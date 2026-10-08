Libanesische Anleihen: Hinter dem Preisanstieg spekulieren die Fonds auf den Restrukturierungspreis

Libanesische Anleihen haben einen Nennwert von fast 31 Cent pro Dollar und ziehen Fonds an, die auf Haarschnitte spezialisiert sind. Hinter diesem Aufschwung erwarten Investoren eine günstigere Restrukturierung. Aber solche Spekulationen könnten die Verhandlungen mit den Gläubigern erschweren und die öffentlichen Finanzen des Libanon beeinträchtigen.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

27 bis 31 Cent: Was der Markt tatsächlich kauft

Die internationalen Anleihen des libanesischen Staates näherten sich Anfang Oktober 2026 31 Cent für einen nominalen Dollar. Dieses Niveau, das das höchste seit etwa sechs Jahren ist, steht im Gegensatz zu der im März 2020 unter der Regierung von Hassan Diab angekündigten Nichtzahlung. Fortschritte bedeuten jedoch nicht, dass die Fristen wieder eingehalten werden oder dass der Consolidated Revenue Fund sich normal leihen kann. Erstens zeigt es, dass einige Investoren bereit sind, heute mehr für eine Schuld zu zahlen, deren zukünftige Begleichung unsicher bleibt. Diese Preisverschiebung ist eine wichtige Finanzinformation: Sie spiegelt eine Revision der Erwartungen wider, nicht eine erworbene Wiederherstellung der Solvenz des Staates.

Die zitierten Zitate zeigen eine Bandbreite von 27,13 bis 29,25 Cent, verglichen mit 27,25 bis 29,50 Cent am Ende der Vorwoche. Diese Intervalle sollten mit Vorsicht gelesen werden: Sie stellen nicht unbedingt identische Transaktionspreise für alle Emissionen dar. Anleihen unterscheiden sich in Bezug auf Laufzeit und Bedingungen. Die Ankündigung eines Preises in der Nähe von 31 Cent bedeutet nicht, dass die gesamte Schuld auf diesem Niveau tauscht. Es stellt jedoch ein erneutes Interesse an libanesischen Titeln fest. Die Differenz zwischen den beobachteten Notierungen und dem genannten Schwellenwert zeigt auch, warum eine Marktbewegung nicht zu einem einzigen Preis zusammengefasst werden kann.

Schwellenländerfonds nehmen Stellung zu Verhandlungen, die nicht erfolgreich waren

Die Bewegung ist mit Nettokäufen von Investmentfonds verbunden, die in Schwellenländern aktiv sind. Ihr Interesse sollte nicht mit dem eines Kreditgebers verwechselt werden, der ein neues öffentliches Projekt finanziert. Auf dem Sekundärmarkt kauft ein Investor ein bereits von einem anderen Inhaber ausgegebenes Wertpapier. Der libanesische Staat erhält die Einnahmen aus dieser Transaktion nicht. Der neue Käufer hingegen erhält einen Anspruch und das Recht, unter den geltenden Bedingungen an Verhandlungen über seine zukünftige Behandlung teilzunehmen. Der Eigentümerwechsel kann daher die Erwartungen und Strategien der Gläubiger ändern, ohne einen einzigen zusätzlichen Dollar in den Haushalt zu bringen.

Ein Kauf von 31 Cent kann rentabel sein, wenn der letztendlich wiedererlangte Wert unter Berücksichtigung der verstrichenen Zeit, der Kosten und des Risikos den gezahlten Preis übersteigt. Zu illustrativen Zwecken würde ein bei 31 USD pro 100 nominalen Dollar gekauftes Wertpapier einen Bruttogewinn von 9 USD generieren, wenn seine endgültige Abrechnung 40 USD erreichen würde. Wenn die Erholung nur 20 US-Dollar betragen würde, würde der Anleger einen Bruttoverlust von 11 US-Dollar erleiden. Diese Beispiele greifen einer vorgeschlagenen Umstrukturierung nicht vor. Sie zeigen die Berechnung, die spezialisierte Fonds anziehen kann: Kaufen Sie eine Haarschnittschuld und setzen Sie dann auf ein günstigeres Ergebnis als das im Kaufpreis implizierte.

Das tatsächliche ausgetauschte Volumen, die Identität der Käufer und die Konzentration der Wertpapiere sind in den verfügbaren Informationen nicht aufgeführt. Es wäre daher unangebracht zu behaupten, dass ein bestimmter Fonds nun einen entscheidenden Teil der Verpflichtungen kontrolliert. Die Unterscheidung zählt für eine Umfrage der Begünstigten: Der Anstieg kann sowohl Verkäufern zugute kommen, die sofort ihren Mehrwert realisieren, als auch Inhabern, die den Wert ihrer Portfolios auf dem Papier wachsen sehen. Es kann auch neue Käufer Verluste aussetzen, wenn Verhandlungen scheitern.

Bankenreform und Währungsfonds: die Ankündigungen, die den Optimismus schüren

Die Beschaffung orientiert sich an den angekündigten Fortschritten bei der Reform des Bankensektors. Investoren hätten die im Libanon diskutierten Gesetzesänderungen sowie die Aussichten auf eine Wiederaufnahme des Handels mit dem Internationalen Währungsfonds begrüßt. Eine Mission des Fonds besuchte Libanon vom 15. bis 18. September 2026, nach den veröffentlichten Informationen. Die Diskussionen werden als Zeichen eines verbesserten technischen Dialogs dargestellt. Finanzministerin Yassine Jaber berichtete auch von einem ermutigenden Austausch mit den Beamten der Institution in den Vereinigten Staaten. Die positive Bewertung bestimmter Reformen muss jedoch vom Abschluss eines neuen Abkommens unterschieden werden: Die untersuchten Informationen bestätigen nicht die Unterzeichnung eines endgültigen Programms.

Bankenreform und Staatsverschuldung sind miteinander verbunden, aber nicht dasselbe. Die Behandlung von Bankverlusten, Forderungen der Bank of Lebanon und Einlegerrechten kann nicht als Rückzahlung der internationalen Verpflichtungen des Staates behandelt werden. Eine Lösung auf der einen Seite kann die Verhandlungen glaubwürdiger machen, ohne die andere automatisch zu regeln. Der Markt kann jedoch auf den Eindruck reagieren, dass mehrere lange blockierte Dateien gleichzeitig voranschreiten. Genau das macht den Preisanstieg fragil: Eine Vorwegnahme des Fortschritts kann ihrer rechtlichen und finanziellen Übersetzung um mehrere Monate oder sogar Jahre vorausgehen.

Eine chronologische Anomalie erscheint im untersuchten Wirtschaftstext: Es bezieht sich auf eine Maßnahme vom « aktuellen 12. August », während die Ausgabe vom 8. Oktober datiert ist. Diese Formulierung allein erlaubt nicht die Feststellung, ob der Autor auf eine frühere Entscheidung verweist oder ob in der Publikation ein redaktioneller Fehler gemacht wurde. Es wäre unklug, diese Passage in ein bestimmtes Datum des Inkrafttretens umzuwandeln. Um die Reformen bewerten zu können, muss zwischen parlamentarischer Abstimmung, Erlass, Durchführung von Rechtsvorschriften und deren wirksamer Umsetzung unterschieden werden.

Warum höhere Anleihen die Schuldenverhandlungen erschweren können

Der Anstieg des Wertpapierpreises wird oft als gute Nachricht dargestellt. Für einen ausfallenden Zustand ist die Argumentation weniger einfach. Wenn Gläubiger ihre Verpflichtungen zu höheren Preisen erwerben, sind sie möglicherweise weniger geneigt, einen Vergleich zu akzeptieren, der niedriger ist als ihre Kaufkosten. Historische Eigentümer hingegen können jedes Angebot mit den auf dem Sekundärmarkt beobachteten Preisen vergleichen. Die Höhe von 31 Cent erlegt rechtlich keine Rückforderungsquote auf, wird aber zu einem Bezugspunkt in den Diskussionen. Ein durch Optimismus angeheizter Anstieg kann somit die Erwartungen der Anleger erhöhen, noch bevor der Staat seine tatsächliche Zahlungsfähigkeit gestoppt hat.

Es gibt drei Dimensionen, die in der öffentlichen Debatte oft gemischt sind: der Nominalbetrag, der Marktwert und die Summe, die in einer Restrukturierungsvereinbarung berücksichtigt werden könnte. Ein nominaler Betrag von $ 100 gekauft $ 31 reduziert nicht automatisch die vertraglichen Schulden des Staates auf $ 31. Umgekehrt hat der Gläubiger nicht unbedingt eine Garantie, die 100 $ zurückzufordern. Die Lösung würde von den Bedingungen einer Vereinbarung, den geltenden Rechtsvorschriften und der Fähigkeit zur Rückzahlung abhängen. Die Einstufung als Betrag, den der Libanon zahlen muss, wäre daher irreführend.

Die seit dem Ausfall von 2020 akkumulierte Zinsfrage macht die Gleichung schwieriger. Die verfügbaren Informationen beziehen sich auf ihre mögliche Behandlung in den Diskussionen, ohne eine vollständige Tabelle nach Ausgabe oder Konsensberechnung bereitzustellen. Das Schicksal unbezahlter Zinsen kann jedoch den Wert eines Vorschlags erheblich verändern. Ein Angebot nur für den Kapitalgeber ist nicht direkt vergleichbar mit einem Angebot, das einen Bruchteil der fälligen Kupons enthält. Bevor Sie einen Diskontsatz oder Einsparungen für den Consolidated Revenue Fund ankündigen, müssen Sie die Berechnungsgrundlage und die Laufzeit kennen, für die er gilt.

Wer gewinnt, wer wartet und wer trägt die Rechnung?

Die ersten möglichen Gewinner sind Anleger, die die Wertpapiere bereits gehalten haben, bevor sie erhoben wurden. Diejenigen, die nach dem Anstieg verkaufen, können einen potenziellen Gewinn in einen realisierten Gewinn verwandeln. Jüngste Käufer ihrerseits wetten, dass die endgültigen Verhandlungen ihnen eine Erholung über die entstandenen Kosten verschaffen. Der Markt verrät jedoch in den untersuchten Dokumenten nicht die genaue Verteilung zwischen spezialisierten Fonds, Finanzinstituten und anderen Trägern. Es ist auch nicht möglich, den Anteil der indirekt von libanesischen Akteuren gehaltenen Wertpapiere zu ermitteln. Jede Benennung von Begünstigten wäre daher spekulativ.

Für den Staat schafft der Anstieg keine unmittelbaren Einnahmen. Es kann ein neues Vertrauen in die Möglichkeit einer Einigung signalisieren, aber es kann auch die Erwartungen einiger Gläubiger erhöhen. Für Steuerzahler und Nutzer öffentlicher Dienstleistungen ist die Herausforderung noch weiter entfernt: Zu viel Umstrukturierung könnte die für Wiederaufbau, Infrastruktur und Sozialausgaben zur Verfügung stehenden Haushaltsspielräume verringern. Umgekehrt könnte eine glaubwürdige Lösung, die mit den Fähigkeiten des Landes vereinbar ist, die finanzielle Unsicherheit verringern. Der kollektive Nutzen hängt vom Inhalt der Vereinbarung ab, nicht nur von der Leistung eines bewerteten Titels.

Die Anpassung von Anleihen findet in einer Wirtschaft statt, die gleichzeitig den Wohnungsbau wieder aufbauen, öffentliche Dienstleistungen finanzieren und ihr Bankensystem umstrukturieren muss. Eine in derselben Zeitungsserie veröffentlichte Wirtschaftsanalyse legt nahe, dass die Inflation bis Ende 2026 etwa 17,5 Prozent erreichen könnte, so eine Prognose der Weltbank. Diese Zahl ist kein Maß für die Anleihepreise. Sie erinnert jedoch daran, dass die Verbesserung eines Finanzindikators mit einer Verschlechterung der Kaufkraft einhergehen kann. Eine Zunahme des Sekundärmarktes sollte nicht die Schwierigkeiten verschleiern, denen die Haushalte noch gegenüberstehen.

Die Zahlen und Dokumente, die benötigt werden, um den Optimismus der Spekulation zu teilen

Um den Anstieg der Wertpapiere wirklich zu würdigen, fehlen noch einige Informationen: das Transaktionsvolumen, die Aufschlüsselung der Preise nach Emissionen, die Struktur der Inhaber, die Höhe der fälligen Zinsen und die Handelsposition des Staates. Die makroökonomischen Annahmen, anhand deren bestimmt wird, was der Libanon angemessen zurückzahlen kann, sollten ebenfalls bekannt sein. Ohne diese Daten ist es möglich, die Wiederaufnahme der Auftragsvergabe zu beschreiben, aber nicht den Gesamtgewinn an Mitteln oder die endgültigen Kosten für die öffentlichen Finanzen zu quantifizieren. Das Fehlen dieser Elemente stellt eine wesentliche Einschränkung der Untersuchung dar, nicht ein technisches Detail.

Ab dem 8. Oktober 2026 ist die Schwelle von fast 31 Cent daher eher eine Änderung der Erwartungen als eine Schuldenregelung. Fonds, die an libanesischen Wertpapieren interessiert sind, setzen auf ein günstigeres Ergebnis, das durch die Ankündigung von Reformen und die Wiederaufnahme des Dialogs mit dem Internationalen Währungsfonds angeheizt wird. Der Staat steht immer noch vor dem anfänglichen Problem, die Schuldenbehandlung zu verhandeln, die mit seinen Ressourcen und dem wirtschaftlichen Wiederaufbau vereinbar ist. Die entscheidende Frage ist nicht, ob der Markt ein paar Cent gewonnen hat, sondern welcher Teil des zukünftigen Wertes letztlich den Gläubigern gegeben wird und unter welchen Bedingungen.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews