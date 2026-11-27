WFP reduzierte seine Abdeckung auf etwas mehr als drei Millionen Menschen. Kämpfende und unpassierbare Straßen behindern Lieferungen, insbesondere nach Kordofan.

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Das Welternährungsprogramm (WFP) berichtet, dass es im Sudan etwas mehr als drei Millionen Menschen erreicht hat, gegenüber über vier Millionen im August. Der Rückgang ist auf Finanzierungskürzungen im September zurückzuführen. In einigen Gebieten verhindern auch Kampf- und Straßenverhältnisse die Verfügbarkeit von Hilfe.

In Kordofan ist die Reise Teil des Risikos

Am 30. August wurden zwei WFP-Lebensmittelwagen bei einem Luftangriff in der Nähe von Dilling, Südkordofan, getroffen. Der Exekutivdirektor des Programms, Luke Lindberg, berichtete seinem Vorstand im November auch, dass im Oktober ein WFP-Fahrer getötet wurde, als er den Gemeinden in der Region Hilfe lieferte. WFP hat diese beiden Vorfälle nicht als ein einziges Ereignis dargestellt.

Die Schwierigkeiten beschränken sich nicht nur auf Angriffe. Während seines Besuchs im Sudan nannte der Direktor des WFP blockierte oder verwitterte Straßen. Seine Agentur berichtete auch, dass Zugangsgenehmigungen schwer zu bekommen seien. Die einmalige Eröffnung einer Reise ermöglicht die Lieferung, bedeutet jedoch nicht, dass Organisationen regelmäßig an die gleichen Orte zurückkehren können.

Einmalige Lieferungen, weniger Begünstigte

Die Verteilungen hörten nicht überall auf. Das WFP dokumentierte unter anderem seine Aktivitäten im Lager Goz el-Salam in Kosti, wo Familien aus Darfur leben. Diese Verteilung an einem Empfangsort gibt keine Auskunft über die in den Herkunftsdörfern erreichten Mengen oder über die Regelmäßigkeit der Lieferungen nach Kordofan.

In seinem Kommuniqué vom 12. November schätzt das WFP, dass in den letzten Monaten rund 900.000 Menschen den Zugang zu seiner Nahrungsmittelhilfe verloren haben. Dies ist eine Schätzung des Rückgangs der eigenen Abdeckung, nicht eine Zählung der Menschen in Hunger. Die Agentur ist mit 520 Millionen US-Dollar ausgestattet, um bis April 2027 5,4 Millionen Menschen Nahrungsmittel- und Ernährungshilfe zu bieten. Diese Zahl entspricht dem durch den Aufruf finanzierten Ziel und nicht der Zahl der bereits bedienten Begünstigten.

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