Immobilienverkäufe sinken um 20,4 Prozent im Libanon

Der Libanon verzeichnete in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 41.138 Immobilienverkäufe, 20,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Ihr kumulativer Wert stieg jedoch um 3,3 Prozent, rund 4,55 Milliarden Dollar. September verbesserte die monatliche Bilanz, ohne den Umsatzrückgang im Laufe des Jahres zu löschen. Diese Daten aktualisieren die Marktüberwachung, stellen jedoch keinen Index der Immobilienpreise dar. Der Verkauf an Ausländer geht ebenfalls zurück, ohne alle Diasporakäufe zu messen.

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Der libanesische Immobilienmarkt verzeichnete zwischen Januar und September 2026 41.138 Verkäufe, verglichen mit 51.683 im Vorjahr. Die Zahl der Transaktionen ging um 20,4 % zurück. Ihr kumulierter Wert stieg jedoch um 3,3 Prozent auf rund 4,55 Milliarden US-Dollar. Diese gegensätzlichen Entwicklungen beschreiben einen Markt, der in Bezug auf die Anzahl der Transaktionen weniger aktiv ist, dessen erfasste Beträge sich jedoch widersetzen.

Die Neun-Monats-Bilanz aktualisiert die verschlechterten Zahlen von Anfang des Jahres. Es zeigt keinen allgemeinen Anstieg der Immobilienpreise. Handlungen beziehen sich auf verschiedene Waren in Bereichen und Kategorien, deren Gewicht variieren kann.

Immobilien : 10.545 Verkäufe weniger über neun Monate

Die Lücke zwischen den beiden Perioden beträgt 10.545 Transaktionen. Dies ist ein Vergleich zwischen den ersten neun Monaten von 2026 und denen von 2025. Dieser Rückgang sollte daher nicht als Rückgang zwischen August und September angesehen werden.

Der Wert der Operationen folgt einer anderen Flugbahn. Sie steigt von rund 4,40 Milliarden Dollar auf 4,55 Milliarden Dollar. Der Betrag in Pfund betrug 407.100 Milliarden, verglichen mit 394.090 Milliarden im Vorjahr. Die Dollar-Umrechnung basiert auf einem Kurs von 89.500 £ pro Dollar.

Immobilienverkäufe von Januar bis September verzeichnet Indikator 2025 2026 Änderung Anzahl der Verkäufe 51,683 41 138 -20,4% Gesamtwert in Milliarden Dollar Etwa 4.40 Etwa 4,55 +3,3 %

Die Abstimmung dieser beiden Sätze schließt eine Lesung aus, die ausschließlich auf dem Gesamtbetrag basiert. Ein Markt kann mehr Geld mit weniger Verkäufen aufzeichnen, wenn die gehandelten Waren einen höheren Durchschnittswert haben. Dies reicht nicht aus, um zu erklären, warum sich dieser Durchschnitt ändert.

September verbessert Bilanz, ohne den jährlichen Rückgang zu löschen

September verzeichnete 6.589 Verkäufe, verglichen mit 5.145 im August. Die Anzahl der Operationen steigt um 28,1% pro Monat. Ihr Wert wächst schneller mit fast 72.000 Milliarden Pfund oder etwa 804 Millionen Dollar.

Diese monatliche Anpassung hilft, die Kumulation zu verbessern. Es verwandelt die ersten neun Monate nicht in eine Periode steigender Verkäufe. Die beiden Ergebnisse sind konsistent: Der September ist aktiver als der August, während die Jahressumme niedriger als 2025 bleibt.

Ein monatlicher Vergleich kann auch empfindlich auf den Aufzeichnungsplan sein. Es erlaubt nicht, ohne weitere Informationen über die Rechtsakte alle Handelsabkommen oder damit verbundenen Zahlungen zu datieren.

Durchschnittlicher Wert misst nicht den Preis pro Quadratmeter

Das Verhältnis der ausgetauschten Beträge zur Anzahl der Verkäufe ergibt einen Durchschnittswert pro Transaktion. Diese Berechnung stellt keinen Preisindex dar. Insbesondere vermischt es Land, Wohnraum und anderes Eigentum, dessen Oberflächen und Eigenschaften sich unterscheiden.

Ein Anstieg dieses Durchschnitts kann sich aus einem größeren Anteil teurer Waren ergeben. Es kann auch Änderungen der Werte für bestimmte Kategorien widerspiegeln. Die aggregierten Daten erlauben es nicht, diese Effekte zu trennen.

Es wäre daher falsch zu behaupten, dass alle Wohnungen 3,3% erhalten hätten. Dieser Satz bezieht sich auf den Gesamtwert der erfassten Transaktionen, nicht auf den Preis einer vergleichbaren Immobilie mit konstantem Gebiet und Standort.

Nettoverkäufe an Ausländer sinken

Die Verkäufe an Ausländer stiegen in den ersten neun Monaten von 1.141 auf 603 und damit um 47,2%. Diese Operationen machen etwa 1,47% der im Jahr 2026 registrierten Gesamtmenge aus.

Diese Kategorie umfasst nicht alle Diaspora-Käufe. Ein im Ausland lebender Libanese wird nicht automatisch als ausländischer Käufer eingestuft. Die Zahlen erlauben daher keine direkte Messung der Immobilieninvestition aller Expatriates.

Die nächste nützliche Lesung wird die des letzten Quartals sein, mit der gleichen Unterscheidung zwischen der Anzahl der Akten, den erfassten Beträgen und den Preisen vergleichbarer Waren. Es wird uns erlauben zu sehen, ob sich die Verbesserung im September fortsetzt, ohne einen aktiveren Monat mit einer bereits installierten Wiederherstellung zu verwechseln.

Wohngebäude im Libanon, Archivfoto im April 2018 veröffentlicht. Unbestätigtes Drehdatum. Illustration, ohne Identifizierung der im Jahr 2026 verkauften Waren. Ganzes Foto erhalten; klassische redaktionelle Dressing. © François el Bacha für Libnanews.com.

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