Keynes verriet: Als die Medizin zur Krankheit wurde

Das Haushaltsdefizit sollte es den Staaten ermöglichen, Wirtschaftskrisen zu überwinden. Es ist dauerhaft geworden und schürt eine Spirale von Schulden und Zinsen. Bernard Raymond Jabre analysiert diese Tendenz vom keynesianischen Denken, die Wahlberechnungen, die es aufrechterhalten, und die Reformen, die erforderlich sind, um die zukünftigen öffentlichen Finanzen zu erhalten.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Wir belasten die Schulden. Wir betrachten die Tausenden von Milliarden, die in den Vereinigten Staaten, Frankreich, Italien und anderswo in Europa angehäuft wurden, und wir fragen uns, wie weit das gehen kann.

Aber Schulden sind keine Krankheit. Sie ist das Symptom.

Die Krankheit ist das Haushaltsdefizit, das dauerhaft geworden ist.

Wir müssen zurück nach Keynes. John Maynard Keynes hat sich Defizit nie als normale und ewige Art des Regierens vorgestellt. Seine Argumentation war zuerst die des Zyklus. Wenn die Wirtschaft zusammenbricht, private Investitionen verschwinden, die Arbeitslosigkeit steigt und die Angst Unternehmen und Haushalte lähmt, muss der Staat übernehmen. Er gibt aus, investiert, akzeptiert vorübergehend das Defizit. Auch die Geldpolitik kann akkommodierend werden.

Es war eine Medizin.

Ein wirtschaftliches Antibiotikum, wenn ein Organismus krank ist.

Das Problem ist, dass wir das Antibiotikum jeden Tag eingenommen haben.

Das Defizit, das auf die schlechten Jahre reagieren musste, hat sich in die guten eingelebt. Sie finanziert nicht mehr nur Kriege, Rezessionen, große Investitionen oder Katastrophen. Sie finanziert auch das tägliche Funktionieren des Staates: Verwaltungen, Renten, Sozialleistungen, Verteidigung, Subventionen, Bürokratien und manchmal Strukturen, deren Kosten nicht wirklich auf dem Spiel stehen.

Und da es notwendig ist, die Differenz zwischen dem, was der Staat ausgibt und dem, was er einnimmt, zu finanzieren, leiht er sich.

Die Mechanik ist fast kindliche Einfachheit:

defizit, schulden, zinsen, neues defizit, neue schulden.

Lange Zeit funktioniert es. Es ist sogar politisch wunderbar.

Schulden machen es möglich, heute zu geben, ohne sofort den entsprechenden Preis zu erheben. Es ermöglicht dem anwesenden Wähler, zufrieden zu sein, indem er einen Teil der Rechnung an den zukünftigen Wähler sendet.

Hier steht Keynes vor einem Problem, das er nicht lösen sollte: das der demokratischen Zeit.

Vier Jahre gegen vierzig Jahre

Die Schulden werden auf über zwanzig, dreißig oder vierzig Jahre geschätzt. Eine Regierung denkt über die nächsten Wahlen nach.

In den Vereinigten Staaten trennen vier Jahre zwei Präsidentschaftswahlen, und in der Mitte erinnern die Zwischenwahlen die Regierung bereits daran, dass er vor Gericht gestellt wird. In Europa ist die Mechanik anders, aber der Zwang bleibt derselbe: Warum tragen wir heute die politischen Kosten einer Reform, deren Nutzen unter der nächsten Regierung erscheinen könnte?

Eine Kostenreduzierung schafft sofort Unzufriedenheit. Das Entfernen der Verwaltung verursacht sofort Widerstand. Die Reform einer Rente bringt die Menschen sofort auf die Straße.

Auf der anderen Seite macht die Kreditaufnahme fast keinen Lärm.

Vielleicht ist das die wirkliche Schuld der Staatsverschuldung: Sie trennt die Ausgaben politisch von ihrer Bezahlung.

Allmählich verteidigt jeder sein Staatsstück. Das Ministerium verteidigt seinen Haushalt, die Verwaltung sein Personal, der Begünstigte seinen Vorteil, der politische Führer seine Wählerschaft. All das ist menschlich. All dies ist sogar rational getrennt genommen.

Aber das Hinzufügen all dieser rationalen Verhaltensweisen kann kollektiv irrational werden.

Niemand will sich opfern. Dann leihen wir uns.

Wenn die Schulden die Gegenwart finanzieren

Nicht alle Schulden sind es wert.

Ein Staat, der Kredite aufnimmt, um produktive Infrastruktur aufzubauen, überträgt der nächsten Generation natürlich Schulden, aber auch Vermögenswerte.

Ein Staat, der Kredite aufnimmt, um eine Depression zu durchleben, kann den Zusammenbruch seiner Wirtschaft vermeiden.

Aber wenn ein Staat Jahr für Jahr leiht, nur um für seinen Lebensstil zu bezahlen, ändert sich die Art der Schulden.

Die nächste Generation erhält die Rechnung, ohne notwendigerweise den entsprechenden Vermögenswert zu erhalten.

Es ist diese Unterscheidung zwischen Investitionsschulden und Verbraucherschulden, die wir allmählich verloren haben.

Und die US-Zahlen beginnen besorgniserregend zu werden. Das Congressional Budget Office schätzt das US-Bundesdefizit auf rund 1.900 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 oder fast 5,8% des BIP. Die Staatsverschuldung liegt bei rund 101% des BIP und würde in den aktuellen CBO-Projektionen in den folgenden Jahrzehnten weiterhin stark wachsen.

Das Wichtigste ist nicht die Zahl selbst. Es ist die Flugbahn.

Es gibt keine magische Zahl – 100%, 120% oder 150% des BIP -, aus der ein Land automatisch ausfallen würde. Japan reicht aus, um das Gegenteil zu beweisen.

Die eigentliche Frage ist viel einfacher: Wachsen die Schulden schneller als die Fähigkeit der Wirtschaft, sie zu bedienen?

Wenn die Antwort ja ist, tritt das Problem früher oder später auf.

Der Libanon hätte uns etwas lehren sollen

Leider kennen wir Libanesen das Ende dieser Geschichte.

Dies bedeutet natürlich nicht, dass die Vereinigten Staaten oder Frankreich Libanon sind. Wirtschaftsstrukturen, Währungen, Institutionen und Finanzierungskapazitäten sind unvergleichlich.

Aber der Libanon lehrt uns etwas universelleres.

Eine Schuldenkrise beginnt nicht am Tag der Zahlungsunfähigkeit.

Es beginnt lange vorher, wenn jeder weiß, dass das Modell reformiert werden muss, aber jeder es vorzieht, ein weiteres Jahr zu gewinnen.

Dann leihen wir uns, um Opfer zu vermeiden. Dann leiht man sich wieder, weil der erste Kredit genau Opfer vermieden hat.

Und der Erfolg der Finanzierung wird paradoxerweise zum Beweis dafür, dass wir weitermachen können.

Bis zu dem Moment, in dem derjenige, der leiht, zu zweifeln beginnt.

Dann sagt der Markt nicht unbedingt: « Ich leihe dir nicht mehr. » Er beginnt mit den Worten: « Ich leihe dir, aber teurer. »

Und hier wird die Mechanik gefährlich.

Mehr Schulden führen zu mehr Zinsen. Mehr Zinsen erhöhen das Defizit. Das Defizit erfordert mehr Schulden.

Die Schulden beginnen, ihre eigenen Schulden aufzufüllen.

Das gewählte Opfer oder das erlittene Opfer

Die Kosten des westlichen Staates müssen daher umstrukturiert werden.

Das Wort « Umstrukturierung » bedeutet nicht, den Sozialstaat zu zerstören, die Schwächsten aufzugeben oder wesentliche öffentliche Dienste abzuschaffen.

Es bedeutet, zu wählen.

Was ist unverzichtbar? Was ist nicht mehr? Welche Verwaltungen können zusammengeführt werden? Welche Privilegien sind ungerechtfertigt geworden? Welche Ausgaben planen die Zukunft und welche werden nur verwendet, um die Gegenwart zu erhalten? Wo kann Technologie Verwaltungsstrukturen ersetzen, die zu schwerfällig geworden sind?

Und vor allem: Würden wir bestimmte öffentliche Ausgaben akzeptieren, wenn wir sie sofort mit Steuern statt diskret mit Schulden bezahlen würden?

Es ist an der Zeit, um einen alten französischen Ausdruck zu verwenden, das Mammut zu entfetten.

Keinen schwachen Staat zu haben. Im Gegenteil.

Einen Staat zu finden, der stark genug ist, um massiv eingreifen zu können, wenn die nächste echte Krise kommt.

Denn wenn wir unsere Haushaltsmunition ständig ausgeben, was wird dann bleiben, wenn die nächsten 1929, die nächsten 2008, die nächste Pandemie oder eine andere Krise, die niemand vorhergesehen hat?

Genau hier wurde Keynes verraten.

Wir behielten ihre Medikamente, vergaßen aber ihre Diagnose.

Das Defizit musste antizyklisch sein. Es ist strukturell geworden.

Die Ausnahme ist zur Regel geworden.

Und das Werkzeug, um die Wirtschaft an schlechten Tagen zu retten, wird jetzt zu oft verwendet, um schwierige Entscheidungen an gewöhnlichen Tagen zu vermeiden.

Schulden sind also nicht unser wahrer Feind. Schulden sind ein Werkzeug.

Die Gefahr beginnt, wenn eine Gesellschaft am Ende glaubt, dass dieses Werkzeug hilft, Opfer abzuschaffen.

Weil wir eine Ausgabe verschieben können. Wir können Schulden refinanzieren. Wir können einen Zinssatz senken. Wir können uns noch ein paar Jahre leihen.

Aber wir können die Arithmetik nicht abschaffen.

Und die Geschichte präsentiert fast immer die gleiche Wahl für die Nationen:

die notwendigen opfer bringen, wenn sie sie noch wählen können, oder sie später erleiden, wenn sie nicht mehr die wahl haben werden.

Bernard Raymond Jabre

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews