Khalifa Haftar kam am 24. November in Ankara an. Die Türkei, die Tripolis militärisch unterstützt hatte, vertiefte ihre Beziehungen zu Ostlibyen, ohne mit der Regierung von Dbeiba zu brechen.

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Khalifa Haftar kam am Dienstag, den 24. November, in Ankara an und wurde vom türkischen Generalstabschef Selçuk Bayraktaroğlu begrüßt. Der Besuch des libyschen Ostkommandanten erfolgt drei Tage nach einem Treffen türkischer Beamter mit dem in Tripolis ansässigen Premierminister Abdelhamid Dbeibah. Ankara spricht jetzt zu beiden Seiten, dass seine militärische Intervention entgegengesetzt war.

Von der Schlacht von Tripolis bis zum Willkommen in Ankara

2019 starteten die Kräfte von Khalifa Haftar eine Offensive gegen Tripolis. Die Türkei war neben der damaligen Regierung in der Hauptstadt engagiert. Der Waffenstillstand vom 23. Oktober 2020, der in Genf unter der Ägide der Vereinten Nationen unterzeichnet wurde, beendete diese Phase des Krieges, ohne die politischen und militärischen Institutionen Libyens wieder zu vereinen. Sechs Jahre später betraf das erste Treffen des öffentlich angekündigten Haftar-Besuchs in Ankara türkische Militärs.

Die Annäherung bedeutet nicht, dass Ankara sich von Tripolis abwendet. Am Samstag, den 21. November trafen sich der türkische Außenminister Hakan Fidan und der Geheimdienstchef Ibrahim Kalın in Istanbul mit Dbeibah. Am selben Tag erinnerte Fidan an die Militärhilfe seines Landes für den Westen Libyens und erklärte, dass die Beziehungen zum Osten denen mit dem Westen nahe gewesen seien. Er stellte diese Politik als ein Mittel dar, um zur Vereinigung Libyens beizutragen.

Ein maritimes Abkommen jenseits des Lagers, das unterzeichnet wurde

Die Abstimmung vom 20. Oktober im libyschen Repräsentantenhaus wirft ein weiteres Licht auf den Besuch. Diese Institution mit Sitz im Osten hat das Maritime Delimitation Memorandum genehmigt, das die Türkei 2019 mit den Behörden von Tripolis ausgehandelt hat. Ankara hatte dieses Abkommen mit einer Regierung abgeschlossen, gegen die das Lager Haftar kämpfte. Sie sieht jetzt eine Institution auf der anderen Seite, die den Text unterstützt. Diese Abstimmung löst keine Abgrenzungsstreitigkeiten mit anderen östlichen Mittelmeerstaaten.

Was der Besuch nicht regelt

Beide Kanäle ermöglichen es der Türkei, ihre Interessen mit Beamten zu verteidigen, die separate Institutionen kontrollieren. Sie bieten Haftar diplomatische und militärische Gesprächspartner, die über ihre üblichen Partner hinausgehen. Weder der Empfang in Ankara noch die Aufrechterhaltung der Beziehungen zu Tripolis kündigen jedoch eine Vereinbarung zwischen den Libyern über Wahlen, die Aufteilung der öffentlichen Einnahmen oder die Führung der Streitkräfte an. In diesen Fragen verändert die türkische Annäherung die Gesprächspartner, noch nicht die Entscheidungen.

Bild der Illustration: die Zitadelle von Ankara. Berna / Pexels, Lizenz Pexels. Boxen und Dressing Libnanews. Sie zeigt den Besuch nicht.

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