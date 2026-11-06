Ein Haftbefehl wurde am 5. November 2026 gegen Riad Salamé in der Forry-Untersuchung ausgestellt, nach dem East-Le Jour und Libanon24. Der ehemalige Gouverneur bestritt die Vorwürfe des Fehlverhaltens. Diese Entscheidung stellt keine Verurteilung dar. Die verschiedenen libanesischen Verfahren und Schweizer Bankkontrollen müssen unterschieden werden.

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Der erste Ermittlungsrichter in Beirut, Rula Osman, erließ am 5. November 2026 einen Haftbefehl gegen Riad Salamé im Fall Forry Associates. Die Entscheidung kommt nach der Befragung des ehemaligen Gouverneurs der Bank des Libanon, nach dem East-The Day. Libanon24 meldete auch die Erteilung des Mandats. Dies ist ein Akt der Untersuchung, keine Verurteilung.

Ein neuer Schritt in der Forry-Umfrage

Forry Associates, ein Unternehmen unter der Leitung von Raja Salamé, dem Bruder des ehemaligen Gouverneurs, steht im Mittelpunkt des Verdachts auf Kommissionen und Unterschlagungen. Die überprüften Beträge werden auf etwa 330 Millionen US-Dollar geschätzt. Riad Salamé bestreitet die Vorwürfe des finanziellen Fehlverhaltens.

Laut dem East-On-the-Day-Bericht wurde der ehemalige Gouverneur bei der Anhörung von einem Anwalt unterstützt. Vertreter der Libanesischen Zentralbank und der Litigation des Staates nahmen teil. Die Zeitung gab an, dass die nächste Anhörung für den 18. November geplant sei.

Mehrere Verfahren zur Unterscheidung

Die gleiche Zeitung berichtet, dass Riad Salamé auch am 5. November in der V-Invest-Datei verhört wurde. Dieses Verfahren und das von Forry müssen unterschieden werden. Das angekündigte Mandat betrifft Forry; Sie allein ermöglicht es nicht, Rückschlüsse auf andere Fälle zu ziehen.

Die Unterscheidung gilt auch für Ermittlungen im Ausland. Die Verfahren für Finanzintermediäre können sich auf ihre eigenen Kontrollpflichten beziehen, während der libanesische Fall darauf abzielt, die strafrechtlichen Verantwortlichkeiten der beteiligten Personen festzulegen.

Der Kontext der Bankenkontrollen in der Schweiz

In einer Pressemitteilung vom 18. Juni 2024 hatte die Eidgenössische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde FINMA schwere Verstöße der HSBC Private Bank (Schweiz) bei der Verhinderung von Geldwäsche festgestellt. Die Aufsichtsbehörde beschrieb Transaktionen von mehr als 300 Millionen US-Dollar zwischen 2002 und 2015, mit Überweisungen von einer staatlichen Institution im Libanon in die Schweiz und hauptsächlich auf andere libanesische Konten.

In dieser Erklärung wurden die beiden politisch exponierten betroffenen Personen nicht genannt. Sie stellte Verstöße gegen die Bankenaufsicht fest, ohne ein Strafurteil gegen Riad Salamé zu sein. Gerichtsverfahren in Bezug auf Forry-Schaltkreise und die Aufsicht über Banken haben daher unterschiedliche Ziele und Folgen.

Unschuldsvermutung bleibt

Zu diesem Zeitpunkt sind neue Informationen die Ausstellung eines Haftbefehls in einer laufenden Untersuchung. Der Verdacht auf Herkunft, Bestimmung und Verwendung der Mittel bleibt von den Gerichten zu beurteilen. Der in der Akte genannte Betrag von 330 Mio. USD sollte nicht als Betrag dargestellt werden, dessen Umleitung in diesem Verfahren bereits endgültig versucht wurde.

Die Fortsetzung der Anhörungen sollte die Fakten und mögliche Verantwortlichkeiten klären. Riad Salamé und die anderen Beteiligten genießen die Unschuldsvermutung.

Quellen

Illustration: Beirut Courthouse, Foto von Libnanews Archiven. Das genaue Drehdatum ist nicht dokumentiert; dieses Bild zeigt nicht die Anhörung vom 5. November 2026.

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