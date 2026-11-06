US-Beschränkungen gegen Huawei verstärkten das strategische Interesse von RISC-V, ohne diese in Berkeley geborene offene Architektur zu schaffen. Hinter dem Versprechen der Autonomie müssen wir die Reihe von Anweisungen, die Pläne der Verarbeiter und ihre Herstellung unterscheiden. Die Fortschritte von SiFive, Nvidia, AMD und Debian zeigen eine globale Bewegung, an der auch amerikanische Unternehmen beteiligt sind. Dieser erste Teil untersucht die Auswirkungen von Sanktionen, die Kontinuität zwischen Trump und Biden und die verbleibenden Abhängigkeiten in Software, Ausrüstung und Halbleiteranlagen.

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RISC-V bietet Flohdesignern eine offene Reihe von Anweisungen, die kostenlos für diese Architektur verwendet werden können. Amerikanische Beschränkungen gegen Huawei unter Donald Trump haben das strategische Interesse dieser Freiheit gestärkt. Doch sie haben weder Technologie noch ihren Markt geschaffen. Die im Jahr 2026 angekündigten Fortschritte zeigen eine breitere Bewegung: Auch amerikanische Unternehmen beteiligen sich an ihrer Entwicklung, ohne die industrielle Abhängigkeit zu beseitigen.

Am 15. September 2026 präsentierten SiFive und AMD eine Demonstration künstlicher Intelligenz auf einem Server, der mit RISC-V-Prozessoren ausgestattet war. Die Plattform verwendete die ROCm-Software von D-AMD und ihre Grafikkarten. Der zentrale Prozessor organisierte die Arbeit; die Beschleuniger führten die Inferenzberechnungen durch. Diese Verteilung zählt: Die Einführung von RISC-V bedeutet nicht, die gesamte US-Technologiekette zu ersetzen.

Dieser erste Teil unserer Serie über amerikanische Entscheidungen und Technologie untersucht dieses Paradoxon. Washington kann den Zugang zu bestimmten Produkten einschränken und gleichzeitig Unternehmen schützen, die eine offene Architektur entwickeln. Zwischen diesen beiden Bewegungen suchen die Industriellen mehr Kontrolle über ihre Komponenten.

RISC-V: eine präzise Freiheit, kein freier Chip

Ein Satz von Anweisungen definiert die Operationen, die ein Prozessor umfasst: berechnen, Werte vergleichen, Daten verschieben. Es bietet eine Schnittstelle zwischen Software und Hardware. RISC-V macht diese Schnittstelle offen. Ein Hersteller kann es verwenden, um einen Verarbeiter zu entwerfen, ohne eine Gebühr für die Verwendung der Anweisungen zu zahlen.

Die Schaltung, die diese Anweisungen ausführen wird, muss dann erstellt werden. Diese Arbeit erfordert Ingenieure, Werkzeuge, Verifizierungen und Fertigung. Ein Unternehmen kann auch einen bereits entworfenen Prozessorkern kaufen. Dieses Produkt kann besessen und bezahlt werden, auch wenn es RISC-V verwendet. Die Öffnung der Architektur macht daher nicht automatisch die Pläne jedes Chips öffentlich.

Die Unterscheidung vermeidet ein häufiges Missverständnis. RISC-V ist weder eine einzelne Prozessormarke noch eine Fabrik. Zwei kompatible Schaltungen können sehr unterschiedliche Leistungen, Verbrauch und Preise haben. Die Wahl der Architektur reicht nicht aus, um ihre Qualität zu klassifizieren.

Eine Erfindung vor dem Handelskrieg

Das Projekt begann 2010 an der University of California in Berkeley, darunter Krste Asanović und David Patterson. Im August 2014 verteidigten die beiden Forscher bereits ein kostenloses Instruktionsspiel in einem technischen Bericht. Sie betrachten Anwendungen von Objekten, die mit großen Computersystemen verbunden sind. Die RISC-V-Stiftung erschien 2015, vor Donald Trumps erster Amtszeit.

Die Suche nach einer offenen Architektur reagiert daher zunächst auf technische und wirtschaftliche Motivationen. Forscher wollen experimentieren können. Industrielle versuchen, ihre Schaltungen anzupassen und ihre Lieferanten auszuwählen. Diese Ziele existierten vor den US-Sanktionen gegen Huawei.

Der internationale Verband überträgt seine Gründung im März 2020 in die Schweiz. Sie erklärt, dass sie die globale Entwicklung des Standards bewahren will. Es besagt auch, dass diese Entscheidung nicht auf einem einzelnen Land, Regierung, Geschäft oder Ereignis basiert. Diese Verschiebung als einzige Folge von Trumps Entscheidung darzustellen, würde über seine offizielle Erklärung hinausgehen.

Was die amerikanischen Beschränkungen geändert haben

Am 16. Mai 2019 hat die Trump-Regierung Huawei und bestimmte Tochtergesellschaften in die Entity List aufgenommen. Transaktionen mit Produkten, die der US-amerikanischen Regulierung unterliegen, erfordern dann Lizenzen innerhalb des betreffenden Anwendungsbereichs. Im August 2020 erweiterte Washington die Kontrollen auf bestimmte Produkte, die mit US-Technologie oder -Software im Ausland hergestellt wurden.

Diese zweite Stufe zeigt das Ausmaß der Abhängigkeit. Der Kauf außerhalb der Vereinigten Staaten reicht nicht immer aus, um aus den US-Regeln herauszukommen. Die in einer Anlage verwendeten Prozesse und Geräte können ebenfalls zählen. Unternehmen müssen ihre Produktionskette untersuchen, nicht nur die Adresse ihres Lieferanten.

In diesem Zusammenhang ist eine offen lizenzierte Architektur von zusätzlichem strategischem Interesse. Es ermöglicht Ihnen, auf einem Teil des Prozessors zu arbeiten, ohne den Zugriff auf den Befehlssatz mit einem einzigen Anbieter zu verhandeln. Es ist ein Anreiz zur Diversifizierung der technischen Möglichkeiten. Die verfügbaren Unterlagen erlauben jedoch keine Schätzung des Anteils des globalen Anstiegs von RISC-V, der auf Sanktionen zurückzuführen ist.

Die Chronologie übertrifft auch Donald Trump. Die Biden-Regierung kündigte am 7. Oktober 2022 breitere Kontrollen für fortschrittliche Computer und bestimmte Fertigungsanlagen an. Es stärkte sie im Oktober 2023. Diese ganze Politik allein dem republikanischen Präsidenten zuzuschreiben, würde die Kontinuität zwischen den Regierungen auslöschen, trotz ihrer unterschiedlichen Methoden.

China investiert, die USA investieren

Alibaba ist ein konkretes Beispiel für die chinesische Beteiligung. Am 19. Oktober 2021 gab die Gruppe die Eröffnung ihres XuanTie-Kerncodes auf Basis von RISC-V bekannt. Entwickler können sie verwenden, um ihre eigenen Prototypen vorzubereiten. Diese Initiative muss von Yitian 710, dem Serverprozessor, der in derselben Pressemitteilung vorgestellt wird, unterschieden werden: Diese basiert auf Arm.

Dieser Fall veranschaulicht mehrere gleichzeitige Strategien. Eine Gruppe kann RISC-V-Komponenten entwickeln, eine andere Architektur für ihre Server verwenden und ausländische Partner behalten. Die Annahme eines offenen Standards beweist daher keinen vollständigen Bruch mit westlichen Technologien. Es fügt eine Möglichkeit in einer Reihe von industriellen Entscheidungen hinzu.

Auf amerikanischer Seite kündigt SiFive am 15. Januar 2026 die Integration von NVLink Fusion, der Verbindungstechnologie von Nvidia, in seine zukünftigen Lösungen an. Ziel ist es, seine Prozessoren mit den Beschleunigern der Gruppe zu verbinden. Die Eröffnung des Instruktionsspiels kann somit eher eine kommerzielle Zusammenarbeit mit einem amerikanischen Lieferanten als dessen Ersatz begleiten.

Am 24. August stellte SiFive BigSky vor, einen RISC-V-Entwicklungsserver. Das Unternehmen gibt an, dass CUDA auf dieser Plattform arbeitet, um Lasten zu steuern, die auf Nvidia-Grafikprozessoren ausgeführt werden. Es kündigt begrenzte Verfügbarkeit für Software-Portierung und Testen an. Diese Elemente beschreiben einen konkreten industriellen Schritt, nicht eine Verallgemeinerung in allen Rechenzentren.

Die Software entscheidet auch über die Adoption

Ein verwendbarer Chip muss kompatible Betriebssysteme, Compiler und Anwendungen finden. Um die Architektur zu ändern, muss ein Teil dieses Sets neu aufgebaut, angepasst und getestet werden. Die von den Herstellern gewählten Erweiterungen müssen auch so konsistent bleiben, dass die Fragmentierung begrenzt wird.

Am 9. August 2025 integrierte Debian 13 erstmals die offizielle Unterstützung der riscv64-Architektur. Dieser Schritt ermöglicht kompatiblen Hardware-Benutzern Zugriff auf eine stabile Linux-Distribution. Es garantiert nicht, dass alle kommerziellen Anwendungen sofort auf jeder RISC-V-Maschine funktionieren.

Gemeinsame technische Profile sollen diese Arbeit erleichtern. BigSky präsentiert sich als konform zum RVA23-Profil. In der Demonstration, die mit AMD im September 2026 durchgeführt wurde, sprechen Unternehmen immer noch von Optimierungen, die fortgesetzt werden sollen. Anzeige eines d.

Die Autonomie bleibt eine Kette, die gebaut werden muss

RISC-V entfernt eine Einschränkung im Befehlssatz. Es bietet keine Lithografie-Maschinen, elektronische Design-Tools, Speicher- oder Montagefunktionen. Sie zieht auch keinen Chip von den Kontrollen ab, die für seine Eigenschaften, seinen Bestimmungsort oder seinen Endnutzer gelten. Der offene Standard stellt keine kommerzielle Ausnahme dar.

Das industrielle Interesse hängt daher von dem zu lösenden Problem ab. Für ein Team, das einen Prozessor anpassen möchte, kann Designfreiheit entscheidend sein. Damit ein privater Hersteller auf eine fortschrittliche Fabrik zugreifen kann, stellt die Änderung der Architektur diesen Zugang nicht wieder her. Für einen Serverbetreiber bleiben Softwarekompatibilität und technischer Support Bereitstellungsbedingungen.

Die nächsten Schritte werden in den durchgeführten Anwendungen, qualifizierten Systemen, Steuerungen und Maschinen gemessen. SiFive zielt weiterhin auf seinen BigSky-Server für die Entwicklung und Validierung ab. Der Übergang von diesen Tests zu nachhaltigen Installationen wird ein nützlicheres Maß für den Fortschritt von RISC-V liefern als nur Leistungsanzeigen.

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