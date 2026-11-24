Colruyt möchte sonntags und an Feiertagen seine 267 belgischen Geschäfte und die damit verbundenen Collect & Go-Auszahlungspunkte öffnen. Das Projekt muss noch mit den Personalvertretern verhandelt werden. Das Management gibt in seiner Ankündigung keinen endgültigen Starttermin oder Zeitplan an.

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Die Colruyt Group gab am Dienstag, den 24. November bekannt, ihre 267 Colruyt Best Prices Stores in Belgien an Sonntagen und Feiertagen zu eröffnen. Das Projekt umfasst die Collect & Go-Abholpunkte, die an diese Geschäfte angeschlossen sind. Das Management muss zuerst mit den Personalvertretern verhandeln: Es hat keinen Starttermin oder endgültige Zeitpläne angekündigt.

Das Projekt zielt auf Colruyt-Läden und ihre Abholpunkte ab

Der angekündigte Bereich ist die Marke Colruyt Best Price, nicht alle Geschäfte der Gruppe oder alle Online-Verkaufsdienste. Bei den genannten Sammelstellen handelt es sich um Sammelstellen, die mit den betreffenden Lagern verbunden sind. Für Kunden ändert die Werbung die Zeiten ihres Shops ab diesem Sonntag nicht.

Andere Marken in der Gruppe haben bereits Sonntagsöffnungen. Die Gruppe hat die meisten ihrer Spars und alle Okays seit Januar 2026 sowie Delitraiteur und Cru Märkte zitiert. Diese Situation bedeutet nicht, dass die zukünftigen Stunden des Colruyt die gleichen sein werden. Die Verlängerung der gesetzlichen Feiertage, die die Gruppe ab 2027 für OK angekündigt hat, stellt ebenfalls keinen Kalender für Colruyt dar.

Arbeitsorganisation muss noch verhandelt werden

Die Gruppe erklärt, dass sie ihre Fahrpläne an veränderte Renngewohnheiten anpassen möchte. Er räumte ein, dass das Projekt die Organisation der Arbeit im Laden verändern würde, und kündigte Gespräche mit den Sozialpartnern in den kommenden Monaten an.

Die SETCA reagierte am selben Tag. Die Gewerkschaft stellt fest, dass ihr kein Startdatum mitgeteilt wurde, und bestreitet das Fehlen eines Grundsatzes der Freiwilligentätigkeit im Managementvorschlag. Dieser Einwand betrifft einen Entwurf, nicht die Bestimmungen eines geschlossenen Abkommens. Die Auswirkungen auf die Mitarbeiter und die neuen Zeitpläne für die Kunden müssen noch geklärt werden.

Fotoarchiv: Colruyt d’Épinois in Binche im Oktober 2022. Sharkoist über Wikimedia Commons. gerahmte und titrierte Fotografie,CC BY-SA 4.0.

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