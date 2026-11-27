Der Oberste Gerichtshof von Kanada hält das Verbot religiöser Zeichen für bestimmte Beamte aufrecht. Es beseitigt die Verpflichtung des Gesichts, das für Abgeordnete aufgedeckt wurde.

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Der Oberste Gerichtshof von Kanada bestätigte am Freitag, den 27. November, den größten Teil des Gesetzes von Quebec zum Säkularismus des Staates. Das Verbot des Tragens religiöser Zeichen gilt nach wie vor für die vom Text erfassten Personalkategorien, darunter Lehrer im öffentlichen Netz und Polizeibeamte. Auf der anderen Seite schloss das Gericht die Anforderung aus, von Angesicht zu Angesicht zu sitzen, wie es für Mitglieder der Quebec Nationalversammlung galt.

Was in den Schulen in Kraft bleibt

Das 2019 verabschiedete Gesetz verbietet das Tragen religiöser Zeichen bei der Ausführung bestimmter im Text aufgeführter Funktionen. Dies ist kein Verbot, das für die Bevölkerung im öffentlichen Raum gilt. Die English-Montreal School Board argumentiert, dass Beschränkungen für die Einstellung und Verwaltung von Lehrern verletzt das Recht der englischsprachigen Minderheit, ihre Schulen zu verwalten.

Das gericht erkennt an, dass das gesetz die wahl der englischsprachigen schulräte bei der rekrutierung oder dem wunsch, eine person zu übertragen oder zu fördern, einschränken kann. Sie stellt jedoch fest, dass diese Zwänge nicht nachweislich die sprachlichen oder kulturellen Interessen der durch Abschnitt 23 der kanadischen Charta geschützten Minderheit beeinträchtigen. Englisch sprechende öffentliche Schulen sind daher nicht von diesem Artikel ausgenommen.

Die Ausnahmeregelung schließt eine Kontrolle des Richters nicht aus

Die richter bestätigten, dass quebec sich gültig auf abschnitt 33 der kanadischen charta und die entsprechende bestimmung der quebec charter berufen hatte. Das föderale System erlaubt es dem Gesetzgeber, ein Gesetz trotz bestimmter Garantien, einschließlich der Religionsfreiheit und des Rechts auf Gleichheit, innerhalb der gesetzlich festgelegten Grenzen durchzusetzen. Die Erklärung muss ausdrücklich sein und nach höchstens fünf Jahren ihre Wirkung verlieren, sofern sie nicht verlängert wird.

Das Urteil unterscheidet zwischen der Aufrechterhaltung des Gesetzes und der Möglichkeit eines deklaratorischen Urteils über seine Vereinbarkeit mit geschützten Rechten. Die Klausel beraubt ein Gericht nicht der Möglichkeit, eine solche Erklärung abzugeben. Der Gerichtshof entschied sich jedoch, in diesem Fall nicht zu entscheiden. Ebensowenig befand sie, dass Abschnitt 28, der auch Frauen und Männern die in der Charta verankerten Rechte garantiert, an sich ein Grund für die Nichtigerklärung sei.

Warum Europaabgeordnete eine Ausnahme sind

Abschnitt 3 der kanadischen Charta schützt demokratische Rechte und gehört nicht zu den Garantien, von denen Abschnitt 33 abweichen kann. Nach Ansicht des Gerichts verhinderte die Verpflichtung des unbedeckten Gesichts eine gewählte Person, deren Religion eine Ausgangssperre vorschreibt, seine parlamentarischen Pflichten. Das Urteil hebt diese Verpflichtung in seiner Anwendung auf die Abgeordneten auf, ohne andere Beschränkungen des Gesetzes zu beseitigen.

Der Fall wurde vier Tage im März 2026 gehört. Die Entscheidung vom 27. November bezog sich auf 2026 SCC 41. Das Gericht wies die Berufungen der Herausforderer und die Berufung des Generalstaatsanwalts von Quebec zurück, so dass die MP-Ausnahme bestehen bleibt.

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