Oberfeldwebel Mohammad al-Baarini starb im Krankenhaus nach der Schießerei am Samstag in Akkar. Die Armee kündigt eine Festnahme und die Beschlagnahme der Waffe an.

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Oberfeldwebel Mohammad al-Baarini starb im Krankenhaus nach der Schießerei am Samstag in Akkar. Die Armee kündigt eine Festnahme und die Beschlagnahme der Waffe an.

Ein libanesischer Soldat starb am Samstag, den 28. November, nachdem er während einer Auseinandersetzung in Wadi al-Jamous, Provinz Akkar, erschossen und verwundet worden war. Das Armeekommando zeigt an, dass der Soldat ins Krankenhaus gebracht wurde, wo er seinen Verletzungen erlag. In einer gesonderten Mitteilung identifizierte ihn die Institution als Oberbefehlshaber Mohammad al-Baarini des Luftlanderegiments.

Eine Untersuchung unter Aufsicht der Justiz

Nach dem Befehl wurde eine Einheit entsandt, um die Auseinandersetzung zu beenden. Die Armee kündigt dann die Festnahme eines Mannes an, von dem sie vermutet, dass er am Tod des Soldaten beteiligt ist, sowie die Beschlagnahme der angeblich verwendeten Waffe. Das Kommuniqué gibt nicht das Motiv für die Schießerei an oder ob das Mitglied zum Zeitpunkt des Vorfalls im Dienst war.

Die Armee berichtet, dass die beschlagnahmten Elemente den zuständigen Behörden übergeben wurden und dass die Vernehmung des Verdächtigen unter Aufsicht des Gerichts begann. Sie sagt, sie setzt ihre Forschung fort, um andere Personen zu identifizieren und zu befragen, die verdächtigt werden, beteiligt zu sein.

Die Beerdigung wird am Sonntag, den 29. November, um 11 Uhr Libanonzeit in Wadi al-Jamous angekündigt. Das Mitglied muss auf dem örtlichen Friedhof begraben werden.

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