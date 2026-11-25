Kemi Badenoch befragte Andy Burnham am Mittwoch zu den Kosten europäischer Studenten. Auf dem Gipfel vom 20. November wurde eine Frist von sechs Monaten für die Aushandlung eines gegenseitigen Abkommens festgelegt. Die Anmeldegebühren haben sich nicht geändert, und die Rückkehr des Vereinigten Königreichs zu Erasmus+ im Jahr 2027 ist ein weiteres Schema.

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Kemi Badenoch bat Premierminister Andy Burnham am Mittwoch, den 25. November, die Kosten und Bedingungen für ein zukünftiges Abkommen über Universitätsgebühren zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union zu klären. Die Debatte in den Kommunen fand fünf Tage nach dem Brüsseler Gipfel statt. Die gemeinsame Erklärung verpflichtet beide Parteien zu Verhandlungen, legt jedoch keinen neuen Tarif oder ein neues Anwendungsdatum fest.

Sechs Monate für Verhandlungen in beide Richtungen

Die Erklärung vom 20. November sieht vor, an einer ergänzenden Vereinbarung zu dem nach dem Brexit geschlossenen Handelsabkommen zu arbeiten. Der angekündigte Umfang zielt auf EU-Studenten im Vereinigten Königreich und britische Studenten in der Union ab, unabhängig von ihrem Einwanderungsregime. London und Brüssel haben sich für den Abschluss der Gespräche sechs Monate Zeit für den Gipfel gelassen. Diese Frist gilt für Verhandlungen, nicht für das Inkrafttreten überarbeiteter Zölle.

Insbesondere fragte der Führer der konservativen Opposition, ob die Universitätskomponente den Rest der Annäherung konditioniere und welche Auswirkungen sie auf britische Institutionen haben würde. Andy Burnham hat bei der Sitzung keine neue Skala angekündigt. Der Gipfeltext sagt nicht, dass alle betroffenen Studenten von den nationalen Tarifen profitieren werden, und auch nicht, wie etwaige Unterschiede zwischen den Hochschulsystemen behandelt werden.

Die Kosten für Bildung bleiben im Mittelpunkt der Debatte

Universities UK, die Schulen vertreten, unterstützt das Ziel, den Handel zu erhöhen. Der geschäftsführende Direktor Vivienne Stern forderte jedoch, dass die Vereinbarung die tatsächlichen Bildungskosten deckt und die Fähigkeiten von England, Schottland, Wales und Nordirland respektiert. Die Organisation erinnert daran, dass Universitäten keine öffentlichen Mittel für den Unterricht internationaler Studenten erhalten. Daher stellt sich die Frage, wer die Einkommensunterschiede ausgleichen würde.

Erasmus+ ändert nicht den Preis eines ganzen Lehrplans

Großbritannien wird 2027 an Erasmus+ teilnehmen. Die Aufforderung zur Einreichung von Bewerbungen für förderfähige Einrichtungen wurde am 18. November eröffnet. Dieses Programm finanziert die Mobilität mit Partnerinstitutionen. Es wird nicht die Anmeldegebühr für einen Studenten festgelegt, der seine Bewerbung für einen vollen Abschluss im Ausland direkt einreicht.

Für die Registrierung im Vereinigten Königreich hängt der Zollstatus weiterhin von den geltenden Regeln und der Situation des Kandidaten ab. Ein europäischer Student, der zu einem britischen Kurs zugelassen ist, kann daher nicht an einer angekündigten Kürzung seines Haushalts teilnehmen: Der Gipfel hat keine festgelegt. Auf britischer Seite unterliegen Ausbildungsanträge in der Union weiterhin den Vorschriften des betreffenden Landes und der betreffenden Institution.

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