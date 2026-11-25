Die von Saudi-Arabien geführte Koalition gab bekannt, dass sie am Mittwoch in Ras Tanura vier Drohnen abgefangen hatte. Die Huthis behaupten, dass ein Feuer in der Raffinerie ohne unabhängige Bestätigung oder eine festgestellte Unterbrechung der Produktion gemeldet wurde.

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Die Huthis behaupteten am Mittwoch, den 25. November, einen Angriff auf die Ras Tanura Raffinerie im Osten Saudi-Arabiens. Der von Riad geführte Koalitionssprecher Turki al-Maliki gab bekannt, dass die Luftverteidigung vier Drohnen in der Region abgefangen und zerstört habe. Die Folgen werden von beiden Seiten nicht in gleicher Weise dargestellt.

Ein behaupteter Brand, kein bestätigter Stopp

Yahya Saree, der Houthis-Militärsprecher, behauptete, dass die Raffinerie erreicht worden sei und dass ein Feuer erklärt worden sei. Auf der saudischen Seite berichtete die Pressemitteilung, dass Trümmer nach Abfangen und keine Verletzungen nach der ersten Bewertung gefallen sind. Diese Mitteilung enthält keine detaillierte Bewertung des Zustands der Anlagen. Ein Brand am Standort und eine mögliche Einstellung der Produktion wurden nicht unabhängig bestätigt.

Die Bewegung übernahm am Mittwoch auch die Verantwortung für den Angriff auf Riads Finanzdistrikt am Tag zuvor. Der saudische Zivilschutz meldete 11 Verletzungen in der Hauptstadt. Das ist Riad, nicht Ras Tanura. Der im Finanzdistrikt gemeldete Schaden gibt keinen Hinweis auf den Zustand der Raffinerie.

Was ein Stopp der Raffination bedeuten würde

Laut dem jüngsten Jahresbericht von Saudi Aramco kann die Raffinerie Ras Tanura 550.000 Barrel pro Tag verarbeiten. Diese Zahl bezieht sich auf die Verarbeitungskapazität der Website, nicht das am Mittwoch tatsächlich verarbeitete Volumen oder ein verlorenes Produktionsvolumen. Raffinement verwandelt Rohöl in Produkte wie Diesel oder Benzin. Eine Verringerung der Raffination an sich stellt keine Unterbrechung der Rohölexporte dar.

Die beiden saudischen Episoden treten auf, während die Zusammenstöße im Jemen weitergehen, insbesondere um Hodeida. Um die Folgen des Vorfalls auf das Angebot zu messen, bleiben die entscheidenden Informationen der Betrieb der Raffinerie und die tatsächlich gelieferten Mengen. Weder das saudische Kommuniqué zum Abhören noch die Huthie-Behauptung haben sie aufgestellt.

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