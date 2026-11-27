Der Hafen von Tripolis wurde in Beirut unterschieden. Für den Oktoberverkehr kursieren zwei verschiedene Zahlen; die Hafenposten 19.346 auf ihrem Gelände.

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Der Hafen von Tripolis erhielt am Mittwoch den 25. November in Beirut den Preis des Jahreshafens, der auf dem Robban Assafina Maritime Forum vorgestellt wurde. Das Management des Hafens kündigte die Unterscheidung nach der Zeremonie an, die im Hotel Phoenicia organisiert wurde. Die Trophäe belohnt Infrastrukturentwicklung und Effizienz in der Warenverarbeitung. Es geht nicht um eine statistische Klassifizierung aller Häfen im Mittelmeer.

Ein professioneller Wettbewerb, keine Verkehrsklassifizierung

Die Kategorieverordnung konzentriert sich auf Investitionen in Infrastruktur und Methoden, die den Frachtfluss effizienter und zuverlässiger machen. Der Veranstalter gibt an, dass Bewerbungen von einer Fachjury bewertet werden. Die eingesehenen Dokumente enthalten keine Einzelheiten über die an Tripolis vergebenen Ratings, die Namen der Bewerter in dieser Kategorie oder die vollständige Liste der für diesen Preis verglichenen Häfen.

Zwei Zahlen für Oktober Verkehr veröffentlicht

Die Betriebsstelle des Hafens von Tripolis veröffentlicht eine Aufzeichnung19.346 containerin der englischen und arabischen Fassung. Die am 9. November veröffentlichte Bilanz ergab 18.714 für denselben Monat. Der Unterschied ist 632 Einheiten; die verfügbaren Publikationen sagen nicht, woher es kommt. Sie geben nicht an, ob sich der Umfang geändert hat oder ob eine der Zahlen überarbeitet wurde.

Die Werbung spricht von Containern: Dies ist nicht unbedingt eine 20-Fuß-Äquivalentzahl, wo eine 40-Fuß-Box für zwei zählt. Diese Zahlen gliedern auch nicht den Oktober-Verkehr zwischen Containern zum lokalen Markt und denen, die auf ein anderes Schiff übertragen wurden.

Um die Entwicklung des Unternehmens zu veranschaulichen, nähert sich das Management auch etwa 800.000 Tonnen Waren im Jahr 2009 und drei Millionen im Jahr 2024. Es kündigte 28 Millionen Dollar an Einkommen für 2025 an, verglichen mit 7 Millionen Dollar im Jahr 2009. Diese Reihen messen verschiedene Dinge: Tonnage ist ein Gewicht, Container werden Einheiten gehandhabt und die Höhe der Einnahmen entspricht nicht dem Nutzen des Hafens.

Für einen Exporteur aus dem Norden ist der Test konkret: Anzahl der Abfahrten zu seinen Märkten, Verzögerung bei der Ablagerung eines Containers an Bord und Gebühren für diese Operation. Weder der Oktober-Rekord noch der Oktober-Rekord werden veröffentlicht. Sie allein würden die Auswirkungen von Investitionen auf die Kosten und die Zeit der Beförderung von Unternehmen messen.

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