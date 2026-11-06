Camp Governance: Rollen müssen noch geklärt werden

Die Regierung der palästinensischen Lager im Libanon tritt in eine Konsultationsphase ein, nicht in eine endgültige und bereits angewandte Gewaltenteilung. Am 30. Oktober startete Nawaf Salam im Greater Serail Gespräche über ein nationales Projekt, das vom Libanesisch-Palästinensischen Dialogkomitee vorbereitet wurde. Die Regierung beabsichtigt, die staatliche Autorität, die Dienste und die palästinensische Beteiligung besser zu artikulieren. In offiziellen Erklärungen werden die Grundsätze des Projekts festgelegt. Sie reichen nicht aus, um heute jeden Dienst einer Verwaltung zuzuweisen oder eine Übertragung von Verantwortlichkeiten auf die Gemeinden anzukündigen.

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Die Regierung der palästinensischen Lager im Libanon tritt in eine Konsultationsphase ein, nicht in eine endgültige und bereits angewandte Gewaltenteilung. Am 30. Oktober startete Nawaf Salam im Greater Serail Gespräche über ein nationales Projekt, das vom Libanesisch-Palästinensischen Dialogkomitee vorbereitet wurde. Die Regierung beabsichtigt, die staatliche Autorität, die Dienste und die palästinensische Beteiligung besser zu artikulieren. In offiziellen Erklärungen werden die Grundsätze des Projekts festgelegt. Sie reichen nicht aus, um heute jeden Dienst einer Verwaltung zuzuweisen oder eine Übertragung von Verantwortlichkeiten auf die Gemeinden anzukündigen.

Camp Governance bleibt ein diskutiertes Projekt

Der Vorsitzende des Dialogausschusses, Ramez Dimashkié, beschreibt einen Ansatz, der darauf abzielt, getrennte Reaktionen auf Krisen zu überwinden. Die Konsultationen sollten eine Überprüfung des Entwurfs vor seiner Übermittlung an den Regierungschefs und anschließend an den Ministerrat ermöglichen. Umsetzungsmechanismen bleiben offen für Diskussionen. Diese Sequenz ist wichtig: Der öffentliche Start eines Projekts stellt nicht die Annahme seiner endgültigen Version dar.

Das Projekt umfasst Sicherheit, Justiz, Verwaltung, Dienstleistungen und lokale Beteiligung. Diese Dimensionen sind miteinander verbunden, aber sie gehören nicht alle zu denselben Institutionen. Die Festnahme einer Person, die einer Straftat verdächtigt wird, die Behandlung eines Wasserlecks und die Prüfung eines Antrags auf Sozialrecht sind drei verschiedene Handlungen. Sie unter dem Begriff Governance zu gruppieren, sollte nicht die Regeln und Verantwortlichkeiten jedes Einzelnen auslöschen.

Staat behält Verantwortung für Sicherheit

Der verfassungsmäßige Rahmen schafft keine Lager außerhalb des Libanon. Artikel 1 bekräftigt die Einheit und Souveränität des Staates. Artikel 65 unterstellt die Streitkräfte dem Ministerrat. Regierungserklärungen bringen den Campingplatz in Einklang. Sie schaffen keine neue Souveränität über Räume, die zuvor legal aus dem Land entfernt wurden.

Die praktische Frage ist die regelmäßige Anwesenheit der Institutionen und wie ihre Interventionen organisiert werden. Der Grundsatz der Souveränität an sich gibt nicht an, welche Verwaltung eine Beschwerde erhalten wird, welche auf eine Entscheidung folgen wird oder wie die Dienste koordiniert werden. Nachhaltige Anwendung erfordert identifizierbare Verfahren. Ohne sie kann die Macht des Prinzips mit Empfehlungen der Verantwortung koexistieren, die die Bewohner ohne Gesprächspartner verlassen.

Auch die Sicherheitskomponente erlaubt es uns nicht, den Inhalt sozialer Reformen abzuleiten. Der Vorsitzende des Dialogausschusses weigerte sich ausdrücklich, die Rechte als Preis für eine Waffenübergabe darzustellen. Die Arbeit an der Rechtsstellung von Flüchtlingen ist ein separates Gesetz. Es muss daher durch die vorgeschlagenen Texte und ihren Verlauf verfolgt werden und nicht als Vorteil, der automatisch für das Ergebnis einer Sicherheitsoperation gewährt würde.

UNRWA bietet Dienstleistungen an, nicht die Polizei

Die UN-Agentur selbst erinnert daran, dass sie die Lager nicht verwaltet und nicht für Recht und Ordnung sorgt. Sie hat keine Polizei oder einen Geheimdienst. Seine Aktivitäten umfassen Bildung, Pflege, Sozialhilfe, Infrastruktur und Soforthilfe. Die Konsolidierung der Erbringung von Dienstleistungen und die Ausübung einer territorialen Behörde führt daher zu einer falschen Beschreibung ihres Mandats.

Diese Rolle hat materielle Übersetzungen. In ihrem Notstandsbericht vom Juli 2026 über den Libanon berichtete die UNRWA, dass am 14. Juli in den zwölf palästinensischen Flüchtlingslagern weiterhin Abfall gesammelt und Wasser gepumpt wurde. Dies ist eine datierte Bilanz, keine Garantie für den Status jeder Einrichtung im November. Es zeigt jedoch, warum die Organisation von Dienstleistungen nicht ohne die Agentur, ihre Teams, ihre Ressourcen und ihre Partner überprüft werden kann.

In der Salam-Rede vom 30. Oktober heißt es, dass die Stärkung der staatlichen Präsenz mit der Fortsetzung der UNRWA-Missionen verbunden sein muss, ohne dass der Libanon sie ersetzen würde. Sie behält auch die internationale Verantwortung für ihre Finanzierung. Sie kündigt daher nicht das Verschwinden der Agentur oder die vollständige Wiederaufnahme ihrer Dienste durch die libanesische Verwaltung an. Eine solche Schlussfolgerung stünde im Widerspruch zu den bei der Veröffentlichung vorgestellten Bedingungen.

Kommunen können nicht einfach eine finanzielle Abhilfe sein

Die Gemeinden sind eingeladen, an Konsultationen mit nationalen Institutionen, Lagervertretern und zivilen Akteuren teilzunehmen. Ihre Präsenz in der Diskussion wird durch die Kontinuität städtischer Netzwerke und Räume verstanden: Abfall, Sanitäreinrichtungen oder Verkehr machen nicht unbedingt an einer administrativen Grenze halt. Dies bedeutet nicht, dass bereits eine neue Lastenverteilung eingeführt wurde.

Für jede Dienstleistung sollte in der endgültigen Vereinbarung zwischen demjenigen, der entscheidet, demjenigen, der die Arbeit ausführt, und demjenigen, der sie finanziert, unterschieden werden. Eine Gemeinde könnte in die Koordinierung einbezogen werden, ohne alleiniger Betreiber zu werden. Eine internationale Organisation könnte zur Ausrüstung beitragen, ohne die Wartung für einen unbegrenzten Zeitraum zu übernehmen. Diese Möglichkeiten verdeutlichen die zu treffenden Entscheidungen; sie stellen nicht die im Entwurf angenommenen Maßnahmen dar.

Die Finanzierung ist daher untrennbar mit den Kompetenzen verbunden. Eine Übertragung von Verpflichtungen ohne Ressourcen garantiert keine zusätzliche Dienstleistung. Die Kosten für Betrieb, Wartung und Austausch der Ausrüstung sollten mit den Anfangskosten berücksichtigt werden. Es wird auch notwendig sein zu wissen, wie die Verpflichtungen der Partner befolgt werden und welche Reaktionen erwartet werden, wenn die Finanzierung ausfällt.

Palästinensische Beteiligung muss identifizierbar sein

Die Demokratische Front für die Befreiung Palästinas verteidigte in einer Erklärung vom 30. Oktober einen Ansatz, der über administrative und sicherheitspolitische Aspekte hinausging. Er fordert eine echte palästinensische Beteiligung und die Berücksichtigung sozialer, rechtlicher und nationaler Dimensionen. Dies ist die Position einer Organisation, nicht ein von allen Flüchtlingen ausgedrücktes Mandat oder eine Vereinbarung, die bereits mit allen palästinensischen Komponenten getroffen wurde.

Diese Bitte wirft eine konkrete Frage für Konsultationen auf: Wie können Menschen vertreten werden, deren Situationen sich unterscheiden? Politische Organisationen, lokale Komitees, Verbände und Nutzer von Dienstleistungen sprechen nicht unbedingt mit den gleichen Prioritäten. In der dokumentierten Teilnahme sollten die konsultierten Interessenträger, die eingegangenen Stellungnahmen und die vorgenommenen Änderungen angegeben werden. Die Abhaltung einer Sitzung allein reicht nicht aus, um die Einhaltung aller Bestimmungen nachzuweisen.

Flüchtlinge, die außerhalb der Lager leben, werfen auch eine Frage des Umfangs auf. Eine Maßnahme, die ein Netzwerk oder eine Intervention in einem Lager organisiert, regelt nicht automatisch die Rechte einer Person auf Arbeit oder auf Sozialschutz. Der territoriale Rahmen des Projekts und der persönliche Anwendungsbereich künftiger Rechtsvorschriften müssen unterschiedlich bleiben. Diese Klarstellung vermeidet es, die Reform des lokalen Dienstes als eine allgemeine Regelung des Status der Palästinenser im Libanon darzustellen.

Dokumente zur Beurteilung der Folgemaßnahmen

Die formalen Quellen legen die Einleitung von Konsultationen und mehrere Richtungen fest. Sie enthalten in dem überprüften Protokoll keine erschöpfende Zuweisung von Befugnissen, keinen vollständigen Haushalt oder einen verbindlichen Zeitplan für jedes Lager. Heute zu sagen, dass eine bestimmte Gemeinde einen bestimmten Dienst wieder aufnehmen würde, wäre daher verfrüht. Auch der Verweis auf die kommenden Monate reicht nicht aus, um für alle Phasen eine identische Frist festzulegen.

Die Veröffentlichung des detaillierten Projekts, der Beiträge und der an die Regierung weitergeleiteten Version wird die gewählten Entscheidungen messen. In den Entscheidungen müssen dann die Verantwortlichen, die Mittel und die Berufungsmechanismen der Bewohner festgelegt werden. Es ist diese Kette von Dokumenten und Handlungen, mehr als der einzige Titel der Regierungsführung, der zeigen wird, was sich in den Lagern und für ihre Nachbarn ändert.

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