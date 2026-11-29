Die Gemeinde Odessa gibt den Tod einer Frau nach einem russischen Angriff in der Nacht vom 28. zum 29. November bekannt. Ein Wohngebäude wurde getroffen.

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Die Gemeinde Odessa gibt den Tod einer Frau nach einem russischen Angriff in der Nacht vom 28. zum 29. November bekannt. Ein Wohngebäude wurde getroffen.

Die Stadt Odessa gab am Sonntag, den 29. November bekannt, dass eine Frau getötet wurde, als ein mehrstöckiges Wohngebäude in der Nacht getroffen wurde. In einer ersten Nachricht meldete die Gemeinde ein beschädigtes Wohngebäude ohne Bilanz. Sie bestätigte dann den Tod, ohne das Alter des Opfers anzugeben oder eine vollständige Aufzeichnung der Verletzten anzukündigen.

Zwei getrennte Vorfälle in der Region

Der Streik auf das Gebäude unterscheidet sich von dem, der am Samstag von der Regionalverwaltung gegen ein Getreidelager im Oblast Odessa angekündigt wurde. Gouverneur Oleh Kiper erklärte, das Dach des Gebäudes sei beschädigt und der größte Teil des gelagerten Getreides sei zerstört worden. Er meldete keine Opfer in diesem anderen Vorfall und quantifizierte nicht die Menge an verlorenem Getreide.

Am Samstagmorgen traf nach Angaben des Gouverneurs ein weiterer Angriff eine Stromverteilungsanlage in der Gegend. Der DTEK-Betreiber berichtete, dass mehr als 6.000 Abonnenten vorübergehend ohne Strom waren. Diese Zahl bezieht sich auf die am Samstag angekündigte Aufschlüsselung, nicht auf die Folgen des Nachtstreiks auf das Gebäude.

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