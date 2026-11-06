6 novembre 2026
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Märtyrerplatz: Beirut Cinema Triangle

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Märtyrerplatz: Das goldene Dreieck der Beiruter Kinos

In den 1950er Jahren wurde der Märtyrerplatz in Beirut zum schlagenden Herz des libanesischen Nachtlebens. Das 1953 eröffnete Rivoli-Kino bildet mit dem Capitol und Piccadilly ein echtes « goldenes Dreieck », in dem sich alle Klassen der Beyrouthiner Gesellschaft kreuzen. Der Bürgerkrieg von 1975 beendete dieses goldene Zeitalter: Der Platz wurde zur Frontlinie, die Räume wurden geschlossen, der Rivoli wurde in den 1990er Jahren abgerissen. Eine Erinnerung, die heute noch mitschwingt, wie das unvollendete Egg-Kino, blieb in Trümmern.

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