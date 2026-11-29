Die Marathon-Beschränkungen gehen in Beirut weiter. UNRWA-Lehrer mobilisieren am Montag, Libanon empfängt China im Basketball und Spanien erneuert sein Parlament.

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Die Marathon-Beschränkungen gehen in Beirut weiter. UNRWA-Lehrer mobilisieren am Montag, Libanon empfängt China im Basketball und Spanien erneuert sein Parlament.

Sonntag, 29. November 2026. Acht Uhr Beiruter Zeit.

Beirut: Marathon-Schließungen gehen morgens weiter

Die internen Sicherheitskräfte haben geplant, die Schließungen entlang der Strecke zu halten, bis die letzten Fahrer passieren. Es gibt keine einzige Stunde der Wiedereröffnung: Die Straßen öffnen sich allmählich wieder. Der Platz der Märtyrer, Start- und Endpunkt, bleibt bis zum Ende der Veranstaltung betroffen. Die Strecke wurde um 4:30 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Das Programm des Veranstalters sah die Abfahrt des Marathons und des Halbmarathons um 6:30 Uhr und die 10 km um 7:45 Uhr vor. Es sieht dann das Jugendrennen um 9.30 Uhr und das Rennen von 6 km bis 10.15 Uhr vor. Die Vorrichtung betrifft daher auch die Fahrten nach dem Passieren der ersten Marathonläufer.

UNRWA-Schulen: Mobilisierung am Montag angekündigt

Die Palästinensische Lehrergewerkschaft im Libanon fordert am Montag, dem 30. November, eine Kundgebung in den UNRWA-Schulen und an ihren beiden Berufsbildungsstätten. Die Gewerkschaft protestierte gegen die Auswirkungen der Finanzkrise der Agentur auf Posten und Dienstleistungen. Er bat die Schüler, die Schulen vor den letzten beiden Studienzeiten zu verlassen.

Diese Berufung ist keine allgemeine Schließungsentscheidung: Die Agentur hat keinen gemeinsamen Zeitplan angekündigt. Familien sollten sich auf die Anweisungen ihrer Einrichtung beziehen. Die UNRWA berichtete, dass sie im Schuljahr 2025-2026 34.541 Schüler in 60 Schulen im Libanon aufgenommen hatte.

Korb: Libanon empfängt China um 21.00 Uhr

Die Zedern traten gegen China um 21 Uhr Beiruter Zeit im Nouhad Nawfal-Komplex in Zuk Mikael an, der sich in Asien für die Weltmeisterschaft 2027 qualifizierte. Vor diesem Spiel belegte Libanon den zweiten Platz in Gruppe F mit sechs Siegen und drei Niederlagen. Die libanesische Auswahl kippte gegen Japan am Donnerstag, zu Hause. Die Internationale Föderation veröffentlichte die Anzahl der an diesem Sonntag engagierten Teams.

Palästina: Guterres fordert Fortschritte in zwei Staaten

Zum Internationalen Tag der Solidarität mit dem palästinensischen Volk wiederholte der Generalsekretär der Vereinten Nationen seine Forderung, die illegale Besetzung des palästinensischen Territoriums zu beenden. António Guterres erinnerte daran, dass in der von den Vereinten Nationen verteidigten Zwei-Staaten-Lösung Gaza und die Westbank ein integraler Bestandteil desselben palästinensischen Staates sind. Das für den 29. November vorgesehene Gedenken bezieht sich auf die Abstimmung über den Teilungsplan durch die Generalversammlung im Jahr 1947.

Öl: OPEC+-Minister treffen sich am Sonntag

Die Koalition der produzierenden Länder setzte den 29. November als 42. Ministertreffen ein. Das Treffen fand statt, da die aktuellen gemeinsamen Obergrenzen bis Ende des Jahres laufen. Parallel dazu hatten sieben Mitglieder der Allianz, darunter Saudi-Arabien und Russland, am 1. November beschlossen, die für September im Dezember erforderlichen Produktionsniveaus beizubehalten. Dies sind zwei getrennte Entscheidungen: das Kommuniqué am Sonntag wird notwendig sein, um festzustellen, ob neue Ebenen vereinbart wurden.

Spanien: Wahllokale um 9 Uhr Ortszeit geöffnet

Die Spanier erneuern an diesem Sonntag die 350 Sitze des Kongresses der Abgeordneten und wählen direkt 209 Senatoren. Die Büros müssen bis 8:00 Uhr schließen. Am 5. Oktober kündigte Pedro Sánchez die Einberufung dieser vorgezogenen Wahlen an. Im Kongress muss ein Kandidat bei der ersten Nominierung 176 Stimmen haben; In Ermangelung einer absoluten Mehrheit spaltet die zweite Abstimmung die Stimmen dafür und dagegen. Die Verteilung der Sitze wird daher die notwendigen Vereinbarungen zur Bildung einer Regierung festlegen.

Taiwan: Opposition hält Taipeh, Präsidentenpartei nimmt Taichung zurück

Kuomintang behält Taipeh, wo der scheidende Bürgermeister Chiang Wan-an 53,72 Prozent der gültigen Stimmen gewann. Die Progressive Demokratische Partei, die die Präsidentschaft innehat, gewinnt Taichung mit Ho Hsin-chun. Die Zählung gibt 11 der 22 lokalen Führungskräfte in Kuomintang, 10 in der Progressive Democratic Party und einer in einer unabhängigen. Das Atomreferendum am selben Tag ist eine separate Wahl und erlaubt nicht die Rückkehr in den Dienst eines Reaktors allein.

Rougeole: 59 Länder im Jahr 2025 von schweren Ausbrüchen betroffen

Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass im Jahr 2025 72.000 Menschen an Masern starben, ein Rückgang von 91% seit 2000. Der Rückgang der Sterblichkeit koexistiert mit großen oder störenden Ausbrüchen in 59 Ländern. Laut WHO wurden bis 2025 mehr als 29 Millionen Kinder entweder nicht geimpft oder nicht geimpft.

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