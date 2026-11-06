Satellitenbilder: EU bestätigt Beschränkungen

Die Europäische Kommission bestätigt Beschränkungen bei der Übertragung von Satellitenbildern nach einer Untersuchung in Gaza und im Westjordanland. Die Behörden berufen sich auf den Schutz europäischer Interessen, ohne die betroffenen Bereiche zu spezifizieren. Die dokumentierte Verzögerung erschwert die schnelle Überprüfung der Fakten. Sentinel-Missionen ergänzen sich weiterhin, aber ihre Verfügbarkeit muss vom Datum der Schießerei unterschieden werden. Die Reaktion vom 5. November legt keine öffentliche Frist für diese Maßnahmen fest oder bestätigt ihren vollen Umfang.

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Die Europäische Kommission bestätigte am Donnerstag, dem 5. November 2026, Beschränkungen für die Ausstrahlung bestimmter Satellitenbilder. Diese Antwort kommt nach einer Untersuchung der Verzögerungen in Gaza und einem Teil der Westbank. Brüssel beruft sich auf den Schutz europäischer Interessen, ohne die betroffenen Gebiete zu bestätigen.

In einer Antwort an eine Nachrichtenagentur erklärte ein EU-Sprecher, dass diese Maßnahmen mögliche Bedrohungen verhindern sollten. Es wurde festgestellt, dass diese Verfahren nicht veröffentlicht wurden, es sei denn, der Rat hat anders entschieden. Die Reaktion bestätigt somit die Existenz von Beschränkungen, gibt jedoch weder ihren Umfang noch ihren Zeitpunkt an.

Satellitenbilder: eine dokumentierte Verschiebung seit März

Die am 29. Oktober von Bellingcat veröffentlichte Umfrage konzentriert sich auf die Sentinel-1- und Sentinel-2-Missionen des europäischen Copernicus-Programms. Das Kollektiv verglich die Erfassungs- und Datenverfügbarkeitszeiten. Es wird ein zusätzlicher Zeitraum von etwa 24 Stunden für bestimmte Bereiche angegeben.

Nach dieser Analyse sind seit dem 28. März 2026 Bilder über Gaza, einen Teil der Westbank, Israel und das östliche Mittelmeer betroffen. Die Forscher identifizierten auch Beschränkungen im Roten Meer, im Golf von Aden und im Golf von Oman. Ihr Ausmaß variiert je nach beobachteter Mission.

Um die Folgen zu veranschaulichen, untersucht die Umfrage Hebron: Die Bilder vom 26. Oktober waren für beide Stadthälften nicht gleichzeitig zugänglich. Dies verzögerte die Überprüfung der vor Ort gemeldeten Zerstörung. Dies ist ein Befund, der der Untersuchung zugeschrieben wird, nicht eine Anerkennung jedes Kartengebiets durch Brüssel.

Was Copernicus-Daten erlauben

Das Programm basiert auf Daten, die Forschern, Unternehmen und der Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung stehen. Sentinel-2-Optiken beobachten terrestrische Oberflächen in dreizehn Spektralbändern. Vier haben eine Auflösung von zehn Metern. Seine Anwendungen umfassen Boden-, Vegetations-, Wasser- und Katastrophenüberwachung.

Sentinel-1 nutzt Radar. Es ermöglicht Tag- und Nachtbeobachtungen, auch unter Wolken. Beide Missionen liefern daher zusätzliche Informationen. Sie produzieren keinen permanenten Videostream und ihre Bilder erfordern eine Interpretation, die an ihre Auflösung angepasst ist.

Bei der Untersuchung eines Konflikts ist es notwendig, zwischen der Zeit zu unterscheiden, die für seine Veröffentlichung benötigt wird. Ein heute zugängliches Bild kann eine frühere Situation beschreiben. Die Verzögerung bei der Ausstrahlung kommt somit zu den Zwängen hinzu, den Satelliten zu passieren, und bei optischen Beobachtungen zu denen des Wetters. Es allein ermöglicht nicht den Schluss, dass eine Szene gelöscht oder verändert wurde.

Eine Einschränkung der Verbreitung, kein Verschwinden von Bildern

Die Datei ist ungefähr, wenn die Daten verfügbar werden. Eine Verzögerung begrenzt die Geschwindigkeit einer unabhängigen Überprüfung, auch wenn das Bild endlich zugänglich ist. Diese Unterscheidung ist wichtig für Journalisten, die sich Zeugenaussagen, Videos und Weltraumbeobachtungen stellen.

Ein Präzedenzfall wurde im Juli für den Golf von Oman auf Antrag der Vereinigten Staaten veröffentlicht. Der europäische Text sah eine Verzögerung der Verbreitung aus Sicherheitsgründen vor. Sie wurde anschließend aus dem Amtsblatt zurückgezogen. Auf die Frage nach dieser Episode und ihrem Rückzug hat die Kommission die Nachrichtenagentur nicht kommentiert.

Die Antwort vom 5. November gibt nicht an, wann die aktuellen Beschränkungen enden werden. Sie lässt auch die vollständige Liste der Gebiete, für die sie gilt, ohne öffentliche Bestätigung.

Quellen und Referenzen

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