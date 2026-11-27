Das mit den Emiraten angekündigte Ausbildungsprojekt richtet sich an die breite Öffentlichkeit. Der Wettbewerb lädt Studenten ein, Anwendungen für öffentliche Dienste zu entwerfen.

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Am 26. November stellte Staatsministerin Kamal Shehadi zwei verschiedene Projekte vor: eine Million Libanesen mit künstlichen Intelligenzinstrumenten vertraut zu machen und Studenten zu belohnen, die Anwendungen für öffentliche Dienste entwerfen. Die erste richtet sich an ein breites Publikum. Die zweite ist für Studenten. Die konsultierten Anzeigen enthalten kein öffentliches Registrierungsformular oder vollständige Vorschriften.

Lernen Sie, AI zu verwenden, nicht eine Million Grad zu versprechen

Das emiratische Außenministerium gab die Initiative am 25. September in New York nach dem Treffen zwischen Nawaf Salam und dem stellvertretenden Premierminister Emirati Abdullah bin Zayed bekannt. Der Text bietet eine grundlegende Ausbildung bei der allgemeinen KI: eine Anfrage stellen, dem Tool den richtigen Kontext geben und es bei der Arbeit oder im Alltag einsetzen. Es zielt auf Libanesen unterschiedlichen Alters und Profils ab. Dies ist weder eine Liste der Zulassungsbedingungen noch eine professionelle Zertifizierungswerbung.

Am 26. November präsentierte die Regierung diese Initiative in Beirut auf dem Treffen zu künstlicher Intelligenz und digitalen Diensten mit Emiratminister Ohood Al Roumi. Eine Million ist ein Ziel, nicht die Anzahl der registrierten Personen. In den eingesehenen Ankündigungen werden weder der Kohortenplan noch die Sprachen der Kurse, die Förderfähigkeit der im Ausland lebenden Libanesen oder die Validierungsverfahren angegeben. Der tatsächliche Zugang wird auf der Grundlage einer Registrierungsbekanntmachung und von dem Programm veröffentlichter Kriterien bewertet.

Ein Bewerbungswettbewerb für Universitäten

Nach Angaben der libanesischen Präsidentschaft kündigte Kamal Shehadi auch eine Belohnung für Universitätsstudenten an, die die drei besten Anwendungen in einem Wettbewerb für Regierungsdienste entwickeln. Diese Ankündigung gilt nicht für Bewerbungen. Die Zusammensetzung der Teams, Daten, nutzbare Daten und Bewertungskriterien müssen noch im Reglement bestätigt werden. Die National Olympiad of AI, präsentiert von der Notre Dame University-Louaize, richtet sich an Schüler und arbeitet unter einem anderen System.

Die Zusammenarbeit im Bereich der digitalen Verwaltung ist ein dritter Aspekt: Sie betrifft Institutionen und Dienstleistungen, nicht die individuelle Zulassung zur Ausbildung. Finanzierung, eingesetzte Tools und die Verfügbarkeit eines Dienstes für die Öffentlichkeit müssen Projekt für Projekt überprüft werden. Das vorherige Protokoll mit Oracle zu Cloud Computing und KI-Fähigkeiten reicht nicht aus, um gemeinsame Einträge mit den beiden Ankündigungen vom 26. November zu erstellen.

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