Um ein Interview zu filmen oder die Atmosphäre eines Ortes zu erhalten, ändert sich die Wahl des Mikrofons. Dieses Handbuch vergleicht das VideoMic Me-C + RØDE und das USB-C MV88 Shure und erinnert sich an die Überprüfungen, die am Telefon vom Rumpf bis zur Anwendung durchgeführt werden müssen, bevor Sie einen Bericht erstellen oder eine Aufzeichnung starten.

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Für ein Telefoninterview kann ein einfaches Richtmikrofon ausreichen. Um auch die Atmosphäre eines Ortes einzufangen, ist es besser, die Stereobreite einstellen zu können. Das VideoMic Me-C+ RØDE und das MV88 USB-C Shure verbinden sich direkt mit dem Smartphone, erfüllen aber beide Bedürfnisse auf unterschiedliche Weise.

Als Amazon-Partner erzielt Libnanews einen Gewinn aus qualifizierten Einkäufen. Dieser Leitfaden basiert auf den Anweisungen des Herstellers, nicht auf einem vergleichenden Aufsatz.

VideoMic Me-C+: eine Stimme mit Blick auf die Kamera

Das VideoMic Me-C+ zielt darauf ab, was sich davor befindet. Es eignet sich für das Sprechen in der Kamera oder für einen Austausch, bei dem das Telefon näher an die sprechende Person gebracht werden kann. Das Mikrofon dämpft einen Teil des Seitengeräuschs. Es trennt eine Stimme nicht von einer anderen Geräuschquelle, die sich auf derselben Achse befindet.

RØDE bietet eine Outdoor-Haarkappe und einen Clip zur Stabilisierung des Mikrofons am Telefon. Die 3,5 mm Steckdose verbindet einen Kopfhörer, um den Sound zu steuern. Es ist nützlich, um Wind oder Reibung vor der Wartung zu erkennen. Der Hersteller plant eine direkte USB-C-Verbindung zu iOS- oder Android-kompatiblen Smartphones und schließt iOS-Geräte mit Lightning-Anschluss aus. Wählen Sie das ModellMe-C+, ohne es mit Me-C oder Me-L zu verwechseln.

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Shure MV88 USB-C: Wechsel von der Stimme zur Atmosphäre

Der MV88 USB-C bietet vier Modi: Stereo mit einstellbarer Breite, Mono-Kardioid, Mono-Bidirektional und rohe Mid-Side. Das Monokardioid bevorzugt die Front. In Stereo können Sie je nach Szene ein schmaleres oder breiteres Bild auswählen. Der Zwei-Wege-Modus erfasst beide Seiten des Mikrofons, sofern die Kontakte entsprechend platziert sind. Die rohe Mid-Side ist in erster Linie für diejenigen gedacht, die die Breite an die Halterung anpassen möchten.

Shure MOTIV-Anwendungen ermöglichen es Ihnen, die Verstärkung und Stereobreite anzupassen. Das Mikrofon behält seine Einstellungen bei, es muss jedoch überprüft werden, ob die tatsächlich verwendete Anwendung den externen Eingang gut übernimmt. Der Shure-Guide zitiert das iPhone 15 und die folgenden Modelle, einschließlich Android 12 oder höher sowie die Unterstützung für USB Audio Class 2.0 auf Android. Die Referenz istMV88-USBCnicht der MV88+ Video Kit.

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Vor dem Verlassen: Überprüfen Sie den Rumpf, den Hafen und die Anwendung

Der Steckverbinder muss ohne Zwang vollständig sinken. Eine dicke Schale oder Stativklammer kann die Montage stören. Überprüfen Sie auch, ob das Mikrofon die vertikale Gestaltung nicht stört und nicht den Griff trifft, wenn Sie das Telefon drehen. Verlassen Sie sich mit dem belebten USB-C-Anschluss nicht auf gleichzeitiges kabelgebundenes Laden, ohne eine kompatible Konfiguration zu testen.

In der anwendung, die für die berichterstattung verwendet wird, notieren sie einige sekunden in der tatsächlichen entfernung des interviewten. Hören Sie sich die Datei an, vorzugsweise den Helm, um zu bestätigen, dass der Ton vom externen Mikrofon aufgenommen wird. Wenn Sie aus der Ferne filmen müssen, bringen Sie das Mikrofon näher an das Motiv, mit einem Kabel oder einem anderen geeigneten Gerät, zählt mehr als die Wahl zwischen diesen beiden Modellen.

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