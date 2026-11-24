Keine Ausschreibung, eine exklusive Option für Thrive und Lizenzen von bis zu 96 Jahren: Die Dokumente des aufgegebenen Projekts informieren jetzt Gianni Infantinos Entscheidungen. Joshua Kushner, Bruder von Donald Trumps Schwiegersohn, sollte die Investorengruppe leiten. Es gibt keine öffentlichen Beweise für eine Intervention des US-Präsidenten.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Gianni Infantino verteidigte ein Projekt, das FIFA-Wettbewerbsrechte, einschließlich der Weltmeisterschaft, für bis zu 96 Jahre an eine kommerzielle Tochtergesellschaft gegeben hätte. Um die private Investorengruppe zu führen, hatte die FIFA Thrive Eternal beibehalten, das Fahrzeug von Joshua Kushner, Bruder von Donald Trumps Schwiegersohn. Die am 23. November veröffentlichten Dokumente beleuchteten die umstrittenste Wahl der FIFA: Warum sollte mit einem einzigen Führer ohne ein Angebot über das Einkommen der Welt für mehrere Generationen verhandelt werden?

Kushners Fonds in privilegierter Position, ohne Konkurrenz

Basierend auf den internen Dokumenten vom Juli konsultiert von Der GuardianDie FIFA begründete das Ausbleiben einer Ausschreibung mit dem besonderen Charakter der Transaktion. Seine eigene Risikobewertung ergab jedoch, dass sein Finanzmanagement keinen direkten Zugang zu den Bedingungen der Transaktion hatte. In ihrer Klage vor dem US-Gericht argumentiert die UEFA, dass Infantino Thrive Eternal einseitig als Chef der Investorengruppe benannt habe. Dies ist die Position der UEFA, keine Gerichtsentscheidung.

Thrive war unter anderem kein Investor. In einem Vorschlag vom 17. Juli forderte der Fonds die FIFA auf, für ein Jahr oder bis zum Abschluss der Transaktion, wenn sie zuvor interveniert hatte, keine Verhandlungen mit einem anderen führenden Investor zu führen. Der Text sah auch eine Entschädigung in Höhe von 250 Millionen US-Dollar vor, wenn die FIFA ihre Verpflichtungen nicht erfüllt oder Vereinbarungen mit einem Konkurrenten getroffen hat. Diese Klauseln geben das Maß an Macht, das Thrive bei den Verhandlungen selbst anstrebte. Da das Vorhaben zurückgezogen wurde, gibt es in der Öffentlichkeit keine Beweise dafür, dass der Ausgleich gezahlt wurde.

Joshua Kushner verteidigte Ende August ein Projekt, das es ihm zufolge ermöglicht hätte, mehr in die weniger dotierten Verbände und in den Basisfußball zu investieren. Dieses Ziel besagt nicht, wie die FIFA festgestellt hat, dass Thrive die besten Bedingungen bietet, oder warum sie den Wettbewerb ausgeschlossen hat. Die UEFA erklärt, dass sie nicht beabsichtigt, Kushner oder Thrive zu verfolgen: Sie versucht, ihre Dokumente und Zeugenaussagen zu erhalten.

Ein Stuhl für Infantino, Rechte bis 96 Jahre verpflichtet

Das Szenario vom 18. Juli sah vor, dass die FIFA 51% des Kapitals der Tochtergesellschaft behalten würde und dass das Unternehmen die Rechte in einem 12-jährigen verlängerbaren Zeitraum bis zu einer Grenze von 96 Jahren ausnutzen würde. Eine Mehrheit des Kapitals hätte der FIFA die Kontrolle über das Unternehmen überlassen. Es hätte die Rechte nicht bei jedem Präsidentenwechsel an den Verband zurückgegeben oder Investoren daran gehindert, ihren Anteil am Einkommen zu erhalten. Die erwartete Dauer hätte die 2026 ausgehandelten Bedingungen weit über das Mandat von Infantino hinaus gegeben.

Die 20 Milliarden Dollar bedeuteten den Startwert der Tochtergesellschaft, nicht den Preis eines Verkaufs an Kushner. Die UEFA beschreibt eine Erhöhung von rund 4,2 Milliarden US-Dollar für alle externen Investoren, verglichen mit etwa 20% des Kapitals in dem von ihr präsentierten Szenario. Es gibt keine Möglichkeit, 49% an Kushner zu verteilen: Diese Zahl entspricht dem theoretischen Saldo, den der Mindesteinsatz der FIFA von 51% hinterlassen hat.

Thrive Vorschlag auch vorbehalten bis zu 5% des Kapitals, auf einer vollständig verwässerten Basis, für einen Mechanismus des Eigeninteresses des Managements des zukünftigen Unternehmens. Nach den gemeldeten Dokumenten sollte Infantino seinen Vorstand leiten. Die FIFA behauptet, ihre Beamten hätten keinen Anspruch auf die Regelung gehabt und Infantino hätte keine zusätzliche Vergütung für diesen Sitz erhalten. Es wird keine persönliche Leistung oder Zahlung festgestellt. Die Frage der Governance bleibt bestehen: Die gleiche Präsidentschaft, die das Projekt durchgeführt hat, sollte den ersten Sitz im Vorstand des Unternehmens einnehmen, das für seine Durchführung verantwortlich ist.

Trump, von der Organisation der Weltmeisterschaft bis zum von Infantino verliehenen Preis

Joshua Kushner ist der Bruder von Jared Kushner, Ehemann von Ivanka Trump. Die Beziehung zwischen Infantino und dem amerikanischen Präsidenten ist öffentlich und über diese Beziehung hinaus dokumentiert. Im März 2025 gründete Donald Trump unter seiner Präsidentschaft eine Task Force des Weißen Hauses, um die amerikanischen Vorbereitungen für die beiden FIFA-Weltmeisterschaften, die Clubs im Jahr 2025 und die Selections im Jahr 2026 zu koordinieren. Infantino besuchte sein erstes Treffen. Diese Zusammenarbeit war Teil der Organisation von Turnieren.

Der FIFA-Präsident ging am 5. Dezember 2025 weiter: Bei der Auslosung im Kennedy Center in Washington, DC, überreichte er Donald Trump den allerersten FIFA-Friedenspreis. Die NGO FairSquare verwies die Angelegenheit an die Ethikkommission des Bundes und bat sie unter anderem zu prüfen, wer sich im Hinblick auf die Pflicht zur politischen Neutralität für die Schaffung und Vergabe des Preises entschieden hatte. Im Oktober 2026 ernannte der FIFA-Rat eine Kommission zur Bewertung dieser Auszeichnung. Dieser Ansatz unterscheidet sich von kommerziellen Prozessen. Kein öffentliches Dokument legt fest, dass Trump oder Jared Kushner die Transaktion ausgehandelt, Thrive auferlegt oder von dem Projekt profitiert haben.

Die Entschuldigung von Infantino beendet keine Transparenzanfragen

Infantino kündigte am 31. Juli die Aufgabe von FIFA Forward Enterprise an und entschuldigte sich dann am 15. Oktober beim Rat für die Art und Weise, wie das Projekt durchgeführt und präsentiert wurde. Die FIFA hat eine Arbeitsgruppe zu ihrer Governance angekündigt. Die UEFA fordert eine unabhängige externe Überprüfung und strebt von den USA eine Grundlage für ein mögliches Verfahren in der Schweiz an.

Am 12. November verweigerte Bundesrichterin Jeannette A. Vargas zwei US-Fifa-Einheiten das Recht, in den Fällen Thrive und JPMorgan einzugreifen. Ihr Antrag auf Überprüfung des Falls JPMorgan vom 19. November ändert nichts am Umfang der Anordnung: Der Zugang der UEFA zu den Ausstellungsstücken hat keine Auswirkungen auf die Verdienste oder die Haftung von irgendjemandem. Der Rückzug des Projekts verhinderte die Übertragung von Rechten. Er beantwortete keine Fragen zur Auswahl von Thrive, zu den Informationen, die dem Rat vor den Verhandlungen zur Verfügung gestellt wurden, oder zu den Garantien, die die Föderationen im Laufe der Zeit geschützt hätten.

Archivfoto: Gianni Infantino im Palast von Planalto, Brasília, 26. Januar 2026, außerhalb der FIFA-Blühenden Verhandlungen. Ricardo Stuckert / Präsidentschaft von Brasilien, via Wikimedia Commons. Gerahmte und gekleidete Fotografie; Adaption unter CC BY-SA 4.0.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews