Am Mittwoch haben die Kanarischen Inseln ihren regionalen Katastrophenschutzplan in El Hierro aktiviert. Nach mehr als 2.000 Ankünften am Dienstag auf der Insel soll das Programm die Betreuung und vorübergehende Aufnahme stärken. Der Präsident des Archipels fordert ein dringendes Treffen in Brüssel.

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Die Regierung der Kanarischen Inseln erklärte am Mittwoch, den 25. November, die Notstufe 2 in El Hierro, ab 15 Uhr Ortszeit. Die Entscheidung kommt nach der Ankunft von mehr als 2.000 Menschen auf dem Seeweg auf dieser Insel an einem einzigen Tag am Dienstag, so die regionale Exekutive. Der Plan wird die Pflege und Aufnahme stärken, wenn die Bedürfnisse identifiziert werden.

Die Region kann zusätzliche Ressourcen mobilisieren

Das Dekret betrifft El Hierro, nicht das ganze Archipel. Sie ist aktiv im territorialen Katastrophenschutzplan der Kanarischen Inseln. Die Region kann ihre gesundheitlichen, sozialen und logistischen Ressourcen mobilisieren und sie mit dem Cabildo, der Inselbehörde, den Gemeinden und anderen zuständigen Behörden koordinieren. Der Text sieht die Möglichkeit vor, temporäre Aufnahmeräume zu öffnen. Es wird nicht angegeben, wie viele Orte erstellt werden oder wann.

Die Gesundheitsförderung hatte bereits vor Mittwoch begonnen, entschieden zu werden. Am 17. November kündigte der Regionalpräsident Fernando Clavijo die Einrichtung eines Feldlazaretts in El Hierro an. Die Aktivierung des Plans am Mittwoch betrifft die Koordination und Mobilisierung zusätzlicher Ressourcen, die über dieses nur medizinische Gerät hinausgehen.

Die Figur von El Hierro misst nicht alle Ankünfte des Archipels

Die Zahl von mehr als 2.000 Menschen, die von der Regionalregierung vorgeschlagen wurden, betrifft Dienstag, den 24. November auf El Hierro. In ihrem Brief an Brüssel hat die Exekutive seit Anfang November mehr als 16.000 Ankünfte auf allen Inseln platziert. Diese zweite Summe deckt einen anderen Umfang und Zeitraum ab.

Das spanische Innenministerium hatte in seiner vorläufigen Bewertung, die am 15. November endete, seit dem 1. Januar 24.364 Seeeingänge auf dem Archipel verzeichnet. Diese Umfrage endet vor den Landungen dieser Woche: Sie gibt nicht die jährliche Gesamtsumme ab dem 25. November an.

Fernando Clavijo beantragt ein Treffen in Brüssel

Der kanadische Präsident schrieb am Mittwoch an Ursula von der Leyen und bat um ein dringendes Treffen und europäische Mittel. Spanien und das Archipel hatten bereits über sanitäre Verstärkungen, Erleichterungen auf See und Transfers zu anderen Aufnahmeeinrichtungen gesprochen. Der Antrag an die Europäische Kommission ist kein Finanzierungsbeschluss. Der Regionalplan ist am Mittwoch in Kraft getreten und muss aktiv bleiben, solange die Situation außerordentliche Mittel erfordert.

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