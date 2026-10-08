Cyclism: Libanon gewinnt Bronze bei der arabischen Meisterschaft

Libanon gewann die Bronzemedaille bei den Arabischen Radrennen in Syrien. Im Junior-Team-Zeitfahren wurden Béchara El-Hajj, Ahmad Machmouchi und Robin Tankarian Dritter. Eine gemeinsame Leistung, die junge libanesische Radfahrer und ihre Aufsicht bei diesem regionalen Radsportwettbewerb belohnt.

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Die Libanesische Radsport-Auswahl gewann die Bronzemedaille in der Junioren-Kategorie bei den Arabischen Radsport-Meisterschaften in Syrien. Die jungen Libanesen wurden im Teamzeitfahren Dritter.

Der Libanon zeichnete sich bei den Arabischen Radrennen in Syrien aus und gewann den dritten Platz im Teamzeitfahren unter den Junioren. Diese Leistung ermöglicht es der nationalen Auswahl, mit einer Bronzemedaille in einer Disziplin zu gehen, die Geschwindigkeit, Ausdauer und Koordination zwischen den Fahrern erfordert.

Das libanesische Team bestand aus drei jungen Radfahrern: Béchara El-Hajj, Ahmad Machmouchi und Robin Tankarian. Gemeinsam erhielten sie einen Platz auf dem Podium dieses regionalen Wettbewerbs, der arabische nationale Auswahlen zusammenbringt.

Drei junge Radfahrer repräsentieren den Libanon

Die Bronzemedaille würdigt die Teilnahme von Béchara El-Hajj, Ahmad Machmouchi und Robin Tankarian am Zeitfahren.

Im Gegensatz zu traditionellen Straßenrennen basiert diese Disziplin auf kollektiver Leistung. Läufer müssen eine hohe Geschwindigkeit beibehalten und gleichzeitig ihre Bemühungen koordinieren, den Luftwiderstand zu begrenzen und ihre Reisezeit zu optimieren.

Der dritte Platz des libanesischen Trios ist das Hauptergebnis für die Juniorenauswahl in dieser Veranstaltung. Die erzielte Zeit, die Unterschiede zu den ersten beiden Teams und das komplette Ranking wurden nicht angegeben.

Eine Delegation unter Leitung des Libanesischen Radsportverbands

Die libanesische Delegation in Syrien wird von Jean Zoghbi, Vizepräsident des Libanesischen Radsportverbands, geleitet.

Die technische Anleitung wird von Bassel Rabab bereitgestellt, der für die Unterstützung der nationalen Auswahl verantwortlich ist.

Diese Teilnahme an den Arabischen Meisterschaften ermöglicht es jungen libanesischen Radfahrern, mit ihren Kollegen in der Region in einem internationalen Umfeld zu konkurrieren.

Die im Teamzeitfahren gewonnene Bronzemedaille belohnt die Bemühungen des libanesischen Trios und seine Mentorenschaft.

Aus den bereitgestellten Informationen geht nicht hervor, ob die Juniorenauswahl noch an anderen Veranstaltungen während dieser Meisterschaften in Syrien teilnehmen muss.

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