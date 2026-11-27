Der libanesische Premierminister sagte, Paris bereite einen Text vor, um bestimmte UNIFIL-Aufgaben nach dem 31. Dezember beizubehalten, ohne sich auf die Zukunft zu einigen.

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Nawaf Salam erklärte am Freitag, den 27. November, dass Frankreich einen Resolutionsentwurf vorbereitete, um UNIFIL zu erlauben, bestimmte Aufgaben im Südlibanon nach dem 31. Dezember, während des Rückzugs der Friedenstruppen, fortzusetzen. Der Premierminister zitierte die Minenräumung, die Begleitung humanitärer Konvois und die Meldung von Verstößen. Ihm zufolge ist Washington bereit, diese Option in Betracht zu ziehen. Der Sicherheitsrat hat noch nichts beschlossen.

Aufrechtzuerhaltende Aufgaben, nicht Verlängerung des Mandats

Das Projekt, auf das sich der Regierungschef bezieht, zielt auf die Zeit ab, in der die Truppen den Libanon schrittweise verlassen werden. Er entscheidet nicht, welcher Mechanismus ihnen folgen wird. Salam stellt es als eine Möglichkeit dar, Zeit für die Verhandlungen über die Folgemaßnahmen zu sparen, und bekräftigt, dass jede Truppe, die im Süden stationiert werden soll, die Zustimmung des Sicherheitsrates erhalten sollte. Paris hat den vom Premierminister beschriebenen Text nicht veröffentlicht.

Der Unterschied zu einer allgemeinen Erweiterung des Mandats liegt in autorisierten Aufgaben. Mit der Resolution 2790 werden die Operationen am 31. Dezember 2026 beendet und der Austritt im darauffolgenden Jahr vorgesehen. Während des Rückzugs ist die UNIFIL bereits in der Lage, ihre Einrichtungen zu sichern, ihre Umgebung zu überwachen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten zum Schutz der Zivilbevölkerung und zur Bereitstellung von Hilfe beizutragen. Es hält nicht das Mandat der Patrouillen und Beobachtung, wie es jetzt ausgeübt wird. Ein neuer Text könnte klären oder erweitern, was Friedenstruppen noch tun dürfen.

Mitglieder verteidigen sechs Monate ohne Missionsreduzierung

Nawaf Salam erhielt am Freitag auch sieben Abgeordnete, um UNIFIL zu unterstützen. Am Ende des Treffens erklärte Melhem Khalaf, dass die Gruppe sechs Monate unverminderte Retention nach dem 31. Dezember verteidigte. Er erinnerte daran, dass 86 Abgeordnete den Prozess unterstützt hätten. Die Aufzeichnung der Grand Sérail spiegelt die Bemerkungen des Abgeordneten wider: Sie enthält keinen Beschluss des Sicherheitsrates oder einen vereinbarten Zeitplan. Diese parlamentarische Forderung geht über die Aufrechterhaltung bestimmter Aufgaben hinaus, die Salam in seinem Interview beschrieben hat.

Für die Bewohner, die Frage der Vertreibung und Erleichterung

Die von Salam aufgeführten Funktionen haben unterschiedliche Konsequenzen. Minenräumung kann wieder den Zugang machen, von dem die Bewohner und das Relief abhängen. Die Begleitkonvois betreffen die Bewegung von humanitären Teams und die Versorgung. Die Feststellungen von Verstößen dokumentieren Vorfälle, die über den Schutz der Wegerechte der Vereinten Nationen hinausgehen. Umfang, Personalausstattung und Dauer dieser Missionen wurden nicht bekannt gegeben.

Verhandlungen mit Israel bleiben laut Salam auf Eis

Der Premierminister unterscheidet die Diskussion über die UN-Präsenz von Verhandlungen mit Israel. Ihm zufolge wurden diese nicht gebrochen, aber die formellen Gespräche wurden bis zur Bildung einer israelischen Regierung ausgesetzt. Auf der Post-FINUL-Seite teilte der Quai d’Orsay am 18. November mit, dass er die Konsultationen über eine Sicherheitsvereinbarung für den Süden fortsetze. Diese Position stellt keine Bestätigung des genauen Projekts dar, das Salam am Freitag beschrieben hat.

Am 27. November bleibt der Zeitplan des Sicherheitsrates der der Resolution 2790. Es wurde nicht über die zusätzlichen Funktionen abgestimmt, die UNIFIL während seines Rückzugs erfüllen könnte, und über die Struktur, die dann übernehmen würde.

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