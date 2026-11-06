Generatoren: vier Beschlagnahmen in Beirut

Vier weitere Generatoren wurden am Donnerstag, den 5. November, in Beirut beschlagnahmt, teilte das Ministerium für Wirtschaft und Handel mit. Die Bilanz erreichte damit 62 Pfändungen seit Anfang 2026. Das Ministerium stellt den Schutz der Abonnenten in den Mittelpunkt seiner Intervention, ohne die betroffenen Nachbarschaften, die betroffenen Betreiber oder die identifizierten Straftaten zu nennen. Auch die Veröffentlichung beschreibt nicht die Modalitäten für die Aufrechterhaltung des Dienstes nach Beschlagnahmen. Sie kündigt keine neuen Stromtarife an, die von Erzeugern produziert werden.

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Das Ministerium für Wirtschaft und Handel gab am Donnerstag, den 5. November, die Beschlagnahme von vier zusätzlichen Generatoren in Beirut bekannt. Diese Operationen bringen die Anzahl der seit Anfang 2026 beschlagnahmten Generatoren auf 62, so seine Aussage.

Die Abteilung bezeichnet diese Maßnahmen als Abonnentenschutzmaßnahme. Er erklärt, dass ihre Rechte eine rote Linie darstellen und kündigt an, dass er gegenüber Tätern nicht tolerant sein wird.

Generatoren: eine nationale Bilanz von 62 Beschlagnahmen

Die vier am Donnerstag angekündigten Beschlagnahmen betreffen Beirut. Insgesamt 62 Transaktionen wurden seit Januar registriert. Das Kommuniqué gibt die geografische Verteilung nicht an und erlaubt nicht, dass diese Jahresbilanz allein dem Kapital zugerechnet wird.

Die Kommunikation der Abteilung bleibt kurz. Es werden weder die von den letzten Interventionen erfassten Nachbarschaften noch die Identität der Betreiber angegeben. Sie beschreibt auch nicht die Straftaten, die in jedem der vier Fälle festgestellt wurden.

Noch festzulegende Bedingungen

Es werden keine Informationen über den Betrieb der Einrichtungen nach ihrer Beschlagnahme vorgelegt. Die Abteilung gibt nicht an, ob die betreffenden Abonnenten weiterhin gefüttert werden oder welche Vorkehrungen für die Erbringung ihrer Dienstleistung getroffen wurden.

Es gibt keine Änderung der Rate oder neue Abrechnungsregel in der Werbung. Sie berichtet über bereits durchgeführte Kontrollmaßnahmen. Die genauen Gründe für die vier Beschlagnahmen und ihre administrativen Maßnahmen wurden in dem Kommuniqué nicht genannt.

Elektrischer Generator, Fotoarchiv Libnanews. Dieses Bild stellt nicht die Beschlagnahme vom 5. November 2026 dar.

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