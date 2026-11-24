In Baalbek schickten junge Teilnehmer einer Kampagne der Maharat Foundation Informationsanfragen an lokale Gemeinden. Das Experiment, das Ende Oktober vorgestellt wurde, zeigt, wie man einen wenig bekannten Ansatz verfolgt. Die Antworten der Verwaltungen wurden im Beirut Forum Review nicht veröffentlicht.

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In Baalbek schickten junge Teilnehmer einer Kampagne der Maharat Foundation Informationsanfragen an lokale Gemeinden. Das Experiment, das Ende Oktober vorgestellt wurde, zeigt, wie man einen wenig bekannten Ansatz verfolgt. Die Antworten der Verwaltungen wurden im Beirut Forum Review nicht veröffentlicht.

In Baalbek geht die Kampagne am Fenster weiter

Für die Jugendlichen, die die Kampagne « Es Laut dem Bericht der Maharat Foundation, der am 5. November veröffentlicht wurde, ins Leben gerufen haben, hat die Gruppe Einwohner und Beamte zum Recht auf Zugang zu Informationen befragt. Es wurde eine Sensibilisierungskampagne und Schulungen durchgeführt, bevor Anträge bei den lokalen Gemeinden eingereicht wurden.

Es ist diese letzte Geste, die die Initiative einer Kampagne auszeichnet, die sich auf soziale Netzwerke beschränkt. Die Gruppe begnügte sich nicht damit, zu erklären, dass ein Recht besteht: Sie hat den Prozess mit den betroffenen Verwaltungen eingeleitet. Maharat berichtet über 70.000 Ansichten seines Inhalts in drei Wochen. Diese Zahl misst ihre Zirkulation, nicht die Anzahl der Personen, die gelernt haben, sich zu bewerben, noch die Anzahl der erhaltenen Dokumente. Aus der Bilanz geht nicht hervor, wie viele Anträge gestellt wurden oder ob die Gemeinden geantwortet haben.

Ein Dokument anfordern, keine Begründung

Libanesisches Gesetz Nr. 28 von 2017, in der 2021 geänderten Fassung, erlaubt es einer Person oder Organisation, Informationen einer Verwaltung anzufordern. Gemeinden und Gemeindeverbände gehören zu den betroffenen Einrichtungen. Der Antragsteller muss nicht erklären, was er mit dem Dokument zu tun beabsichtigt. Dies bedeutet nicht, dass alle Dokumente kommunizierbar sind: Datenschutzinformationen sind beispielsweise eine der Ausnahmen.

Ein Antrag kann sich auf eine Kopie eines bestimmten Dokuments und nicht auf eine allgemeine Frage beziehen. Zum Beispiel kann ein Bewohner, der wissen möchte, was seine Gemeinde für die Erhaltung eines öffentlichen Gartens geplant hat, die Entscheidung oder den Vertrag, den er sucht, den Zeitraum und die Mittel, mit denen er ihn erreichen möchte, angeben. Dieses Beispiel illustriert den Ansatz; die Bewertung von Maharat spezifiziert nicht den Gegenstand der Anträge der Baalbek-Gruppe.

Die Nationale Antikorruptionskommission schlägt ein Formular vor, um die gewünschten Dokumente und die gewünschte Konsultationsmethode festzulegen. Der Antrag wird zuerst bei der Verwaltung eingereicht, die das Dokument besitzt. Das Aufbewahren einer datierten Kopie hilft, den Prozess zu verfolgen. Die Kommission schlägt auch ein Beschwerdeformular für den Fall der Zugangsverweigerung vor: Es ersetzt nicht den ursprünglichen Antrag.

Fünf Experimente, Ergebnisse folgen

Die Baalbek-Gruppe stellte ihre Arbeit auf einem Forum vor, das am 24. Oktober in Beirut stattfand. Maharat brachte fünf Teams aus Beirut und dem Libanon, Baalbek, Akkar, Saida und Tripolis zusammen. In Akkar arbeitete eine andere Gruppe an der Verifizierung von Gerüchten, die auf WhatsApp zirkulierten. Die Teams von Beirut und Mount Lebanon untersuchten das öffentliche Beschaffungswesen. Jede Gruppe begann mit einem Problem in ihrer Region, anstatt die gleiche Kampagne zu reproduzieren.

In Baalbek wird das Ergebnis konkreter sein als die Zuschauerzahlen: ob die Verwaltungen reagiert haben und wann sie es getan haben, welche Dokumente sie zur Verfügung gestellt haben. Was die Initiative vorerst sichtbar gemacht hat, ist der erste Schritt: Junge Menschen haben in ihrem Namen Dokumente von Gemeinden in ihrer Region angefordert.

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