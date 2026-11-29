In Brasilien wurden nach dem Sturm vom 20. November 8,7 Millionen Reais für Tupanciretã freigegeben. Rio Grande do Sul hat auch Mittel für landwirtschaftliche Betriebe und eine Verschiebung bestimmter Steuerfristen angekündigt.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

In Brasilien wurden nach dem Sturm vom 20. November 8,7 Millionen Reais für Tupanciretã freigegeben. Rio Grande do Sul hat auch Mittel für landwirtschaftliche Betriebe und eine Verschiebung bestimmter Steuerfristen angekündigt.

Dach- und Räumarbeiten als Priorität

Die Bundesregierung berichtete, dass sie am 25. November Mittel für vier von der Gemeinde vorgelegte Arbeitspläne freigegeben habe. Von den 8,7 Millionen Reais sind 5,6 Millionen für die Reinigung, Entfernung von Trümmern und die Vermietung von Geräten; 3 Millionen für die Finanzierung von Deckungsmaterialien für 2.015 Familien. Die restlichen 100 000 Reais sind dem Tierschutz gewidmet.

Der am 26. November von der Bundesregierung veröffentlichte Bericht des Gesundheitsministeriums meldete 7175 Häuser mit beschädigten oder zerrissenen Dächern und 50 Menschen ohne Unterkunft. Die Routine- und Zwischenversorgung wurde wieder aufgenommen, insbesondere durch mobile Einheiten. Dies bedeutete nicht, dass die betroffenen Gebäude alle wiedereröffnet waren: Die Untersuchungen für das Brasilina Terra Hospital und zwei Gemeinschaftspflegeeinrichtungen waren im Gange.

Unterstützung für Haushalte, Mittel für landwirtschaftliche Betriebe

Der Staat Rio Grande do Sul sieht auch eine einmalige Zahlung von 2.500 R$ an arme oder sehr arme Familien vor, die bereits im föderalen Sozialregister registriert sind und deren Wohnraum direkt beschädigt wurde. Die Regelung sieht die automatische Identifizierung der Begünstigten und die Zahlung auf ihrer Bürgerkarte vor. Diese individuelle Zahlung unterscheidet sich von der Bundesfinanzierung an die Gemeinde.

Am 27. November kündigte das staatliche Landwirtschaftssekretariat zwei Millionen Reais in Form von Ausrüstung an. Genossenschaften und Getreidefirmen sammeln Saatgut für die Wiederbepflanzung. Landwirtschaftliche Dienstleistungen müssen vor der Verteilung den Bedarf mit der Gemeinde identifizieren.

Drei Monate für bestimmte Unternehmen

Am 28. November erklärte die staatliche Steuerverwaltung, dass die Fristen für bestimmte Unternehmen mit Sitz in Tupanciretã durch einen Bundeserlass um drei Monate verlängert wurden. Die Maßnahme erstreckt sich auf die Zeiträume Oktober, November und Dezember 2026 in den Systemen Simples Nacional und Simei sowie auf die PGDAS-D-Erklärung. Bereits gezahlte Beträge werden für diesen Aufschub nicht erstattet. Die kommunale Katastrophenverordnung vom 20. November und die Mobilisierung der Verwaltungen ermöglichten es, diese Maßnahmen separat durchzuführen.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews