Virginia und Oregon reichten zwei Zivilklagen gegen SpaceX, X und die Unternehmen ein, die Grok entwickeln. Der generalstaatsanwalt glaubt, dass unternehmen die nutzer über die wirksamkeit des schutzes gegen sexualisierte bilder, die ohne zustimmung erstellt wurden, getäuscht haben. SpaceX Super Intelligence verurteilt diese Inhalte. Die Gerichte haben nicht entschieden.

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Die Generalstaatsanwälte von Virginia und Oregon reichten am Montag, den 23. November, zwei Zivilklagen gegen SpaceX, X und Grok ein. Sie werfen ihnen vor, das tool als sicher präsentiert zu haben, wenn es sexualisierte bilder von menschen ohne ihre zustimmung, einschließlich minderjähriger, erzeugt und verbreitet hätte. Die Anklage wurde nicht von den Gerichten entschieden.

Staaten fordern Groks Sicherheitsversprechen heraus

Virginies generalstaatsanwalt jay jones reichte einen fall beim richmond circuit court ein. Sein Gegenstück aus Oregon, Dan Rayfield, reichte seine Beschwerde beim Multnomah County Circuit Court ein. Die Verfahren sind getrennt, obwohl beide Büros ihren Ansatz koordinierten. Dazu gehören Zusicherungen an die Öffentlichkeit zum Schutz vor der Schaffung und Verbreitung schädlicher Bilder.

Das Dossier befasst sich daher nicht nur mit Benutzerhandlungen. Die Behörden werfen Unternehmen auch vor, die Bilderzeugung in ein soziales Netzwerk integriert zu haben, in dem Ergebnisse zirkulieren könnten, ohne die von ihnen behaupteten Garantien. Virginia zitiert eine Schätzung des Center for Countering Digital Hate: Etwa drei Millionen sexualisierte Bilder wurden angeblich zwischen dem 29. Dezember 2025 und dem 8. Januar 2026 auf X generiert und veröffentlicht. Diese Zahl ist eine Schätzung, die in der Datei für diesen Zeitraum zitiert wird, nicht eine gerichtliche Zählung der Opfer oder eine strafrechtliche Klassifizierung jedes Bildes.

SpaceX Super Intelligence verurteilt den fraglichen Inhalt

In seiner öffentlichen antwort erklärte spacex super intelligence, dass sexuelle inhalte mit minderjährigen, real oder generiert, keinen platz in x oder grok hatten. Das Unternehmen verurteilte auch die expliziten Bilder von echten Menschen, die ohne ihre Zustimmung produziert wurden. In seinen bei der US-Aufsichtsbehörde eingereichten Finanzinformationen hatte SpaceX bereits berichtet, dass es im Oktober von Virginia eine Mitteilung über die für Grok angekündigten Garantien erhalten hatte.

Staatsanwälte fordern zusätzlichen Schutz für die Verbraucher. In Europa leitete die Kommission im Januar eine separate Untersuchung darüber ein, wie X die Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz von Grok auf seiner Plattform bewertet und begrenzt hat. Dieses Verfahren fällt unter die Europäische Verordnung über digitale Dienste; es bestimmt nicht den Ausgang des Zivilverfahrens in Richmond und in Multnomah County.

Fotoarchiv: Elon Musk bei einer Veranstaltung in National Harbor, Maryland, 2025. Gage Skidmore über Wikimedia Commons. gerahmte und titrierte Fotografie,CC BY-SA 3.0.

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