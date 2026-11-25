Das Museum des Heiligen Geistes Universität Kaslik zeigt religiöse Ikonen und Gemälde aus dem 18. bis 20. Jahrhundert. Die Ausstellung stellt sich der Darstellung der Geburt und der frühen Jahre Christi. Am 1. Dezember folgt eine Präsentation der Kunstgeschichte mit einer Führung durch den Kurs.

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Das Museum des Heiligen Geistes Universität von Kaslik präsentiert bis zum 15. Januar eine Ausstellung, die der Art und Weise gewidmet ist, wie Künstler die Geburt und die frühen Jahre Christi darstellten. Titel Die Natik und darüber hinaus: Eine Geschichte in BildernDie Route vereint religiöse Ikonen und Gemälde aus dem 18. bis 20. Jahrhundert. Eine Führung ist am 1. Dezember nach einer illustrierten Präsentation der Kunstgeschichte geplant.

Die Ausstellung wurde am 24. November auf dem Campus Kaslik eröffnet und endet nicht an der Kinderkrippe. Es bringt Werke zusammen, die die Geburt oder die Episoden, die sie umgeben, zum Thema haben. Die gemeinsame Präsentation religiöser Ikonen und Gemälde ermöglicht es zu beobachten, wie die gleiche Erzählung übertragen wird, ohne dass ihre Darstellung von Jahrhundert zu Jahrhundert identisch bleibt.

In einer Ikone passt die Geschichte nicht immer in eine einzelne Szene

Eine Darstellung der Geburt stellt nicht unbedingt alle ihre Charaktere gleichzeitig. Eine im Byzantinischen und Christlichen Museum von Athen erhaltene Ikone aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts gibt ein Beispiel: Neben der zentralen Szene zeigt sie links die Pferdemagier und rechts einen jungen Hirten, der Flöte spielt. Dieses Beispiel außerhalb der Ausstellung hilft zu verstehen, warum man auch die Ränder des Bildes betrachten sollte. Der Maler behandelt die Erzählung nicht immer als die Ansicht eines einzelnen Moments.

Der Ort der Figuren, die Richtung ihrer Blicke oder die Geste Marias geben weitere Vergleichspunkte. Nach Traditionen und Werken betritt der Betrachter die Szene nicht im gleichen Detail. Die Gegenüberstellung, die Kaslik angeboten wird, ermöglicht es, diesen Variationen durch die Werke zu folgen, anstatt nach einem Bild zu suchen, das die gesamte christliche Tradition zusammenfassen soll.

Icons in Kaslik Museum Sammlungen

Das Museum wird als Konservierungs- und Studienort präsentiert, zu dessen Sammlungen neben Ikonen, Gemälden, archäologischen Objekten, Textilien und Skulpturen gehören. Archäologische Sammlungen stammen hauptsächlich aus dem Libanon und decken eine Zeit von prähistorischen bis modernen Zeiten. Die Weihnachtsausstellung hält ein engeres Set, über drei Jahrhunderte. Es ist nicht mit der gesamten Sammlung von Ikonen verwechselt, noch mit einem Panorama aller sakralen Kunst im Libanon erhalten.

Die Ikone, die diesen Artikel illustriert, gehört zu einem anderen Satz: Es handelt sich um eine Krippe aus dem 18. Jahrhundert auf Holz, die von der griechisch-katholischen melkitischen Erzherzogschaft von Beirut und Byblos erhalten wurde. Es wird hier als Beispiel für sakrale Kunst reproduziert, die im Libanon erhalten wurde. Es darf nicht als eines der in Kaslik aufgehängten Stücke genommen werden.

Eine geführte Tour am Dienstag, den 1. Dezember

Am Dienstag, den 1. Dezember von 18 bis 20 Uhr veranstaltet das Museum einen Abend mit dem Titel Die Natik durch MeisterwerkeDas Programm kündigt zunächst eine illustrierte Präsentation von Krippeninterpretationen an, dann eine Führung durch die Ausstellung und schließlich einen Empfang. Dieser Zeitraum betrifft den Abend, nicht die üblichen Stunden des Museums.

Für regelmäßige Besuche kündigt die USEK eine Eröffnung von Montag bis Freitag, von 9 bis 16 Uhr, bis Freitag, 15. Januar 2027 an. Das Museum öffnet keine Feiertage oder während der Schließung von Universitäten. Der Abend des 1. Dezember findet im Museum auf dem Campus Kaslik statt.

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