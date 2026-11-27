David Lisnard ist wiedergewählter Chef der AMF, Teddy Ringer bringt die Gefängnisdebatte zu Béziers und Marine Le Pen präsentiert seine Vorschläge für das Ausland. Die Umfragen beleuchteten mehrere mögliche Duelle, ohne die Qualifikation zu entscheiden.

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Der Kongress der Bürgermeister brachte die Präsidentschaftswahlen von 2027 zurück zu einer Frage vor Ort: Welche gewählten Vertreter werden zustimmen, die Kandidaten zu nominieren, und was erwarten sie vom nächsten Staatsoberhaupt? Zwischen der Wiederwahl von David Lisnard als Chef der AMF, Teddy Riners Wechsel zu Béziers und Marine Le Pens Ankündigungen in Übersee stellte die Woche vom 21. bis 27. November drei Themen in den Vordergrund: die öffentlichen Dienste, die Regeln für den Zugang zu den Wahlen und die Entscheidungen der Politiker in der Hypothese eines Duells Le Pen-Mélenchon.

Im Kongress der Bürgermeister eine Stimme, die nicht gewinnt

Am 25. November wurde David Lisnard mit 72,06 % der Stimmen gegen den Bürgermeister von Seals, Philippe Laurent, wiedergewählt. Das Ergebnis misst seine Unterstützung innerhalb des Vereins, nach den Regeln dieser internen Wahl. Er misst nicht seine Chancen in der nationalen Wählerschaft oder die Anzahl der Unterschriften, die er für die Präsidentschaftswahlen erhalten würde. In den Gängen der Porte de Versailles baten die Kandidaten gewählte Vertreter, deren Anliegen sich nicht auf ihre Präferenz für das Elysée beschränken.

Die vom Kongress verabschiedete Resolution nennt Beispiele: Hochwasserprävention, Zugang zu Pflege, tägliche Sicherheit und Unterstützung für Studenten mit Behinderungen. Die AMF ist der Ansicht, dass die Gemeinden zunehmend Verantwortung in diesen Bereichen übernehmen und fordert, dass die nationalen Vorschriften an die lokalen Bedürfnisse angepasst werden. Sie beabsichtigt, Anfang 2027 ein Manifest an alle Kandidaten zu senden. Es wird möglich sein, die Antworten in Bezug auf spezifische Verpflichtungen, beispielsweise den Anteil der den Gemeinden überlassenen Mittel oder die Freiheit, einen Dienst zu gründen, zu vergleichen.

Die Umfrage von CEVIPOF und AMF, die vom 5. Oktober bis 13. November online durchgeführt wurde, sammelte 4.489 vollständige Antworten von 33.345 angeforderten Bürgermeistern. Die veröffentlichten Ergebnisse werden nicht korrigiert. Unter den Befragten berichteten 71% über Schwierigkeiten beim Zugang zu einem behandelnden Arzt. Fast die Hälfte weigert sich zu sponsern, vor allem aus Angst, dass diese Geste als politische Unterstützung gelesen wird. Diese Daten beschreiben die gewählten Antworten, die an der Umfrage teilgenommen haben. Sie sind keine Umfrage unter Bewohnern.

De Villepin und Riner: Was für ein Versprechen der Unterschrift wert ist

Dominique de Villepin, der sich am 20. November selbst erklärte, eröffnete auf der Website von La France Humaniste ein Formular für die gewählten Vertreter, die bereit waren, es zu sponsern. Es ist ein Kampagnen-Tool. Das offizielle Kompendium folgt einem anderen Verfahren: Der Verfassungsrat kontrolliert die Präsentationen der gewählten Vertreter. Mindestens 500 sind erforderlich, die aus mindestens 30 Departements oder ähnlichen Gemeinschaften stammen, ohne dass mehr als ein Zehntel der erforderlichen Gesamtmenge aus demselben Gebiet stammt. Der Rat veröffentlicht die Namen der gewählten Vertreter, deren Darstellungen er validiert hat. Eine von einem Kandidaten angekündigte Zusage ist daher allein aus diesem Grund nicht in der offiziellen Erklärung enthalten.

An diesem Freitag wählte Teddy Riner ein anderes Feld: das Gefängnis Béziers, wo er auf Einladung von Bürgermeister Robert Ménard einen Besuch ankündigte. In seiner Botschaft vom 27. November zitierte er Überfüllung, die Sicherheit der Aufseher, die Vollstreckung von Urteilen und Rückfälligkeit. Ménard hatte vorgelagert angedeutet, dass der Empfang von Judoka keine Verpflichtung für ihn sei.

Zum 1. Oktober meldet das Justizministerium, dass 828 Personen an 389 Orten in der Haftanstalt Beziers inhaftiert waren, was 212,9 Prozent der Bevölkerung entspricht. Im Internierungslager der gleichen Institution gab es 410 Plätze für 420 Plätze. Auf nationaler Ebene waren die Haftanstalten und ihre Nachbarschaften für Minderjährige 178 % fehl am Platz, verglichen mit 143,3 % für alle Gefängnisse. Diese Unterschiede ermöglichen es, die Debatte über Orte zu klären: Eine in einer anderen Kategorie von Haft verfügbare Kapazität reagiert nicht mechanisch auf die Sättigung eines Gefängnisses. Ringers Botschaft legt Kampagnenthemen fest, ohne eine Reihe von Orten oder einen Finanzierungsplan anzukündigen.

Mayotte: Marine Le Pens Vorschlag und das geltende Gesetz

Marine Le Pen präsentierte am Freitag seine Auslandsausrichtungen in Châteauroux. Darunter die Abschaffung der Möglichkeit, die französische Staatsangehörigkeit aufgrund der Geburt und des Aufenthalts von Kindern ausländischer Eltern in Mayotte zu erwerben. Das derzeitige Gesetz ist bereits Ausnahmeregelung. Seit dem Gesetz vom 12. Mai 2025 gelten die Bedingungen der Artikel 21-7 und 21-11 des Bürgerlichen Gesetzbuches in diesem Fall nur, wenn beide Elternteile seit mehr als einem Jahr bei der Geburt des Kindes regelmäßig in Frankreich wohnen. Das Gesetz sieht eine separate Regelung vor, bei der die Abwanderung nur für ein alleinerziehendes Elternteil erfolgt. Der RN-Vorschlag geht über diese Verhärtung hinaus.

Bei der Ultramarine-Kampagne geht es nicht nur um das Staatsangehörigkeitsrecht. Der räumliche Vergleich der Preise aus den Umfragen von 2022 zeigt eine durchschnittliche Differenz von 8,9% in Réunion, 15,8% in Guadeloupe und 10,3% in Mayotte, ohne Mieten für letzteres Gebiet. Diese Zahlen vergleichen das Preisniveau mit Hexagon: Sie messen die Inflation bis 2026 nicht. Sie erklären andererseits, warum ein Überseeprogramm Territorium für Territorium festlegen muss, welche Preise es zu senken beabsichtigt und mit welchen Mitteln.

Die Präsentation wurde auch in die Kontroverse über antisemitische Botschaften verwickelt, die Jordan Bardella zugeschrieben wurden, der ihre Vaterschaft bestreitet. Marine Le Pen behielt am Freitag sein Vertrauen in den Präsidenten der RN und erklärte, dass sie beabsichtige, ihn nach Matignon zu ernennen, wenn er gewählt würde. Dies ist eine Wahlkampfabsicht, die sich von der Frage unterscheidet, wer tatsächlich in den Farben der Partei kommen wird.

Der Pen-Mélenchon: Positionen für ein hypothetisches Duell

Marseilles Bürgermeister Benoît Payan sagte am Donnerstag, 26. November, dass er für Jean-Luc Mélenchon in einer zweiten Runde stimmen würde, die Marine Le Pen entgegentreten würde. Diese bedingte Wahl ist keine Unterstützung in der ersten Runde für den erfolglosen Kandidaten. Umgekehrt deutete Édouard Philippe an, dass er in der gleichen Konfiguration leer stimmen würde. Beide Aussagen befassen sich mit einem spezifischen Szenario: Sie gehen nicht von Auszahlungen, Allianzen oder gar der Zusammensetzung der ersten Runde aus. Sie zeigen, dass Politiker nicht alle dasselbe mit « Schaden » hören.

Was die Umfragen vom 18. bis 19. November und 25-26 messen

OpinionWay, für CNews, interviewt online, am 25. und 26. November, 912 registrierte Wähler aus einer Stichprobe von 1.020 quote-gebauten Erwachsenen. Das Ergebnis der ersten Runde basiert auf 596 bestimmten Personen, die wählen und eine Wahl treffen. In der getesteten Konfiguration erhielt Marine Le Pen 33%, Jean-Luc Mélenchon 16%, David Lisnard 12%, Raphaël Glucksmann 10% und Édouard Philippe 8%. Dominique de Villepin und Teddy Riner werden jeweils mit 2% gemessen. Bei einer Punktzahl von rund 30% auf Basis von 600 Befragten weist die Mitteilung auf eine indikative Unsicherheit von rund 3,7 Punkten auf 95% hin. Kleine Differenzen, insbesondere zwischen den Kandidaten mit 8, 10 und 12 Prozent, reichen daher allein nicht aus, um eine stabile Ordnung zu schaffen.

Im hypothetischen Duell zwischen Marine Le Pen und Jean-Luc Mélenchon erhielt OpinionWay 69% gegen 31% der abgegebenen Stimmen auf der Grundlage von 460 Personen, von denen einige zur Abstimmung gingen und einen Kandidaten wählten. In der Mitteilung heißt es gesondert, dass 33% der Befragten in der Stichprobe nicht ihre Absicht äußern, in diesem Duell zu stimmen. Toluna Harris Interactive, für M6, RTL und L Das Institut gibt eine Marge von ±1,4 bis ±3,0 Punkten an, abhängig von der Punktzahl für die Gesamtergebnisse. Die Daten, Grundlagen und Anpassungen unterscheiden sich: Die vier Punkte zwischen den beiden Studien zeigen kein Fortschreiten von Marine Le Pen von Woche zu Woche.

Drei Fristen werden es uns ermöglichen, über diese Meinungsfotos hinauszugehen: die Veröffentlichung des Anfang 2027 angekündigten Manifests der AMF, die Einreichung von Vorschlägen, die von den Teams verschlüsselt wurden, und schließlich die offizielle Validierung der Präsentationen. Bis dahin fanden eine Wiederwahl in die AMF, eine Konsultation der Wahlabsichten und eine Sponsoringkampagne in drei verschiedenen Realitäten statt.

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