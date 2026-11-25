Auf dem EcoHub in Hamra, Beirut, legen die Bewohner Papier, Plastik oder Metall nach Punkten sortiert ab. Das Lebensmittelgeschäft von Ahla Fawda ermöglicht es, sie für wichtige Produkte zu verwenden. Wie funktioniert dieses Nachbarschaftsgerät, was sagen seine Zahlen aus und was sollte überprüft werden, bevor man zurückgeht?

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In Hamra, Beirut, können Papier, Plastik oder Metall sortiert und Punkte für den Einsatz im EcoHub-Lebensmittelgeschäft platziert werden. Der Verein Ahla Fawda, der den Veranstaltungsort leitet, brachte auch einen Frittierladen und einen Spielplatz zusammen. Das System bietet eine Möglichkeit für die Nachbarschaftssortierung und hilft, den Preis einiger laufender Einkäufe zu senken.

Das Prinzip ist weder eine einzige Flaschenbestellung noch eine kostenlose Verteilung von Lebensmitteln. Hamra EcoHub erhält mehrere Materialfamilien. An ihrem Sammelzähler verteilt die Eco-Bank Punkte im Austausch für sortierte Materialien. Diese Punkte werden im Rahmen des lokalen Systems verwendet: Sie sind kein Geld und sollen nicht in lokalen Geschäften ausgegeben werden.

Von der Tasche mit Wertstoffen bis zum Warenkorb

Ahla Fawda zitiert Papier, Plastik und Metall unter den eingelagerten Materialien. Die erste Geste wird daher zu Hause gemacht: die Materialien vor dem Mitbringen zu trennen, anstatt mit einem gemischten Müllsack anzukommen. Der Verband führt keine materielle Skala in seiner öffentlichen Präsentation aus. Es ist notwendig, mit dem EcoHub zu überprüfen, was er wann und unter welchen Bedingungen wieder aufnimmt, insbesondere bevor er ein großes Volumen mitbringt.

Im Lebensmittelgeschäft im Zentrum, Dekkene genannt, gibt der Verband an, dass die Punkte zum halben Preis Zugang zu Lebensmitteln, Hygiene und Wartung bieten. Dieser Mechanismus verwandelt nicht jede Einzahlung in einen freien Korb. Es muss unterschieden werden zwischen den erhaltenen Punkten, dem verbleibenden Geld und den tatsächlich verfügbaren Produkten. Die Präsentation des Programms macht es unmöglich zu quantifizieren, was ein Haushalt aus einer bestimmten Tasche sparen könnte.

Ahla Fawda verzeichnete 3.475 Käufe der Dekkene in ihrer Bilanz 2025. Diese Zahl bezieht sich auf Einkäufe, nicht auf einzelne Personen oder Familien. Der Verband gibt auch an, dass er in diesem Jahr 76.725 Kilo recycelbares Material gesammelt hat. Diese Summe wird in der allgemeinen Bilanz ausgewiesen: Sie kann nicht allein dem Lebensmittelgeschäft zugeordnet oder vom Wert der gewährten Rabatte abgezogen werden.

Eine Friperie und ein Spielplatz im selben Zentrum

Die im Juni 2023 eröffnete Website ist nicht auf die Sammlung beschränkt. Der Souk El Khalanj, Partner des Zentrums, bietet gebrauchte Kleidung zu niedrigen Preisen an. Sein Betreiber, das libanesische Sozialunternehmen FabricAID, gibt an, dass es gesammelte Gegenstände sortiert und reinigt, bevor sie freigegeben werden. Der Kauf von gebrauchter Kleidung und die Hinterlegung von Papier oder Metall bleiben zwei verschiedene Ansätze: Der Verband sagt nicht, dass die gleichen Punkte für alle Geschäfte auf der Website gelten.

Es ist auch möglich, nach gebrauchten Büchern und Spielzeug vom Partner We Deserve Better zu suchen. Für Kinder beteiligten sich die CatalyticAction Association und die Nachbarschaftsinitiative der American University of Beirut an der Schaffung eines Spielplatzes. Die Bilanz von CatalyticAction zeigt insbesondere in die Struktur integrierte Kunststoffboxen. Die Wiederverwendung ist sichtbar, während die Öffentlichkeit bei der Sammlung nicht unbedingt sieht, was aus jedem Material wird, nachdem es am Schalter ist.

Was das Gerät ändert und was es nicht regelt

Bereits zum Launch präsentierte der Verein das Zentrum als Sammelplatz und Workshops. Der Wechsel zu einem preisgünstigen Lebensmittelgeschäft macht das Interesse an der Kaution konkreter: Punkte werden sofort für gewöhnliche Einkäufe genutzt. Eine andere Logik der Wiederverwendung ist die fripery. Das Tragen eines Kleidungsstücks vermeidet es, es zu zerstören, um Fasern zurückzugewinnen; Es ist nicht notwendig, ein neues Material herzustellen, um die Münze wieder in Umlauf zu bringen.

Ein Nachbarschaftszentrum ersetzt nicht die kommunale Sammlung oder einen Sektor, der in der Lage ist, den gesamten Abfall in einer Stadt zu behandeln. Sein Service ist präziser: den Bewohnern einen Ort zu bieten, an dem sie separate Materialien liefern können, mit einem Gegenstück, dessen Regeln lokal sind. Bevor Sie umziehen, können Sie Ahla Fawda fragen, welche Einzahlungen wann akzeptiert werden. Der Verein gibt für seine Rezeption das Gebäude Youssef Assaf, 180 Hamra Street, in Ras Beirut, und die Nummer 01 355 211 an. Diese Adresse ist die auf ihrer Kontaktseite veröffentlichte; Der Zugang zum Sammelpunkt sollte mit dem Team bestätigt werden.

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