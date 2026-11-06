IMP im Libanon: Verträge des Privatsektors im Oktober

Der BLOM Lebanon PMI kehrte im Oktober 2026 unter 50 zurück. Mit 49,8 im Vergleich zu 50,5 im September deutet dies auf eine begrenzte Verschlechterung der Aktivitätsbedingungen hin. Die Bestellungen sinken und die Unternehmen sind immer noch besorgt über die kommenden Monate, während sich die Beschäftigung stabilisiert. Dieses monatliche Barometer misst das BIP-Wachstum nicht direkt.

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Der libanesische Privatsektor verlor die im Sommer im Oktober beobachtete Dynamik. Der BLOM Lebanon PMI lag bei 49,8, verglichen mit 50,5 im September, so der am 4. November 2026 von der BLOM Bank und S & P Global veröffentlichte Bericht. Diese Rendite unter der Schwelle von 50 spiegelt eine leichte Verschlechterung der Arbeitsbedingungen wider, die erste seit Mai.

Nachfrage schwächelt, Beschäftigung stabilisiert sich

Die befragten Unternehmen berichteten von einem Rückgang der Neubestellungen und einem stärkeren Rückgang der Bestellungen aus dem Ausland. Dazu gehören die begrenzte Kaufkraft der Kunden und die regionale Unsicherheit. Die Aktivität verlangsamt sich, während die Bestände reduziert werden und die Versorgungszeiten steigen.

Der Bericht bietet auch eine Nuance: Die Zahlen bleiben stabil. Kosten- und Verkaufspreissteigerungen gehen weiter, aber ihr Tempo verlangsamt sich. Das Vertrauen in die 12-Monats-Aktivität verschlechtert sich, mit Angst vor sich verschärfenden Konflikten. Diese Ergebnisse beschreiben moderate Schwächung, nicht weit verbreiteten Zusammenbruch.

Ein Turnaround nach vier Monaten Verbesserung

Der Vergleich ist wichtig. In seiner Veröffentlichung vom 5. Oktober stellte BLOMINVEST fest, dass der September der vierte Monat in Folge war. Der Index stieg dann von 50,1 im August auf 50,5 an, wobei eine Verbesserung hauptsächlich durch den Binnenmarkt bewirkt wurde. Die Auslandsverkäufe standen bereits unter Druck.

Die jüngste Sequenz lautet daher wie folgt: eine begrenzte Progression im August, eine leichte Stärkung im September und eine Rückkehr unter die Stabilitätsschwelle im Oktober. Die Differenz zwischen September und Oktober beträgt 0,7 Indexpunkte. Es entspricht nicht einem Rückgang der Produktion oder des Umsatzes um 0,7%.

Was die IMP Maßnahmen

Der IMP ist ein Indikator, der aus monatlichen Umfragen unter Wirtschaftsführern abgeleitet wird. Sie sammelt ihre Antworten auf die Entwicklung der Aktivitätsbedingungen im Vergleich zum Vormonat. Nach der S & P Global-Methodik markiert 50 die Abwesenheit von Veränderungen; ein höheres Ergebnis zeigt eine Verbesserung und ein niedrigeres Ergebnis eine Verschlechterung.

Dieses Barometer erkennt schnell eine Trendwende, bevor viele Wirtschaftsstatistiken veröffentlicht werden. Es misst jedoch nicht den Wohlstand des Landes oder direkt die Veränderung seines Bruttoinlandsprodukts. Ein Messwert nahe 50 erfordert daher eine gemessene Interpretation, keine mechanische Umwandlung in Wachstumsraten.

Für Unternehmen fordert das Oktobersignal vor allem die Überwachung zukünftiger Aufträge. Beschäftigungsstabilisierung kann mit weniger robuster Nachfrage koexistieren, da Einstellungs- und Investitionsentscheidungen nicht alle im gleichen Tempo reagieren. In den nächsten Untersuchungen wird untersucht, ob diese Passage unter 50 pünktlich bleibt oder Teil einer nachhaltigeren Degradation ist.

Quellen

Illustration: Hamra Street Geschäfte in Beirut. Fotoarchiv veröffentlicht im August 2020; es stellt nicht die Situation der Geschäfte im Oktober 2026 dar. François el Bacha / Libnanews, alle Rechte vorbehalten.

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