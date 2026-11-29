Yair Netanyahu nahm die Familienzulagen als Argument, um die Entfernung des Arabischen von den Zeichen und offiziellen Dokumenten zu fordern. Ahmad Tibi verurteilte rassistische Äußerungen. Das Grundgesetz und die Regeln für die Zuteilung von Zertifikaten haben sich nicht geändert.

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Yair Netanyahu nahm die Familienzulagen als Argument, um die Entfernung des Arabischen von den Zeichen und offiziellen Dokumenten zu fordern. Ahmad Tibi verurteilte rassistische Äußerungen. Das Grundgesetz und die Regeln für die Zuteilung von Zertifikaten haben sich nicht geändert.

Was Yair Netanyahu fragte

In einer Nachricht, die in der Nacht vom 21. auf den 22. November ausgestrahlt wurde, fordert Yair Netanyahu die Entfernung des arabischen Textes von allen offiziellen Zeichen und Dokumenten des Landes. Um diese Bitte zu rechtfertigen, behauptet er, dass Israel kein binationaler Staat ist und sich dem Platz des Arabischen in anderen Ländern dem Hebräischen in Israel widersetzt.

Er nahm dann als Beispiel arabische Bürger, die Kindergeld oder nationale Versicherungsleistungen erhielten: Wenn sie waren, schrieb er, « israelisch genug », um von ihnen zu profitieren, könnten sie genug sein, um ein elementares Hebräisch zu lesen. Er nutzte soziale Vorteile, um den Rückzug des Arabischen aus den öffentlichen Medien zu verteidigen. Seine Botschaft enthält keinen Mechanismus zum Entzug der Vergütung oder einen formellen Vorschlag für eine Sprachprüfung.

Ahmad Tibi verteidigt arabischen Status in Israel

Der Abgeordnete Ahmad Tibi, ein Mitglied der Gemeinsamen Liste der Knesset, antwortete ihm am Sonntagmorgen auf Hebräisch. Er widersetzte sich Arabisch als « Muttersprache » dem, was er durch Punktion Rassismus als Yair Netanyahus « Vatersprache » nennt. Er behauptete, dass Arabisch bleiben würde und sagte Benjamin Netanyahus politisches Verschwinden voraus.

Gesetz und Zulagen haben sich nicht geändert

Artikel 4 des Nationalstaat-Grundgesetzes von 2018 besagt, dass Hebräisch die Sprache des Staates ist und einen besonderen Status auf Arabisch anerkennt. Es besagt, dass die Verwendung des Arabischen durch öffentliche Institutionen oder in Beziehungen zu ihnen gesetzlich geregelt ist und dass dieser Artikel den Platz, den die Sprache in der Praxis vor ihrem Inkrafttreten einnahm, nicht beeinflusst.

Die Regelung für Familienzulagen unterliegt anderen Rechtsvorschriften. Die vom Israeli Institute of National Insurance veröffentlichten Kriterien umfassen den Wohnsitz des Elternteils und das Alter des Kindes, mit Bedingungen und Ausnahmen, die für die Leistung spezifisch sind. Keine Kriterien für die hebräische Lektüre sind in der offiziellen Liste für diese Zulagen enthalten. Die Organisation selbst veröffentlicht Informationen und Formulare für Familien auf Arabisch. Für die regelmäßige Zulage legt das Institut fest, dass das Kind unter 18 Jahre alt sein, in Israel bleiben und nicht verheiratet sein muss.

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