzen. Allerdings wurde kein Koalitionsvertrag angekündigt. UTJ wartet auf einen Vorschlag, während Shas neben dem scheidenden Premierminister engagiert bleibt.

Zehn Tage nach den Parlamentswahlen vom 27. Oktober durchlaufen die israelischen Verhandlungen einen bedeutenden Wandel. Liberman, Führer von Yisrael Beytenu, macht seine Weigerung, mit den ultraorthodoxen Formationen zusammenzuarbeiten, nicht mehr zu einem absoluten Hindernis. Er hielt jedoch seine Opposition gegen eine Regierung aufrecht, die von arabischen Parteien abhängig war.

Eisenkot, ehemaliger Stabschef und Präsident von Yashar, beschreibt die erzielten Fortschritte diskret. In einer Botschaft, die vor Beginn des Schabbats veröffentlicht wurde, sprach er von bedeutenden Fortschritten und Durchbrüchen. Er sagt, dass viele Diskussionen außerhalb der öffentlichen Arena weitergehen. Der genaue Inhalt dieser Austausche bleibt unbekannt.

Eisenkot sucht eine Mehrheit, um schnell zu regieren

Der Yashar-Führer will eine nationale Notstandsregierung um die vier Formationen seines Lagers bilden. Er lud andere Parteien und Abgeordnete ein, sich ihm sofort oder schrittweise anzuschließen, vorausgesetzt, er akzeptierte seine Grundsätze. Diese Formulierung lässt die Frage nach dem Zeitpunkt des Rallyesports offen. Es beweist nicht, dass bereits eine Mehrheit vorhanden ist.

Insbesondere hält Eisenkot an seiner Verpflichtung zu einem Pflichtdienst für alle fest. Er erklärte, dass letzteres militärisch, national oder zivil sein könnte. Diese Unterscheidung zählt in den Diskussionen mit den Ultraorthodoxen. Es ermöglicht die Berücksichtigung verschiedener Formen der Beteiligung, ohne eine allgemeine Ausnahmeregelung anzukündigen oder die Modalitäten der Anwendung zu regeln.

Der Oppositionsführer bezeichnet den Regierungswechsel als demokratischen und sicherheitspolitischen Notstand. Er wirft der scheidenden Exekutive vor, die Institutionen zu bedrohen und kritisiert das Verhalten der noch offenen Militärfronten. Er nutzte diese Risiken, um eine Beschleunigung der Verhandlungen zu fordern.

Liberman akzeptiert Zugeständnisse bei der Wehrpflicht

Die konkreteste Veränderung kommt von Liberman. Der ehemalige Verteidigungsminister hatte das Ende der militärischen Ausnahmen zu einem Zeichen seiner Kampagne gemacht. Er stimmte nun zu, Zugeständnisse in dieser Frage zu diskutieren, um Netanyahu den Austritt zu ermöglichen.

Liberman erkennt die Kosten dieser Wahl für sich selbst und einige seiner Wähler. Sie hält es jedoch für eine Priorität, den parlamentarischen Stillstand zu überwinden. Seine Argumentation basiert auf zwei fortgesetzten Ablehnungen: Er will Netanjahus Macht nicht ausweiten, noch will er eine Regierung unterstützen, die von Rauousam oder der Gemeinsamen Liste abhängig ist.

Diese Position lenkt daher die Diskussionen auf die beiden ultra-orthodoxen Formationen, Einheitliches Judentum der Torah, allgemein als UTJ bezeichnet, und Shas. Ihre Teilnahme würde eine Mehrheit auf dem Papier ohne arabische Parteien ermöglichen. Aber Liberman legte keinen gemeinsamen Text zur Rekrutierung von Militärs vor. Es wurde kein Zeitplan für die Aufnahme oder die von potenziellen Partnern vereinbarten Sanktionen veröffentlicht.

UTJ begrüßt die Eröffnung, Shas bleibt bei Netanyahu

Yaakov Asher, UTJ-Führer, begrüßte diese Entwicklung. Er begrüßte die Flexibilität bei der Wehrpflicht und bedauerte gleichzeitig die Spannungen, die durch diese Debatte in den letzten Jahren entstanden sind. Er wies jedoch darauf hin, dass seiner Partei noch keine Partnerschaftsvorschläge vorgelegt worden seien. Die rabbinischen Behörden würden alle formellen Angebote in Betracht ziehen.

Am Vortag, Donnerstag, den 5. November, weigerte sich die UTJ, Netanyahu während der Präsidentschaftskonsultationen zu empfehlen. Auch die Partei empfahl Eisenkot nicht. Diese Enthaltung beraubte den scheidenden Premierminister zu diesem Zeitpunkt von sieben Unterstützern, ohne diese Stimmen automatisch an seinen Rivalen zu übertragen.

Shas behält eine andere Position. Die ultraorthodoxe Sefarad-Formation empfahl Netanyahu und kündigte an, dass sie an ihrer Seite bleiben würde. Seine sechs Sitze sind jedoch für die mit den einzigen Parteien von Camp Eisenkot und UTJ vorgesehene Formel unverzichtbar. Eine Vereinbarung mit nur einer der beiden Religionsformationen würde daher nicht ausreichen.

Die ultraorthodoxen Parteien fordern Garantien für Studenten in religiösen Institutionen. Ihre Meinungsverschiedenheit mit Netanyahu über die Aufnahme von Ausnahmen in das Gesetz schwächte ihre Beziehung zu ihm. Es bedeutet nicht, dass sie die Bedingungen von Eisenkot akzeptieren oder dass sie sich gemeinsam auf ein Bündnis mit der Opposition zubewegen.

Golan meldet Fortschritte zwischen Unterhändlern

Yair Golan, Führer der Demokraten, teilt Eisenkots Optimismus. Am Freitag sagte er, er sei zuversichtlicher als am Tag nach der Wahl. Er berichtete über mehrere Treffen zwischen den Verhandlungsteams seiner Partei und Yashar während der Woche.

Dieser Austausch zielt darauf ab, eine nationale Notstandsregierung vorzubereiten. Dennoch erkennt Golan die Existenz von Hindernissen. Seine Aussagen beschreiben eine Verhandlungsdynamik, keine Vereinbarung mit UTJ oder Shas. Sie heben auch nicht Libermans Veto gegen eine von arabischen Parteien unterstützte Mehrheit auf.

Der Militärdienst steht weiterhin im Mittelpunkt der Herausforderungen. Die Ausnahmen, die ultraorthodoxen Studenten gewährt wurden, erregten in anderen Teilen der israelischen Gesellschaft starken Widerstand. Seit dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023 haben die wiederholten Mobilisierungen der Reservisten die Forderungen nach einer gemeinsamen Anklage verstärkt.

Mehrere Lagerbeamte, die sich Netanjahu widersetzten, kämpften in dieser Angelegenheit. Die Zustimmung zur Diskussion mit religiösen Formationen entbindet sie daher nicht von der Festlegung einer gemeinsamen Politik. Der mögliche Ort des öffentlichen Dienstes sollte angegeben werden.

Dreizehn Sitze erforderlich, ein Mandat wartete noch

Die Wahlergebnisse erklären diese neue Suche. Die vier Formationen des Lagers Eisenkot insgesamt 48 Sitze aus den 120 der Knesset. UTJ hält sieben und Shas sechs. Ihr Zusatz würde genau die 61 Sitze der absoluten Mehrheit erreichen.

Die arabischen Parteien haben zusammen 19 gewählte Vertreter. Ihre Unterstützung könnte eine weitere parlamentarische Basis bieten, aber dieser Weg widerspricht Libermans Weigerung. Die an den Präsidenten gerichteten Empfehlungen sollten daher nicht mit der Verpflichtung zur Teilnahme an derselben Regierung verwechselt werden.

Nach Konsultationen identifizierte Isaac Herzog Empfehlungen, die 67 Abgeordnete für Eisenkot repräsentierten, verglichen mit 46 für Netanyahu. Der Präsident betonte jedoch die gegenseitigen Vetos zwischen und innerhalb der Blöcke. Er will immer noch die wirkliche Fähigkeit jedes Kandidaten untersuchen, eine Regierung zu bilden.

Herzog plant, das Mandat am Sonntag, den 8. November, zu erteilen. Eisenkot glaubt, dass er es erhalten sollte. Bis dahin muss sie die politischen Öffnungen am Freitag in akzeptable Vorschläge für Partner verwandeln, deren Forderungen weit entfernt sind.

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