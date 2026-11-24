Vom 28. November 2026 bis zum 3. Januar 2027 befindet sich die kostenlose Ausstellung « In Other Hands » an zwei Orten in Beirut. Präsentiert bei der Dalloul Art Foundation und dem Dalloul Artist Collective, bringen die Arbeiten Künstler und Künstler zusammen, die ihre textilen Kompositionen gewebt, bestickt oder hergestellt haben.

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Vom 28. November 2026 bis zum 3. Januar 2027 heißen die Dalloul Art Foundation und das Dalloul Artist Collective « In Other Hands » in Beirut willkommen. Die Ausstellung, frei zugänglich, weicht Handwerkern, deren Arbeiten in Wandteppichen, Stickereien und Teppichen gelesen werden, aber selten auf Kartellen.

Hinter der Unterschrift, die Arbeit des Workshops

Ein Wandteppich trägt oft den Namen des Künstlers, der das Motiv entworfen hat. Der Übergang von der Zeichnung zum Textil hängt jedoch von den Entscheidungen ab, die in der Werkstatt getroffen werden: Fadenwahl, Farbübersetzung, Webrhythmus. Der Kurator der Ausstellung, Basel Dalloul, sammelte mehr als 70 Werke von über 40 Künstlern. Die Reise bringt den Namen des Künstlers näher an den des Handwerkers oder der Werkstatt, wenn er bekannt ist. Palästinensische Stickereien, marokkanisches Weben, ägyptische Wandteppiche und libanesische Werke zeigen die Vielfalt dieser Kooperationen.

Zwei Wandteppiche nach Kompositionen des libanesischen Malers Amine El Bacha,Der HorizontundKaleidoskop, zeugt von seiner Zusammenarbeit mit Antoine Saadé in Ras Beirut in den 1980er Jahren. Der Besucher kann beobachten, was sich ändert, wenn eine Komposition zu einem gewebten Werk wird.

Zwei Orte in Beirut, ein freier Eintritt

Die Ausstellung besucht dieDalloul Art Foundation in Koreitem, undDalloul Künstlerkollektiv, Stone GardenEs ist Teil von Fragmenta N°2, « Qamīs ». Die Hauptausstellung dieses Programms, Fragments of Dress, findet separat in Zalka statt.

Daten: vom samstag, 28. november 2026 bis sonntag, 3. januar 2027.

vom samstag, 28. november 2026 bis sonntag, 3. januar 2027. Wochenendöffnung (28. bis 29. November): 11 bis 19 uhr an beiden orten.

11 bis 19 uhr an beiden orten. Regelmäßige Stunden: mittwoch bis Freitag von 11 bis 19 Uhr Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr Montag und Dienstag geschlossen.

mittwoch bis Freitag von 11 bis 19 Uhr Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr Montag und Dienstag geschlossen. Feiertage: 11.00 bis 14.00 Uhr am 24. und 31. Dezember. Geschlossen am 25. Dezember und 1. Januar.

11.00 bis 14.00 Uhr am 24. und 31. Dezember. Geschlossen am 25. Dezember und 1. Januar. Eintrag:frei.

Praktische Informationen und Zugangspläne auf der Fragmenta-Website.

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