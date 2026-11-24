Eine von Europol koordinierte Operation in Sevilla unterbrach 57 illegale Fernsehdienste. Ermittler aus 11 Ländern identifizierten 321 Standorte und verfolgten über 26 Millionen Euro an Kryptowährungstransaktionen. Die Agentur erklärt, dass die Analysen fortgesetzt werden und dass diese Informationen in nationale Umfragen einfließen werden.

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Europol gab am Dienstag, den 24. November bekannt, dass es über 26 Millionen Euro an Kryptowährungstransaktionen im Zusammenhang mit illegalen Internet-TV-Diensten verfolgt hat. Die Operation, die vom 16. bis 20. November in Sevilla mit den Behörden von elf Ländern durchgeführt wurde, unterbrach 57 Dienste und identifizierte 321 Standorte. Die Agentur stellt den zurückverfolgten Betrag nicht als beschlagnahmten Betrag dar.

Drei Zahlen, die nicht dasselbe messen

Die von Europol genannten 57 Dienste senden laut Agentur Fernsehkanäle, Live-Sport oder Filme ohne Genehmigung. Die 321 identifizierten Websites boten geschützte Inhalte ohne Rechte an. Ihr kumulierter jährlicher Datenverkehr überstieg 7,3 Millionen Besuche nach Europol. Dies sind Besuche, nicht eine Anzahl von Abonnenten oder Personen, und die Pressemitteilung sagt nicht, dass alle 321 Websites geschlossen wurden.

Die Finanzbilanz umfasst Transaktionen, die die Ermittler in diesem Stadium verfolgen konnten. Es werden nicht die Nettogewinne jeder Dienstleistung oder die Beträge angegeben, die an die förderfähigen Begünstigten zurückgegeben würden. Die Analyse geht weiter. Diese Unterscheidung zählt: Die Unterbrechung des Zugriffs kann einen Dienst unterbrechen, ohne diejenigen zu identifizieren, die Abonnements sammeln. Die Behörden haben daher versucht, die Zahlungen an ihre Begünstigten zu koppeln, um nationale Erhebungen zu liefern.

Elf Länder nahmen teil, darunter die USA

Die spanische Nationalpolizei veranstaltete die Arbeit in Sevilla. Die Ermittler kamen aus Belgien, Bulgarien, Griechenland, Irland, Italien, den Niederlanden, Portugal, Rumänien, Spanien und den Vereinigten Staaten. Interpol, das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum und mehrere Kryptowährungsunternehmen nahmen ebenfalls teil. Europol gibt bekannt, dass die gesammelten Informationen von den nationalen Behörden verwendet werden, um Verdächtige und Vermögenswerte im Zusammenhang mit den betreffenden Tätigkeiten zu identifizieren.

Archivfoto: Europol-Hauptquartier in Den Haag, getrennt vom Ort der Operation in Sevilla. OSeveno über Wikimedia Commons. gerahmte und titrierte Fotografie,CC BY-SA 3.0.

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