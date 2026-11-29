Die KDP und die KUPK werden am 1. Dezember in Bagdad im Rahmen eines Dialogs über die Kompetenzen Irakisch-Kurdistans und der Bundesregierung eine gemeinsame Position verteidigen.

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Die KDP und die KUPK werden am 1. Dezember in Bagdad im Rahmen eines Dialogs über die Kompetenzen Irakisch-Kurdistans und der Bundesregierung eine gemeinsame Position verteidigen.

Die beiden wichtigsten irakischen Kurdistan-Parteien haben am Samstag, den 28. November beschlossen, sich bei den Gesprächen am 1. Dezember in Bagdad eine gemeinsame Position vorzustellen. Bei ihrem Treffen im Hauptquartier der Kurdistan Patriotic Union (KPU) in Souleimaniye gaben ihre Führer an, dass sie gemeinsam die verfassungsmäßigen Vorrechte der autonomen Region verteidigen und eine Lösung durch Dialog anstreben würden.

Der Präsident der Region, Nechirvan Barzani, und sein Premierminister, Masrour Barzani, leiteten die Delegation der Demokratischen Partei Kurdistans (KDP). Bafel Talabani, Präsident der UPK, führte die Partei an. Beide Schulungen hatten die Kompetenzen der Region bereits am 24. November gemeinsam verteidigt. Der Text von 28 fügt eine spezifische Verpflichtung hinzu: Sie werden ihre Position für das Treffen in Bagdad koordinieren. Sie veröffentlicht bis Dienstag keine gemeinsame Liste der Forderungen oder die endgültige Zusammensetzung der Delegationen.

Wer hat die Diskussionen vom 1. Dezember einberufen?

Der Präsident des Höheren Rates der Justiz, Faiq Zaïdan, schlug die Sitzung am 25. November vor. Der irakische Präsident Nizar Amedi, Premierminister Ali al-Zaidi und Parlamentspräsident Haibat al-Halbousi unterstützten die Initiative. Der Hohe Rat der Justiz stellt die Ernennung als einen nationalen Dialog mit den betroffenen Parteien vor. Dies ist keine Anhörung, um den Streit durch ein Urteil zu entscheiden.

Aufteilung der Zuständigkeiten hat Auswirkungen auf den Haushalt

Artikel 117 der irakischen Verfassung erkennt Kurdistan als föderierte Region an. Artikel 121 gibt ihm legislative, exekutive und gerichtliche Befugnisse, die den ausschließlichen Befugnissen des Bundesstaates unterliegen, und sieht einen gerechten Anteil der nationalen Einnahmen für die Regionen und Gouvernements vor. Die Meinungsverschiedenheit zwischen Erbil und Bagdad betrifft unter anderem die Kontrolle der Einnahmen und deren Zahlungsmodalitäten.

Ölexporte, Grenzkontrollen und Steuertransfers haben den Streit neu entfacht. Transfers sind von direktem Interesse für kurdische Beamte, deren Gehälter sich in früheren Spannungsepisoden verzögert haben. Nach dem Treffen in Souleimaniye nannte der Leiter des UPC, Shallaw Kosrat Rasul, Transparenz, die Zahlung von Gehältern und die Kontinuität der öffentlichen Dienste als Themen, die angegangen werden sollten. Eine Einigung über diese Dateien oder Zahlungspläne wurde am Samstag nicht bekannt gegeben.

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